3 câu nói ĐỘC HẠI của đàn bà dại khiến gia đình nghèo khó, chồng làm ăn không ngóc đầu lên được

Phụ nữ yêu 20/01/2023 07:12

Phụ nữ được xem là phong thủy trong gia đình, vì vậy làm gì cũng nên thận trọng. Nhất là trong lời ăn tiếng nói, đừng nói những câu này kẻo ảnh hưởng đến chồng con.

“Anh không giống những ông chồng khác được hả?”

Câu trách móc này khiến phụ nữ không chỉ kém duyên mà còn khiến chồng làm ăn không khá lên nổi. Khi nghe vợ so sánh mình với người đàn ông khác, ai cũng sẽ cảm thấy chán nản. Họ nghĩ bản thân vô dụng, từ đó có tâm lý e dè và chán tâm sự với vợ. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy lựa lời mà nói, trời sinh phụ nữ có cái miệng đẹp thì hãy nói những lời duyên dáng.

Nhất là với chồng con, đừng suốt ngày kêu ca con cái không ngoan bằng con nhà người ta, chồng không giỏi bằng chồng người ta. Hãy biết chấp nhận những ưu điểm lẫn khuyết điểm của chồng. Khi đó, bạn sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng tôn trọng, yêu thương.

3 câu nói ĐỘC HẠI của đàn bà dại khiến gia đình nghèo khó, chồng làm ăn không ngóc đầu lên được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Anh vô dụng thật, có nhiêu đó cũng không làm được”

Đây là một trong những câu nói vợ không nên nói với chồng vì sẽ khiến gia đình lục đục. Đàn ông có sĩ diện rất lớn. Họ không chấp nhận bất cứ ai hạ thấp mình hoặc chê bai những gì mình làm. Dù có sai, họ cũng muốn được tôn trọng.

Thế nên phụ nữ hãy biết lựa lời khuyên nhủ chồng. Việc của bạn là tạo cơ hội để anh ấy phát triển, hòan thiện bản thân. Chứ không phải trách móc để chồng ngày càng thu mình lại, chán ngán việc tâm sự với vợ.

3 câu nói ĐỘC HẠI của đàn bà dại khiến gia đình nghèo khó, chồng làm ăn không ngóc đầu lên được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Ngoài ăn nhậu, anh chẳng làm được gì giúp em”

Việc nhà không của riêng ai, người đàn bà khôn phải biết cách nói chuyện để chồng tình nguyện phụ giúp việc nhà. Đừng ôm đồm hết mọi việc rồi trách móc chồng chẳng giúp được gì.

Trong hôn nhân, đàn bà đừng dại đụng vào lòng tự trọng của đàn ông. Nếu không, bạn khó lòng sống yên ổn với họ. Hãy cư xử khôn khéo, đừng để những lời nói vô duyên giết chết cuộc hôn nhân của mình.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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