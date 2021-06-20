3 'phép thử' biết ngay đàn ông yêu bạn bao nhiêu, nâng niu bạn thế nào

Phụ nữ yêu 20/06/2021 15:53

Đàn ông luôn có những giới hạn của riêng họ, để biết được đàn ông yêu mình đến đâu bạn có thể thực hiện 3 "phép thử" sau để đo lòng anh ấy.

Đụng chạm đến điều anh ấy quan tâm nhất

Muốn biết đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, có coi trọng bạn hay không, hãy thử đụng chạm đến điều anh ấy để tâm nhất. Hãy thử động chạm vào vấn đề tiền bạc, nếu anh ấy là người thực dụng. Hãy thử đòi hỏi nhiều thời gian, nếu anh ấy là người bận rộn. Nếu đàn ông xem trọng đồng tiền nhưng không ngại chi tiền cho bạn, thì là vì bạn quan trọng với anh ấy. Nếu đàn ông bận rộn vẫn dành thời gian như bạn muốn, có nghĩa là anh ấy thật lòng muốn lâu dài với bạn.

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Muốn biết đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, có coi trọng bạn hay không, hãy thử đụng chạm đến điều anh ấy để tâm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông bận rộn mà chỉ cho bạn tiền, thì anh ấy chưa đủ chân thành với bạn. Đàn ông thiếu tiền mà dư dả thời gian cho bạn thì cũng không nói lên được điều gì. Muốn thử lòng đàn ông, phải động chạm vào thứ anh ấy để tâm, hay xem là quan trọng nhất. Người đàn ông coi trọng bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ những thứ đó cùng bạn, xem bạn cũng quan trọng như bản thân anh ấy.

Thử tình cảm của anh ấy với gia đình bạn

Một người đàn ông yêu nhiều sẽ coi trọng những gì bạn để tâm, đặc biệt là gia đình của bạn. Muốn biết đàn ông có xứng đáng để bạn trao gửi cả đời hay không, hãy thử lòng anh ấy đối đãi dành cho gia đình của bạn. Khi gia đình bạn gặp khó khăn, anh ấy có lặp tức xuất hiện hay không? Anh ấy có cùng bạn lo lắng chuyện trong nhà? Anh ấy có coi trọng, hiếu thuận với cha mẹ bạn hay không?

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Một người đàn ông yêu nhiều sẽ coi trọng những gì bạn để tâm, đặc biệt là gia đình của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông tử tế khi yêu thương bạn thật lòng cũng sẽ đối đãi chân thành với gia đình của bạn. Một người đàn ông muốn cưới bạn làm vợ, sẽ trọng gia đình bạn trước, để bạn cũng một lòng với gia đình anh ấy. Và người đàn ông tốt đã là chồng của bạn thì càng xem gia đình bạn là người thân của anh ấy.

Thử để anh ấy không tìm thấy bạn

Khi hai người còn yêu nhau, những lúc thấy nhau đàn ông nói nhớ thương thế nào cũng không nói lên được anh ấy coi trọng bạn tới đâu. Nếu bạn bỗng không nghe điện thoại, anh ấy có tìm đến tận nhà? Nếu bạn bỗng dưng biến mất, anh ấy có vội vàng đi tìm? Nếu không nhìn thấy bạn như mong muốn, anh ấy có nôn nóng hay không? Đàn ông coi trọng bạn sẽ hấp tấp khi không tìm thấy bạn.

Khi đàn ông yêu thật lòng, anh ấy sẽ không ngồi im khi bạn bỗng im bặt tin tức. Khi đàn ông quý trọng bạn thật sự, anh ấy sẽ có cách tìm được bạn, thậm chí là lo lắng, suy nghĩ lung tung. Chỉ có những biểu hiện như thế mới chứng minh được rằng đàn ông xem bạn quan trọng nhường nào.

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Chỉ cần vài phép thử đơn giản, phụ nữ đã có thể nhìn thấu trái tim người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu một người đàn ông dù bạn có im lặng anh ta cũng không lên tiếng, bạn có cố tình để anh ta đi tìm cũng vô ích, vậy thì đừng tiếc nuối làm gì. Trong tình cảm, bạn phải tìm một người đàn ông sợ mất bạn, sợ bạn không còn ở bên. Có như thế, bạn mới có cảm giác được bảo vệ, quan trọng và không phải tủi thân.

Kỳ thực, chỉ cần vài phép thử đơn giản, phụ nữ đã có thể nhìn thấu trái tim người đàn ông của mình. Họ dành cho bạn bao nhiêu chú ý, tình cảm đều sẽ hiện rõ để bạn thấy.

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