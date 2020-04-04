3 dấu hiệu của đàn ông kém cỏi, phụ nữ vướng vào xem như khổ cả đời

Dưới đây là những kiểu đàn ông không nên yêu , nếu vướng phải xem như khổ hết phần đời còn lại.

Thậm chí là mơ mộng viển vông không bao giờ thực hiện được. Họ mải mê chạy theo những điều cao siêu nên sẽ không có nhiều thời gian dành cho bạn. Họ luôn bắt bạn phải chờ đợi đến một ngày họ thành công rồi sẽ cho bạn một danh phận đàng hoàng. Nếu qua lại với kiểu đàn ông này, bạn sẽ chờ đợi mòn mỏi và bị “tẩy não” bởi những ước mộng cao siêu của anh ấy.

Tưởng chừng đây là kiểu đàn ông có chí lớn, có ý chí cầu tiến hơn người nhưng kiểu người này thường sống rời xa thực tế. Họ luôn sống trong thế giới ảo của bản thân. Dù bất tài nhưng họ vẫn mơ đến những điều xa vời.

Sống không có trách nhiệm

Đây là kiểu đàn ông kém cỏi, thường mang phiền phức đến cho người khác. Họ chỉ ích kỷ sống cho bản thân, thậm chí chỉ muốn chơi qua đường và khó lòng yên phận bên một người. Với họ, bạn chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ tìm thứ mới lạ, đẹp đẽ hơn.

Đàn ông sống không có trách nhiệm, phụ nữ đừng nên yêu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ lấy chồng hãy mở mắt to một chút, dùng trái tim để cảm nhận xem người đàn ông này có thật lòng với mình hay không. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không bao giờ để bạn phải chịu thiệt thòi, không để bạn phải gánh vác trách nhiệm một mình.

Đối xử tệ với người nhà

Trước khi muốn tiến tới với người đàn ông nào đó, hãy quan sát thái độ của anh ấy đối với gia đình như thế nào. Người đàn ông tốt sẽ biết cách yêu thương, quan tâm đến cha mẹ, anh chị em của mình đàng hoàng.

Đàn ông tệ với người nhà, phụ nữ nên tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Còn người sống ích kỷ hoặc tàn nhẫn với gia đình, bạn nên suy nghĩ về mối quan hệ này. Vì với người máu mủ ruột thịt, anh ấy còn không tốt huống hồ chi bạn chỉ là người dưng. Đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ đối xử tàn nhẫn, vô tâm với bạn như những gì đã làm với gia đình của mình.

Thế nên phụ nữ thông minh hãy tìm đúng người đúng thời điểm để tiến tới hôn nhân. Còn nếu chưa tìm được, hãy sống một đời độc thân vui vẻ.