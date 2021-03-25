3 điều tối kỵ đàn bà 30 độc thân đừng dại phạm phải kẻo khổ cả đời

Phụ nữ yêu 25/03/2021 14:05

Dưới đây chính là những điều tối kỵ, dù có đánh chết đàn bà 30 cũng đừng làm. Nếu không, đừng trách vì sao đời ngập nước mắt, khổ đau tận cùng.

Chỉ cần tránh xa những điều tối kỵ này đàn bà 30 sẽ có cuộc sống ấm êm viên mãn, càng về hậu vận càng an yên, không chút ưu phiền. 

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Nếu cứ mang bản thân ra so sánh với người khác thì bạn sẽ chẳng có lấy một ngày an yên - Ảnh minh họa: Internet 

Mang bản thân ra so sánh với người khác

Mỗi người đều có một cuộc đời riêng, chẳng ai có thể sống thay cho người khác. Vậy nên, thay vì ganh đua, nỗ lực bắt chước người khác bạn hãy biết hài lòng với những gì mình đang có.

Bởi nếu cứ đặt nặng chuyện hơn thua, nếu cứ mang bản thân ra so sánh với người khác thì bạn sẽ chẳng có lấy một ngày an yên.

Đàn bà 30 không còn ngây thơ như đàn bà 20, chẳng còn chênh vênh như đàn bà 25. Chính vì là người đàn bà từng trải, có kinh nghiệm sống nên bạn chớ dại đánh mất đời mình.

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Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bắt buộc cả hai phải có sự thấu hiểu, yêu thương  - Ảnh minh họa: Internet 

Lấy chồng chỉ để làm hài lòng cha mẹ

Đàn bà chỉ nên lấy chồng khi tìm được người đàn ông khiến mình muốn gắn bó cả đời. Đừng lấy chồng vì sợ ế, cũng đừng lấy chồng chỉ để cha mẹ già yên tâm.

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bắt buộc cả hai phải có sự thấu hiểu, yêu thương và sẵn lòng hy sinh vì nhau.

Đàn bà khờ dại đánh đổi hạnh phúc cả đời chỉ để làm hài lòng cha mẹ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Vừa đánh mất cơ hội được hạnh phúc đúng nghĩa, vừa khiến mỗi ngày chung sống với chồng đều như “địa ngục trần gian”. 

Keo kiệt với bản thân

Đàn bà có thể dốc lòng làm việc để khẳng định vị thế chốn công sở, để kiếm được thật nhiều tiền. Bởi bạn càng thành công, kinh tế càng ổn định thì cuộc sống sẽ thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.

Thế nhưng, dù bận bịu đến mấy, tham công tiếc việc đến đâu đàn bà cũng đừng quên việc chăm sóc bản thân, giữ gìn nhan sắc.

Sau ngưỡng 30, đàn bà đừng tiếc tiền mua kem chống lão hóa, đi du lịch những nơi mình từng ước ao và mua cho bản thân món đồ hiệu đắt tiền. Chỉ khi yêu thương chính mình thì người khác mới không dám đối xử tệ bạc với bạn.

Là phụ nữ, hãy ‘NHÉT VÀO ĐẦU’ những lời này để làm chủ đời mình, chẳng bao giờ phải khổ vì đàn ông

Là phụ nữ, hãy ‘NHÉT VÀO ĐẦU’ những lời này để làm chủ đời mình, chẳng bao giờ phải khổ vì đàn ông

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm những câu nói này thì dù khờ dại đến mấy bạn cũng trở thành người phụ nữ thông minh khôn khéo, ai cũng quý mến, thương yêu.

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