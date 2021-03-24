Là phụ nữ, hãy ‘NHÉT VÀO ĐẦU’ những lời này để làm chủ đời mình, chẳng bao giờ phải khổ vì đàn ông

1. Bạn biết vì sao bản thân phải cố gắng kiếm tiền không? Vì bạn chính là cảm giác an toàn của gia đình mình. Ngày bé người đời đối xử với bạn dựa vào thu nhập của cha mẹ, sau này họ sẽ dựa vào thu nhập của bạn mà đối xử với cha mẹ bạn. Đừng để sau này ngay cả khi ốm đau cha mẹ cũng ngại phiền mà không dám kể với bạn, đây là lý do chính đáng nhất khiến bạn nhất định phải cố gắng.

Đây chính là những câu nói giúp phụ nữ thông minh luôn có đủ bản lĩnh, ngoan cường để làm chủ đời mình, đàn ông nào cũng kiêng nể, khâm phục.

3. Tự trọng và lương tâm là hai thứ rất quý giá của một người, đừng tùy tiện bán rẻ chúng vì những lợi ích trước mắt, ví dụ như tiền bạc. Phải hiểu rằng những năm tháng ngắn ngủi của đời người nên dùng để sống vì người khác nhiều hơn, người chết rồi tiền bạc đều hóa phù du. Hãy biến mình thành một người vô giá, ngẩng cao đầu mà sống liêm chính, đến chết vẫn không thẹn với lòng.

2. Đừng nghĩ dùng nhan sắc sẽ chiếm được trái tim của tất cả đàn ông. Đàn ông đúng là rất thích phụ nữ đẹp, nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ biết chọn phụ nữ có một tâm hồn đẹp để làm bến đỗ cuộc đời. Nhan sắc rồi sẽ tàn phai theo thời gian, chỉ có giá trị cốt lõi của tâm hồn mới là thứ bền vừng, đủ sức níu giữ một con người.

Nghe người khác nói cũng chỉ nên tin một phần, bởi lòng tin càng lớn, thất vọng rước về cũng sẽ càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi nhận được gì từ người khác, hãy ghi nhớ ơn và tìm cách trả lại. Nếu bạn chỉ biết nhận mà không biết cho đi, vũ trụ sẽ không vui đâu. Không nhất thiết phải trả ơn cho người đã giúp mình, chỉ cần bạn cũng biết chia sẻ những may mắn, tiền bạc, niềm vui mà bạn có cho những người khác nữa. Đó gọi là lan tỏa hạnh phúc. Và khi đó bạn sẽ hiểu ra rằng hạnh phúc khi được lan tỏa chính là hạnh phúc được nhân lên, chứ không hề giảm đi.

5. Trưởng thành rồi bạn sẽ hiểu. Lòng người rất khó đoán. Làm gì nói gì cũng phải cẩn thận, luôn có những kẻ tiểu nhân chực chờ đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào. Nghe người khác nói cũng chỉ nên tin một phần, bởi lòng tin càng lớn, thất vọng rước về cũng sẽ càng nhiều.

6. Người ta thường nói chơi với người tốt như đi ngang vườn hoa, hương thơm vương vấn mãi. Chơi với người xấu như đi ngang hàng cá, mùi tanh hôi bám vào khắp người. Vậy mới nói, lựa chọn những mối quan hệ trong cuộc đời mình cũng rất quan trọng, cuộc đời sẽ ngát hương hoa hay bốc mùi cá tanh đều là do bạn tự lựa chọn.

Sống khôn ngoan để không bị người đời lợi dụng, hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

7. Không nên quá hiền lành. Người xưa có dạy, hãy sống lương thiện một cách khôn ngoan. Lương thiện để tu dưỡng phẩm hạnh, nuôi tâm từ bi. Sống khôn ngoan để không bị người đời lợi dụng, hãm hại.

8. Đừng nên nhiều lời giải thích với những kẻ cố tình không hiểu bạn. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải giải thích. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách để giải thích. Hơn nữa, người muốn hiểu bạn sẽ không hiểu sai về bạn, người đã cố tình ghét bạn dù có giải thích cũng không thay đổi được gì.

9. Khi một người đã muốn rời đi, không cần phải níu giữ. Dù lý do nghe có vẻ tốt đẹp như thế nào, nhưng sự thật là con người sẽ không bao giờ để một người quan trọng rời khỏi cuộc đời họ một cách dễ dàng. Vậy nên họ lựa chọn đẩy bạn ra khỏi cuộc sống của họ, chỉ vì bạn chẳng đủ quan trọng nữa mà thôi. Tất cả những thứ còn lại đều là để biện minh hành động đó là đúng. Vậy nên hãy giữ tự trọng, buông tay và tìm cuộc sống mới cho mình.

10. Tập thể không thể nuôi những cá nhân lười biếng. Cách duy nhất để tiến lên và không bị đào thải là phải nỗ lực hơn nữa. Những gì bạn nhận được luôn xứng đáng với những thứ bạn bỏ ra, đừng than thở rằng cuộc sống khắc nghiệt, đó là quy luật, mọi thứ đều là trao đổi có đi có lại, có thế cuộc sống mới cân bằng được.