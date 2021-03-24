3 'BÍ MẬT THẦM KÍN' phụ nữ thông minh tuyệt đối không chia sẻ lên mạng xã hội, phụ nữ khờ dại vẫn làm mỗi ngày

Muốn biết phụ nữ thông minh hay nông cạn chỉ cần xem cô ấy có chia sẻ những điều này lên mạng hay không là đủ, không hơn không kém.
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Dù có đánh chết phụ nữ thông minh cũng sẽ không công khai những điều thầm kín này lên mạng xã hội. Chị em nhất định phải biết, đừng dại phạm phải kẻo rước thị phi vào người.
1. Kể xấu chồng
Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống sẽ khó tránh khỏi những bất hòa, xung đột. Những lúc như thế, phụ nữ khôn ngoan sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để có thể ngồi lại nói chuyện dịu dàng với chồng. Để cả hai có cơ hội trải lòng, thấu hiểu nhau hơn.
Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ kể xấu chồng trên mạng xã hội, càng không mang chuyện nội bộ trong gia đình thọc mạch với ai. Cô ấy hiểu rằng “xấu chàng hổ thiếp”, “tốt khoe xấu che” nên lúc nào cũng được chồng trân trọng, kiêng nể.
2. Thu nhập của vợ chồng
Tiền bạc là chuyện rất ý nhị, phụ nữ dù thông minh hay khờ dại cũng đừng công khai thông tin về tình hình tài chính, thu nhập của vợ chồng bạn lên mạng xã hội. Bạn càng khoe khoang, càng muốn thiên hạ biết mình giàu có, tài giỏi thì càng rước thị phi, phiền toái vào người.
Hãy nhớ, số dư trong tài khoản, tài sản đứng tên bạn là thông tin tuyệt mật. Bạn bè dù thân thiết đến mấy bạn cũng phải giấu kín như bưng để bảo vệ chính mình và gia đình.
3. Khó khăn trong cuộc sống
Người xưa có câu “đục nước béo cò”, người tốt khi thấy bạn gặp hoạn nạn sẽ dang tay giúp đỡ, hỗ trợ hết mình để bạn có thể vượt qua nghịch cảnh, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Thế nhưng, tiểu nhân sẽ nhân cơ hội này để vùi dập, làm khó làm dễ và khiến bạn càng trầm luân hơn.
Thế nên, với những khó khăn trong công việc bạn hãy tìm cách để giải quyết hoặc tìm đến những người mình tin tưởng để được hỗ trợ. Than thân trách phận trên mạng xã hội chỉ khiến đời bạn thêm mệt mỏi, áp lực.