3 biểu hiện cho thấy bạn sắp bị cô ấy đá bay ra khỏi tâm trí

Khi một người đã lựa chọn ra đi chính là lúc họ đã gom góp hết thảy những thất vọng, chán nản trong mối quan hệ với bạn, đến mức đã chẳng thể cứu vãn mới chấp nhận rời xa. Họ đã thật sự cảm thấy những gì bỏ ra không đáng nên quyết định dừng lại. Nếu một người phụ nữ quyết định từ bỏ bạn thì họ sẽ có 3 biểu hiện chính sau đây.

Tôi từng xem qua một video câu chuyện thế này. Mấy người đàn ông cùng nhau uống rượu bởi vì bạn cũ lâu lắm mới có cơ hội ngồi với nhau. Bọn họ vừa uống vừa nói chuyện đến tối muộn. Lúc này có một người đàn ông trong số họ gọi điện cho vợ nói rằng sẽ về trễ, bảo vợ mình đừng chờ, ngủ trước đi. Thấy thế những người đàn ông khác bắt đầu ồn ào nói anh chàng kia là một kẻ sợ vợ.

Trong đó có một người đàn ông đắc ý nói rằng vợ của anh ta ngày càng hiểu chuyện. Trước kia luôn thích quản lý anh ta, mỗi lần đến giờ mà anh ta không về liền sẽ gọi điện hỏi đông hỏi tây. Hiện tại, anh ta muốn khi nào về cũng được, cô ấy căn bản đã chẳng quản nữa. Anh ta vừa dứt lời liền có người nói với anh ta một câu: "Cô ấy không phải trở nên hiểu chuyện hơn mà chỉ là chẳng quan tâm nữa". Anh ta vừa rồi còn đắc ý trong nháy mắt đã không cười nổi nữa. Quả nhiên không bao lâu anh ta cùng với vợ cũng ly hôn.

Phụ nữ một khi yêu bạn thì biểu hiện chính là sẽ đối với bạn hỏi han, săn sóc, quan tâm đến bạn, luôn nghĩ đến bạn. Nhưng nếu như có một ngày cô ấy chẳng thèm để ý đến bạn đang làm gì, với ai thì không phải cô ấy đã trở nên rất hiểu chuyện đâu mà căn bản cô ấy đã quyết định buông bỏ bạn rồi.

Trả lời tin nhắn rất chậm

Phụ nữ khi yêu thì chẳng thể nào che giấu được. Bạn sẽ trở thành đối tượng ưu tiên trong danh sách tin nhắn của cô ấy. Cô ấy sẽ không chỉ quan tâm đến bạn mà còn theo dõi cả bạn bè thân thiết với bạn trên mạng xã hội, vì bạn luôn là ưu tiên nên cô ấy sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời tin nhắn của bạn. Cô ấy sẽ rất hiếm khi để bạn phải chờ đợi tin nhắn trả lời bởi cô ấy biết rõ cảm giác mong đợi là như thế nào.

Bất luận có bận rộn ra sao chỉ cần bạn nhắn tin cô ấy sẽ cố gắng bỏ thời gian hồi đáp bạn. Thế nhưng tình yêu nếu như chỉ có một người nghĩ tới cảm nhận của đối phương, một người ra sức thì không đủ, thời gian dài sẽ trở nên nhạt dần, nhiệt tình vốn có ban đầu cũng sẽ biến mất theo. Dù cho cô ấy có yêu bạn thế nào cũng sẽ nhanh chóng thức tỉnh bản thân bởi chẳng ai khờ khạo cả mà chỉ vì yêu bạn nên họ mới lựa chọn ngốc nghếch.

Nếu như bạn cứ lạnh nhạt, không nghĩ đến cảm nhận của đối phương thì sẽ dần khiến tình cảm cô ấy dành cho bạn cũng giảm dần. Tốc độ trả lời tin nhắn của cô ấy sẽ ngày càng chậm, không phải bởi vì cô ấy rất bận, chẳng ai bận đến mức không trả lời nổi một tin nhắn mà bởi vì cô ấy đã chẳng còn yêu bạn nữa rồi, bạn đã chẳng còn nằm trong danh sách ưu tiên nữa.

Chẳng còn muốn tranh luận, im lặng

Từng đọc được một câu nói về sự chia ly thế này: "Người thật sự muốn rời đi chỉ cần chọn một buổi chiều nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc đi ra cửa, sau đó chẳng bao giờ quay về nữa". Sau đó ngẫm nghĩ nhiều tôi mới biết rằng người thật sự đã muốn rời xa mình rồi thì họ sẽ keo kiệt đến mức cảm thấy chẳng muốn lãng phí lời nói tạm biệt với bạn nữa.

Trong thế giới của người trưởng thành, họ càng khó nói câu chia ly, những người khua chiêng đánh trống nói rằng mình sẽ rời đi thật ra chỉ là một thăm dò bạn, người thật sự muốn rời khỏi bạn đều lặng yên mà đi. Người phụ nữ còn muốn cùng bạn cãi nhau chính là còn để tâm đến bạn, chỉ khi cô ấy chẳng còn muốn cùng bạn ầm ĩ tranh luận nữa thì cơ bản tình cảm cũng đã chẳng còn, cô ấy chẳng còn muốn phí sức với bạn nữa, điều cô ấy muốn còn lại chỉ là êm đềm kết thúc.