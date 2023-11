Hai người ở trong biển người mênh mông tìm thấy nhau, ở bên nhau và yêu nhau rồi đi đến hôn nhân là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Thế nhưng, nó không đồng nghĩa với việc sau hôn nhân cũng sẽ hạnh phúc được như thế mãi mãi, hiện nay tỷ lệ ly hôn lại cao ngất ngưỡng như thế không phải là không có lý do. Nhiều cặp đôi từng yêu nhau thắm thiết vẫn có thể ly tán sau hôn nhân.

Họ đều đã từng yêu nhau nhưng rồi vẫn đi đến bước đường ai nấy đi, họ đương nhiên có lý do của riêng mình. Mà trong những lý do đó, có một lý do đáng hận nhất trong hôn nhân, đó chính là ngoại tình. Bởi vì ngoại tình mà dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ cũng không phải hiếm.