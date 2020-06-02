4 kiểu vợ chồng có duyên không phận, cố mấy cũng chẳng thể hạnh phúc

Phụ nữ yêu 02/06/2020 05:21

Dù muốn hay không thì đây cũng là những kiểu hôn nhân không hạnh phúc khó cứu vãn. Họ sống bên nhau vì nhiều lý do, nhưng đều chỉ là tạm bợ qua ngày.

Nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc bào mòn đi sức sống của những người trong cuộc. Đây chính là 4 kiểu vợ chồng như thế, tạm bợ và không thể cứu vãn.

Không còn cảm xúc trong chuyện gối chăn

Điểm đặc biệt ở mối quan hệ vợ chồng là sự gắn kết không thể rời trong cả tình cảm, cuộc sống và tình dục. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn có sự đồng điệu khi gần gũi thể xác, thậm chí là không thể thiếu. Đó là chất keo dính kết vợ chồng, cũng là chất xúc tác để hôn nhân không bị nguội lạnh. Và dấu hiệu nhận biết một cuộc hôn nhân đang chết dần chính là tình dục trở nên khô khan, không còn cảm xúc.

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Cảm giác không còn cảm xúc trong tình dục theo thời gian sẽ thành sự đau khổ khi buộc bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc hôn nhân từng được bồi đắp bằng tình cảm sâu đậm đến đâu, mà thiếu sự thăng hoa, hòa hợp trong tình dục thì cũng có ngày đổ vỡ. Không còn cảm giác trong tình dục theo thời gian sẽ thành sự đau khổ khi buộc bên nhau. Vì tình dục là nhu cầu, cũng là điều không thể thiếu để duy trì tình yêu.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá sâu sắc, không thể giải quyết

Một khi giữa mẹ chồng, nàng dâu có mâu thuẫn không thể giải quyết thì vợ chồng sẽ có khoảng cách lớn. Cảm giác hạnh phúc giữa vợ chồng cũng sẽ dần không còn.

Đàn ông sẽ là người cảm thấy khó xử nhất. Họ không thể chọn bênh vực mẹ hay vợ. Họ chỉ thấy mệt mỏi khi không được thấu hiểu, bất lực khi không biết phải cư xử thế nào. Khi có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, hôn nhân cũng sẽ có nhiều mâu thuẫn và rạn nứt. Đến cuối cùng, khi vợ chồng không còn tiếng nói chung, thì tình yêu cũng tan biến.

Có quá nhiều điểm khác nhau trong quan niệm sống

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Nếu quan điểm sống của vợ chồng dần xuất hiện quá nhiều điểm khác biệt, khó chấp nhận thì hôn nhân sẽ đứng trên bờ vực đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Những cặp vợ chồng hạnh phúc không phải là vì hoàn toàn giống nhau, nhưng họ có cách để hòa hợp sống bên nhau. Vì dù có yêu  nhau nhiều thế nào, hai con người xa lạ vẫn có nhiều điểm khác biệt. Chỉ có sự thấu hiểu, đồng cảm, cả hai mới tình nguyện thay đổi vì nhau.

Nhưng nếu quan điểm sống của vợ chồng dần xuất hiện quá nhiều điểm khác biệt, khó chấp nhận thì hôn nhân sẽ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Cảm giác quan trọng trong hôn nhân là có sự tương đồng trong cuộc sống, thấy thoải mái khi bên nhau. Dù là ít ỏi sự tương đồng nhưng cũng phải có sự đồng lòng để giải quyết những mâu thuẫn. Vì thế, nếu có lúc vợ chồng không còn nhường nhịn, vì nhau thì ly hôn sẽ là lựa chọn duy nhất.

Mất lòng tin vào nhau

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Trong hôn nhân, mất lòng tin thì mất tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Khi tình yêu có lúc gặp trở ngại, lòng tin là thứ duy nhất có thể cứu vãn. Nhưng khi giữa vợ chồng không còn gì ngoài sự nghi ngờ thì có ở bên nhau cũng không thể hạnh phúc. Trong hôn nhân, mất lòng tin thì mất tất cả.

Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc tiềm tàng rất nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Họ có thể đến với nhau vì tình yêu, nhưng lại có duyên mà không phận. Chẳng ai muốn đổ vỡ, nhưng chia ly cũng là một lối thoát cho những tâm hồn không còn sự đồng điệu.

5 cách nói chuyện tiêu cực các cặp vợ chồng cần bỏ ngay nếu muốn gia đình hạnh phúc

5 cách nói chuyện tiêu cực các cặp vợ chồng cần bỏ ngay nếu muốn gia đình hạnh phúc

Giao tiếp là yếu tố quan trọng giúp vợ chồng hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, có 5 cách nói chuyên tiêu cực dễ dẫn đến những xung đột vợ chồng nên bỏ ngay.

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