Hai người ở trong biển người mênh mông tìm thấy nhau, ở bên nhau và yêu nhau rồi đi đến hôn nhân là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Thế nhưng, nó không đồng nghĩa với việc sau hôn nhân cũng sẽ hạnh phúc được như thế mãi mãi, hiện nay tỷ lệ ly hôn lại cao ngất ngưỡng như thế không phải là không có lý do. Nhiều cặp đôi từng yêu nhau thắm thiết vẫn có thể ly tán sau hôn nhân.

Ai cũng mong muốn có được câu chuyện tình yêu lãng mạn "chỉ nguyện cùng một người bạc đầu bên nhau", tạo nên câu chuyện tình cảm động lòng người. Thực tế thì hôn nhân có hạnh phúc mỹ mãn cũng không ít nhưng cũng không thiếu những mối tình chỉ để lại tiếc nuối.

Họ đều đã từng yêu nhau nhưng rồi vẫn đi đến bước đường ai nấy đi, họ đương nhiên có lý do của riêng mình. Mà trong những lý do đó, có một lý do đáng hận nhất trong hôn nhân, đó chính là ngoại tình. Bởi vì ngoại tình mà dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ cũng không phải hiếm.

Trong số những người đàn ông từng ngoại tình, chúng ta có thể thấy được một điều thú vị chính là đàn ông tuổi tác càng lớn thì lại càng có xu hướng ngoại tình nhiều hơn. Theo lý mà nói thì đàn ông càng lớn tuổi sẽ càng chững chạc thì làm sao có thể làm nên chuyện hồ đồ như ngoại tình để đánh mất hôn nhân? Nguyên nhân thật sự bên trong nó có thể sẽ khiến bạn càng đau lòng.

Biết rõ bản thân muốn gì

Những người đàn ông lớn tuổi một khi đã ngoại tình chủ yếu là bởi vì họ biết rõ bản thân họ rốt cuộc mong muốn điều gì. Ở những người đàn ông lớn tuổi, họ đã từng trải qua thời gian tuổi trẻ vất vả phấn đấu để có được sự nghiệp, họ vì nuôi gia đình làm đã phải làm việc chăm chỉ, cực khổ hơn nửa đời người. Khi ấy bọn họ chấp nhận từ bỏ cuộc sống an nhàn để phấn đấu.

Bởi vậy nên sau khi đã lớn tuổi họ liền muốn bản thân được hưởng thụ, tận dụng những năm tháng cuối đời của mình để tận hưởng cuộc sống mà họ mong muốn. Họ đã phải sống ngột ngạt, kìm nén chính mình suốt mấy chục năm, đây chính là thời điểm để họ có thể phóng túng bản thân, sống vì chính mình. Cho nên họ sẽ có thể muốn tìm đến những cô gái trẻ trung, xinh đẹp để cố tận hưởng những phút giây hạnh phúc cuối cùng. Họ sẽ đem mọi áp lực của cuộc sống đều vứt sang một bên, thản nhiên mà sống.

Chính vì biết bản thân mình muốn gì nên bằng lòng mặc kệ nó có phải làm trái với đạo đức luân lý hay không, họ sẽ càng trở nên to gan lớn mật, muốn gì làm nấy. Ngoại tình chính là một trong những chuyện mà họ có thể làm ra.

Quá mệt mỏi với bản chất cuộc sống hôn nhân

Hai người khi yêu nhau thì tràn ngập cảm giác mãnh liệt, ngọt ngào nhưng sau khi kết hôn vì sớm chiều ở bên nhau, ngày càng hiểu quá rõ đối phương dễ sinh ra cảm giác nhàm chán. Mỗi ngày đều nhìn cùng một gương mặt nhưng tuổi tác lại ngày càng lớn, khuôn mặt ấy theo thời gian cũng dần lão hóa, xuất hiện dấu vết thời gian thì việc người đàn ông đi tìm cảm giác mới lạ cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Bọn họ chủ yếu vẫn là muốn tìm thấy cảm giác của mối tình đầu, của quá khứ xinh đẹp nên mới lựa chọn ngoại tình.

Bởi vì con cái đều đã lớn cả rồi

Đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ mà nói thì một gia đình hoàn chỉnh thật sự cực kỳ quan trọng. Chính bởi vì như vậy mà vốn dĩ có nhiều cặp vợ chồng đã có ý nghĩ ly hôn vẫn vì bảo vệ sự trưởng thành của con cái mà cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân. Thế nhưng sau khi con cái lớn lên thì những người đàn ông cũng đã cảm thấy họ rốt cuộc có thể yên lòng cho bản thân sống theo cảm xúc của mình. Họ không cần quan tâm con cái của họ nữa mà nhanh chóng tìm lấy hạnh phúc thật sự của mình. Vào lúc này, họ đã thật sự gỡ xuống gánh nặng của người đàn ông với gia đình nên rất dễ dàng ngoại tình.

Cho dù với bất cứ nguyên nhân gì thì ngoại tình vẫn là không có trách nhiệm với hôn nhân dù cho ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Nếu thật sự quyết định muốn bắt đầu lại từ đầu một đoạn tình cảm mơi thì làm ơn trước tiên hãy xử lý tốt cuộc hôn nhân trước đã.