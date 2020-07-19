3 'ĐỘC CHIÊU' của nhân tình khiến đàn ông mê đắm, vợ phải học theo ngay kẻo mất chồng như chơi

Phụ nữ yêu 19/07/2020 17:25

Sau khi đã phán xét, chê trách kẻ thứ ba phụ nữ khôn ngoan cần thẳng thắn thừa nhận rằng chính vì bản thân không làm được 3 điều này nên chồng mới ngoại tình.

Một người phụ nữ khôn ngoan cần khắc cốt ghi tâm 3 tuyệt chiêu giữ chồng dưới đây để kẻ thứ ba không bao giờ có thể cướp được chồng trên tay bạn. 

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Khi vợ chồng ái ân người vợ thông minh hãy thoải mái thể hiện cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuồng nhiệt khi ái ân

Rất nhiều người vợ ngây thơ nghĩ rằng vì mình là người “cho” nên có quyền “làm cao”, có quyền xem thường cảm xúc của chồng và cho phép bản thân "lười nhác" khi lên giường. Họ quên mất rằng, đời sống tình dục càng hòa hợp vợ chồng sẽ thêm gắn bó đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”.

Nếu vợ cứ nằm yên như khúc gỗ lúc gần gũi thì chồng dù yêu đến mấy cũng sẽ phát ngán, chẳng còn chút hứng thú nào với bạn đời. Thế nên, khi vợ chồng ái ân người vợ thông minh hãy thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, hãy cho anh ấy biết thứ bạn muốn, điều bạn cần và đừng ngần ngại đáp lại sự sáng tạo của chàng.

Có như thế thì dù bên nhau 10 năm hay 20 năm chồng vẫn nghiện vợ cả đời, kẻ thứ ba dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể phá hoại hạnh phúc gia đình bạn. 

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Nhân tình luôn biết tôn trọng không gian riêng, không phán xét, tra hỏi hay quản lý thời gian của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Cho đàn ông không gian riêng

Phụ nữ khi yêu thường cố gắng ở bên người đàn ông của mình càng nhiều càng tốt. Họ cảm thấy không an tâm khi chàng không ở trong tầm mắt của mình nên luôn kiểm soát và bắt đối phương phải khai báo với mình về lịch trình của anh ấy.

Họ làm thế vì sợ chàng sẽ làm điều mờ ám sau lưng mình, sợ bản thân bị cắm sừng mà không hề hay biết. Vậy nhưng, sai lầm này của những cô vợ lại khiến đàn ông chán nản, áp lực và mệt mỏi vì bị theo dõi.

Trong khi đó, nhân tình luôn biết tôn trọng không gian riêng, không phán xét, tra hỏi hay quản lý thời gian của đàn ông. Họ biết quan tâm khi muốn, hờ hững khi cần để đàn ông luôn chạy theo mình, sợ mất mình mà chẳng cần bủa mê thuốc lú hay bi lụy van xin. 

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Phụ nữ hãy tự thay đổi bản thân ngay, đừng hậm hực quát tháo chồng mà hãy nhẹ nhàng trò chuyện với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Luôn ngọt ngào

Nếu vợ cứ mặt nhăn mày nhó, luôn cau có khó chịu và không ngừng chì chiết chồng thì nhân tình không như thế. Tiểu tam biết cách khiến đàn ông vui vẻ bằng những lời ngọt ngào, luôn ân cần quan tâm và khích lệ tinh thần mỗi khi chàng gặp chuyện không như ý.

Chính vì biết mang lại niềm vui, hiểu chuyện và tinh tế trong hành xử nên đàn ông nào cũng mê mệt, cũng sẵn sàng bỏ vợ để chạy theo nhân tình.

Đọc đến đây phụ nữ hãy tự thay đổi bản thân ngay, đừng hậm hực quát tháo chồng mà hãy nhẹ nhàng trò chuyện với anh ấy. Đấy mới là cách để vun đắp mái ấm, gầy dựng hạnh phúc.

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