3 loại tiền đàn bà càng tiết kiệm càng dại, hãy mạnh tay tiêu xài để khôn ngoan hơn

Phụ nữ yêu 01/05/2020 14:20

Người đàn bà khôn ngoan nên biết khoản tiền nào nên tiết kiệm, khoản tiền nào nên tiêu pha để mang lại hạnh phúc, cũng như lợi ích cho bản thân.

Dưới đây là 3 loại tiền đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ tiết kiệm, vì càng tiêu càng có được cuộc sống như ý.

Tiền để mở rộng mối quan hệ

Đây là loại tiền thứ nhất phụ nữ thông minh cần phải tiêu để bản thân có thêm nhiều trải nghiệm. Dù có thể đó là mối quan hệ không tốt, nhưng ít nhất bạn cũng có được bài học để trưởng thành hơn.

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan nên biết cách dùng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng ngại tiêu tiền để tạo mối quan hệ cho mình. Suy cho cùng, có nhiều mối quan hệ, có nhiều bài học trải nghiệm cũng là một việc tốt.

Tiền học hỏi

dan ba khon ngoan 2
Hãy bỏ tiền ra để học hỏi những điều bổ ích - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy bỏ tiền ra học tập, tiếp thu những kiến thức mới. Đừng chỉ loanh quanh trong gian bếp chật chội. Nếu thích học thêm môn gì, hãy bỏ tiền ra để đăng ký học. Ngoài kiến thức, bạn sẽ có nhiều mối quan hệ mới.

dan ba khon ngoan 3
Phụ nữ đừng chỉ biết dựa dẫm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn đang làm bất cứ ngành nghề gì, hãy học tập để trở thành người giỏi giang, bản lĩnh. Đừng vì tiếc tiền mà trở nên tụt hậu. Nên nhớ tiền làm ra là để tiêu xài, vì vậy hãy tiêu vào những điều bổ ích.

Tiền đền ơn đáp nghĩa

Loại tiền cuối cùng phụ nữ không được tiết kiệm là tiền dùng để trả ơn người khác. Khi có ai đó giúp đỡ mình vượt qua khó khăn, hãy đáp trả ân tình khi có cơ hội. Vì những người này đã giang tay giúp bạn, việc đền đáp ơn nghĩa là điều nên làm.

dan ba khon ngoan 4
Hãy dùng tiền để báo đáp ơn nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này tìm được một người tình nguyện giúp đỡ mình thật sự rất khó. Nếu có, chắc chắn bạn đã ăn ở rất phúc đức.

Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi có thể báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn. 

8 cách phụ nữ khôn ngoan dùng để ‘điều khiển’ đàn ông

8 cách phụ nữ khôn ngoan dùng để ‘điều khiển’ đàn ông

Không cần phải dùng chiêu gì quá cao siêu, phụ nữ thông minh chỉ cần biết 8 cách này là có thể khiến đàn ông một lòng một dạ bên mình suốt cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thông minh phụ nữ hạnh phúc những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 12 giờ 6 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 12 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này