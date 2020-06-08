3 câu vợ dại 'ra rả' hỏi mỗi ngày, vợ khôn nhất định không hỏi vẫn được chồng yêu thương hết mình

Phụ nữ yêu 08/06/2020 05:21

Người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân, được chồng tôn trọng thường là người có sự tự tin nhất định về bản thân. Họ sẽ không bao giờ hỏi chồng 3 câu này.

Giữ chồng cũng là một nghệ thuật. Chỉ khi giữ được sự tự tin về bản thân trước mắt đối phương, phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân mới dễ dàng hơn. Một người vợ khôn ngoan được chồng yêu chiều thường không bao giờ hỏi chồng 3 câu này.

“Anh đang ở đâu?”

Nếu bạn thường có thói quen này và xem là chuyện đương nhiên thì nên thay đổi ngay. Một người chồng chung thủy, chân thành với bạn thì dẫu bạn không hỏi anh ấy cũng sẽ tự nguyện nói. Còn người chồng đã muốn lừa gạt bạn, thì câu hỏi này của bạn chỉ khiến anh ấy càng tìm nhiều cái cớ để nói dối. Đàn ông lừa gạt bạn không khó, chỉ là anh ta có muốn hay không. Một người vợ thông minh giữ sự tự nguyện của chồng, hơn là giữ sự tự do của anh ấy.

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Một người vợ thông minh giữ sự tự nguyện của chồng, hơn là giữ sự tự do của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Vợ nên cho chồng chút ít không gian riêng để làm việc anh ấy thích. Quan trọng là bạn luôn thể hiện đủ tự tin về bản thân, dù là khi chồng chung thủy hay có lúc phản bội mình. Vì bạn tin tưởng vào chính mình và đối phương nên sẽ không nghi ngờ. Và bạn cũng đủ tự tin để nếu chồng thay đổi bạn cũng có thể nhận ra. Tâm thế đó mới thật sự khiến đàn ông thấy nể sợ, hơn là những chiêu trò kiểm soát, tra khảo chồng.

“Lương tháng này của anh bao nhiêu?”

Khi yêu đương bạn không phải tính toán quá nhiều. Nhưng khi đã kết hôn thì chuyện gì cũng cần tiền. Người phụ nữ khiến chồng nể trọng thường không thể hiện thái độ quá quan tâm đến tình hình tài chính của chồng. Nắm bắt tâm lý của đàn ông với chuyện tiền bạc sẽ khiến họ tự nguyện giao tiền cho vợ.

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Người vợ thông minh luôn giữ thái độ thoải mái trong việc quản lý tiền bạc của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông yêu thương bạn, sống có trách nhiệm, anh ấy sẵn sàng giao cả số tài khoản ngân hàng và ví tiền cho bạn. Còn đàn ông đã muốn ngoại tình, có quỹ đen thì bạn có chắc mình sẽ tìm ra? Người vợ thông minh luôn giữ thái độ thoải mái trong việc quản lý tiền bạc của chồng. Họ đặt lòng tin vào tình cảm và đối phương lên trên hết. Họ cho đàn ông cảm giác được tin tưởng, cũng giữ vị thế tự tin vào chính mình. Nhưng họ cũng tinh tế quản lý tổng tài sản trong gia đình.

“Anh đi chơi với những ai?”

Vợ và chồng sẽ có những nhóm bạn riêng. Bạn không thể biết hết những bạn bè của chồng, nếu anh ấy không chủ động nói về họ. Vì thế, nếu đàn ông muốn đi chơi với một nhóm bạn bí mật để làm những chuyện vợ không thích, họ cũng có thể giấu được bạn. Hơn nữa, đàn ông có những bí mật riêng với bạn bè cũng không muốn để vợ biết hết.

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Một người vợ giữ đúng tâm thế tự tin, tin tưởng và tôn trọng chồng nhưng cũng tinh tế, khéo léo quan sát, tìm hiểu thì luôn giữ được vị trí cao nhất trong lòng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Và việc bạn can thiệp quá sâu vào chuyện bạn bè của đàn ông, thì có nghĩa là bạn không tin tưởng và tôn trọng chồng. Một người phụ nữ hạnh phúc sẽ giữ thái độ thoải mái với bạn bè của chồng, cho chồng tự do riêng. Nhưng họ vẫn khôn khéo quan sát, hoặc kết bạn với những người bạn thân thiết nhất của chồng để nắm bắt tình hình.

Một người vợ giữ đúng tâm thế tự tin, tin tưởng và tôn trọng chồng nhưng cũng tinh tế, khéo léo quan sát, tìm hiểu thì luôn giữ được vị trí cao nhất trong lòng chồng. Đàn ông vừa yêu thương, vừa nể trọng người phụ nữ như thế.

Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài

Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài

“Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài”, câu cổ ngữ này đã nói rõ về triết lý kết giao của người xưa.

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