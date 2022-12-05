3 thời điểm vàng đàn ông muốn "lâm trận" nhất, phụ nữ tinh ý hứa hẹn cuộc yêu vô cùng nồng cháy

Phụ nữ yêu 05/12/2022 15:37

Bởi thế chị em cần chọn đúng thời điểm để chủ động chiều chàng giúp đời sống phòng the luôn rực lửa và mang lại sự hòa hợp tuyệt vời cho cả hai.

Khi phải “nhịn chuyện ấy” một thời gian

Những cuộc khảo sát trước đó cũng cho rằng, đàn ông chỉ có thể nhịn yêu trong thời gian tối đa 3 tuần. Còn với các chị em, họ có thể nhịn yêu lâu hơn. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không phải khả năng của họ mà là vì trong cuộc sống có không ít lý do khiến cho cả 2 phải kiêng khem và nhịn chuyện ấy như: vợ chồng cãi nhau, ốm đau, công tác, bệnh tật.

Chính khoảng thời gian gián đoạn chuyện chăn gối đều đặn này khiến cho các quý ông luôn thèm chuyện ấy và cảm thấy khó chịu, bứt rứt nếu không được đáp ứng. Thậm chí nếu nhịn yêu một thời gian dài, đàn ông có thể rất dễ dàng sa ngã, ngoại tình lén lút sau lưng vợ, nhất là thời kỳ các chị em mang bầu và ở cữ sau sinh

Bởi thế, chị em nên tinh ý nhận ra thời điểm này và chú ý sắp xếp cuộc yêu một chút nhé. Sau thời gian dài thèm muốn, đợi chờ, chàng sẽ rất thích thú nếu được bạn chiều chuộng những lúc lên giường. 

3 thời điểm vàng đàn ông muốn 'lâm trận' nhất, phụ nữ tinh ý hứa hẹn cuộc yêu vô cùng nồng cháy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm 5 giờ sáng

Ngay cả trước khi thức dậy, nồng độ testosterone của nam giới ở mức cao nhất, cao hơn 25-50% so với bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mức độ hormone giới tính nam này tăng dần cho đến khi bình minh.

Phụ nữ cũng sản xuất testosterone nhưng chỉ sản xuất lượng nhỏ và tăng lên một chút trong đêm. Hormone này cũng giúp giữ cân bằng estrogen và progesterone. Nam giới chỉ cần một lượng testosterone bình thường cũng cảm thấy ham muốn tình dục. Mức tăng của testosterone vào buổi sáng có nghĩa là nam giới sẽ thức dậy 2-3 lần/tuần với tình trạng "của quý" cương cứng.

Sau khi vừa tập thể dục

Theo giải thích của các chuyên gia, quá trình vận động khiến chàng cảm thấy vui vẻ và muốn được "yêu" ngay lúc này. Việc tập thể dục không chỉ làm tăng lượng hooc-mon nội sinh giúp cơ thể và trí não sảng khoái mà còn làm cho chàng cảm thấy mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp chàng sẵn sàng cho "chuyện yêu".

3 thời điểm vàng đàn ông muốn 'lâm trận' nhất, phụ nữ tinh ý hứa hẹn cuộc yêu vô cùng nồng cháy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi xem phim nội dung nhạy cảm

Nếu như khi đang bộ phim tình cảm có những cảnh quay gợi cảm cũng sẽ làm gia tăng ham muốn được yêu của cả 2 phái, nhất là cánh đàn ông. Hầu hết đàn ông thường thèm chuyện ấy và muốn trao cho nửa kia những cử chỉ âu yếm thật mãnh liệt.

Vì thế, tranh thủ thời điểm này, chị em hãy mang hết những mánh lới trên giường ra chiều chồng. Chắc chắn, bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng nếu như làm chàng thỏa mãn.

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Một nụ hôn nhẹ di chuyển xung quanh phần cổ, sau gáy của chàng sẽ gây nên cảm giác kích thích cao độ. Đảm bảo chàng sẽ bất ngờ và vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện vợ chồng giới tính

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