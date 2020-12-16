3 cái 'khéo' của phụ nữ giúp hôn nhân luôn rực cháy như ngày mới cưới

Phụ nữ yêu 16/12/2020 11:08

Giữ lửa hôn nhân là điều ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Phụ nữ chỉ cần áp dụng 3 bí quyết dưới đây, cuộc sống vợ chồng sẽ càng thêm mặn nồng.

Hôn nhân giống như một cuộc hành hương, nơi chúng ta sẽ trải qua vô số thử thách để trưởng thành. Trong hành trình đó, tình cảm vợ chồng sẽ không tránh khỏi những rạn nứt. Để cuộc sống hôn nhân luôn ngọt ngào như những ngày mới yêu, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng. Dưới đây là 3 bí quyết giữ lửa hôn nhân, dù đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. 

"Khéo" làm nóng từ nhà bếp cho đến phòng ngủ

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Duy trì sự gần gũi ở cả trong và ngoài phòng ngủ là bí quyết giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Để hôn nhân hạnh phúc, quan trọng nhất chính là quan hệ vợ chồng phải luôn thân thiết. Khi đã kết hôn được một thời gian, tình yêu nam nữ sẽ dần nguội đi. Vào lúc này, phụ nữ nên chủ động hâm nóng tình cảm, tạo điều kiện để đôi bên được chia sẻ về những mong muốn cá nhân.

Một bữa ăn thịnh soạn vào cuối tuần và một trò chơi nhỏ sau bữa tối, tình cảm vợ chồng không những được cải thiện, đời sống tình dục cũng sẽ thêm thăng hoa. 

"Khéo" chăm sóc ngoại hình

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Phụ nữ chăm sóc ngoại hình không chỉ nâng cao giá trị bản thân, chồng cũng sẽ càng ngày càng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi trở thành người phụ nữ của gia đình, các nàng thường sẽ ít chú tâm vào việc chăm sóc ngoại hình như ngày còn độc thân. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm vô cùng tai hại, dễ khiến hôn nhân xuất hiện vấn đề. 

Các cô vợ hãy dành cho bản thân thời gian để nghỉ mệt, chăm chút cho nhan sắc và học những kỹ năng mới. Hãy học cách yêu chính mình trước khi yêu người khác. Chỉ khi biết tôn trọng bản thân, người phụ nữ mới có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. 

"Khéo" tạo ra cơ hội mới

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Trải nghiệm nhiều hơn để vợ chồng có thêm nhiều kỷ niệm với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Dù có yêu nhau đến đâu thì cuộc sống quá bình yên đôi lúc cũng sẽ gây ra sự nhàm chán. Đôi lúc, phụ nữ cũng nên chủ động tạo ra cơ hội để vợ chồng cùng nhau đi hẹn hò, trải nghiệm những điều mới. Đó có thể là một chuyến du lịch trong ngày, hoặc tham gia một buổi tình nguyện bất kỳ. Mỗi một khoảnh khắc nhỏ của hiện tại sẽ trở thành kỷ niệm đẹp trong tương lai. Các cặp đôi đừng để sau này nhìn lại, hôn nhân chỉ là một chuỗi ngày buồn chán xoay quanh cơm áo gạo tiền.

4 cái dại của phụ nữ sau khi kết hôn khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuộc sống hôn nhân thêm phần nặng nề

4 cái dại của phụ nữ sau khi kết hôn khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuộc sống hôn nhân thêm phần nặng nề

Phụ nữ sau khi kết hôn dễ gặp phải những sai lầm này. Nếu không kịp thời sửa chữa, cuộc sống hôn nhân có thể sẽ lâm vào bế tắc.

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Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc quan hệ vợ chồng hâm nóng tình cảm

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