Dưới đây là những lý do đàn ông một khi đã ngoại tình rất khó rời bỏ bồ nhí, dù có yêu vợ thương con đến mấy.

Ở bên bồ nhí, đàn ông được nghe lời ngon tiếng ngọt, được cung phụng yêu thương và ve vuốt cái tôi của họ. Hơn cả, nếu vợ đầu bù tóc rối nơi xó bếp thì nhân tình luôn thơm tho, xinh đẹp. Chính sự so sánh, chính tâm lý muốn tự giải thoát khỏi những bức bối trong cuộc sống hôn nhân khiến đàn ông dù còn nặng tình với vợ nhưng vẫn dây dưa không dứt với kẻ thứ ba.

Sau khi kết hôn, đa phần phụ nữ đều trở nên lắm lời và hay than phiền. Họ trách hờn chồng không còn ngọt ngào lãng mạn, chẳng còn nồng nàn cuồng nhiệt như thuở đang yêu nhưng chưa bao giờ nhận ra rằng chính mình cũng đang đối xử với đối phương như thế.

Sự thấu hiểu, sẵn lòng ấy nếu người vợ không kịp thời bồi đắp thì ngày chồng trở về bên gia đình càng xa - Ảnh minh họa: Internet

Bồ nhí luôn lắng nghe, thấu hiểu

Nếu sau khi kết hôn đàn ông có người chăm lo miếng ăn giấc ngủ, dọn dẹp giặt quần áo cho và trở nên nhàn nhã, thảnh thơi hơn thì phụ nữ không như thế. Cuộc sống gia đình khiến người vợ bận rộn trong hàng tá hóa đơn, tiền mắm tiền muối, cân bằng thu chi, đối nội đối ngoại mà quên luôn cả việc phải lắng nghe, chia sẻ cùng chồng.

Chính lúc này, nhân tình xuất hiện, hồn nhiên tâm sự, tỉ tê với đàn ông có vợ mọi điều trong cuộc sống, khiến anh ấy như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao nên cứ bám lấy không buông. Sự thấu hiểu, sẵn lòng ấy nếu người vợ không kịp thời bồi đắp thì ngày chồng trở về bên gia đình càng xa.

Sự mới lạ, chăm chút chuyện gối chăn của bồ nhí càng khiến người chồng ngoại tình say như điếu đổ mà quên cả vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Bồ nhí luôn kích thích ham muốn chinh phục

Vì vợ đã là của mình, đã là người phụ nữ an bài cả đời chung sống bên mình nên đàn ông đã thỏa mãn được khát khao chinh phục mà dần quay sang chán ngán, chê bai. Nhân tình, dù đã đồng ý là kẻ thứ ba, dù đã chung chạ với nhau nhưng do không hề có bất cứ ràng buộc nào khiến đàn ông lúc nào cũng sợ đánh mất nàng hoặc cô ấy không chung thủy với mình.

Chưa kể, cơm nhà dù ngon đến mấy ăn mãi cũng chán, đổi vị sang phở sẽ kích thích vị giác muôn phần. Sự mới lạ, chăm chút chuyện gối chăn của bồ nhí càng khiến người chồng ngoại tình say như điếu đổ mà quên cả vợ con, quên rằng mình cần có trách nhiệm với cuộc hôn nhân hiện tại.