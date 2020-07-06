3 dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ đang bị cắm sừng, chồng ngấm ngầm nuôi bồ nhí bên ngoài từ lâu

Dù che đậy tinh vi đến mấy thì đàn ông ngoại tình vẫn để lộ những sơ hở này, vợ tinh ý sẽ vạch mặt được ngay - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những dấu hiệu đàn ông ngoại tình cực chính xác, nếu chồng có đủ chị em hãy chuẩn bị đường lui cho mình, đừng để đối phương tiếp tục lừa dối thêm ngày nào nữa.

Thế nên, nếu gần đây chồng chẳng còn muốn nói chuyện với vợ, về nhà luôn lặng im thì chứng tỏ anh ấy đang có vấn đề. Chính vì trong tim đã có người khác, đã trút bầu tâm sự nơi đàn bà khác nên đàn ông thay lòng sẽ chẳng còn muốn tâm sự tỉ tê với vợ nữa.

Một người đàn ông chung thủy, yêu vợ thương con thường có thói quen chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với vợ. Anh ấy sẽ chủ động kể cho vợ nghe về một ngày của mình, những áp lực trong công việc hay niềm vui bé mọn.

Khi đàn ông ngoại tình họ sẽ chẳng còn quan tâm đến vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Không còn tặng quà cho vợ

Chẳng cần chờ đến dịp lễ, cũng không cần phải đợi sinh nhật hay kỷ niệm ngày yêu nhau. Nếu đàn ông yêu chân thành, họ sẽ luôn tạo bất ngờ cho người phụ nữ mình yêu bằng những món quà. Khi là một bó hoa, lúc thì là chiếc túi bạn yêu thích hay đơn giản chỉ là buổi tối lãng mạn ở nhà hàng.

Tuy nhiên, khi đàn ông ngoại tình họ sẽ chẳng còn quan tâm đến vợ con. Mặc cho hôm nay là sinh nhật vợ, mặc cho dạo này bạn căng thẳng mệt mỏi anh ấy cũng chẳng có lấy một món quà nhỏ, chẳng hề có một lời an ủi động viên.

Khi thấy chồng không dám nhìn vào mắt mình chị em hãy nghĩ ngay đến việc anh ấy đang nuôi bồ nhí bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Trốn tránh ánh mắt của vợ

Người xưa có câu “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, miệng có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không. Khi đàn ông làm điều mờ ám sau lưng vợ họ rất sợ phải nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Họ sợ vợ đọc được những suy nghĩ đang chôn chặt trong lòng, sợ bị vợ phát giác mình đang gian dối trong chính cuộc hôn nhân của cả hai.

Khi thấy chồng bồn chồn, lo lắng và không dám nhìn vào mắt mình chị em hãy nghĩ ngay đến việc anh ấy đang nuôi bồ nhí bên ngoài.

Nếu chồng có đủ những dấu hiệu đàn ông ngoại tình trên chị em hãy tỉnh táo để không bị “dắt mũi”. Đừng vội đối chất với chồng mà hãy lẳng lặng tìm đủ chứng cứ để vạch mặt gã đàn ông tệ bạc, để anh ấy có chối đằng trời cũng chẳng được.