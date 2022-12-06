3 bí mật "nhỏ nhưng có võ" gái hư thường áp dụng khi lâm trận, chị em áp dụng ngay khiến chồng phát cuồng, không "léng phéng" bên ngoài

Phụ nữ yêu 06/12/2022 21:28

Khi đã vào cuộc yêu, hay thả lỏng mọi thứ. Và cuối cùng tận hưởng cuộc yêu 1 cách trọn vẹn nhất.

Vệ sinh thân thể, tay chân sạch sẽ

Hãy đảm bảo bạn vệ sinh sạch sẽ cơ thể trước khi quan hệ. Đặc biệt là bộ phận vùng kín, tay và chân. Bởi không ai muốn người khác chạm vào mình khi người đầy mồ hôi và chất bẩn. Để đảm bảo sức khỏe cho cả bạn và người kia, hãy tắm rửa trước khi có 1 đêm ân ái tuyệt vời. Đây là chuyện phòng the hết sức cơ bản và quan trọng.

Ngoài ra, bạn có thể thử một tí mới mẻ bằng oral sex để kích thích chàng. Những cái hôn nhẹ,  sẽ khiến chàng phải đê mê mà rên rỉ. Đàn ông trong tìm ẩn vẫn luôn muốn được người yêu chạm, nâng niu nơi nam tính nhất của mình mà.

3 bí mật 'nhỏ nhưng có võ' gái hư thường áp dụng khi lâm trận, chị em áp dụng ngay khiến chồng phát cuồng, không 'léng phéng' bên ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh răng miệng thơm tho 

Khi khoang miệng sạch sẽ, bạn không chỉ ngăn ngừa được các vi khuẩn gây bệnh qua đường răng miệng mà còn giúp tăng hưng phấn. Đây là điểm cộng giúp chồng hoặc người yêu trở nên thoải mái hơn với những cử chỉ âu yếm của cả hai. Giúp cả hai hòa nhập vào cuộc yêu được dễ dàng và thăng hoa cảm xúc.

Tốt nhất bạn nên chủ động trò chuyện với chàng để đưa ra các lời đề nghị hoặc hỏi chàng đang cảm thấy như thế nào. Bạn không phải là 1 bức tượng gỗ, do đó hãy lên tiếng nhẹ nhàng để mình được hiểu chồng mình nhiều hơn.

3 bí mật 'nhỏ nhưng có võ' gái hư thường áp dụng khi lâm trận, chị em áp dụng ngay khiến chồng phát cuồng, không 'léng phéng' bên ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị một chiếc váy ngủ gợi cảm

Một chiếc váy ngủ gợi cảm sẽ rất dễ quyến rũ và khơi gợi ham muốn mãnh liệt với các chàng trai. Theo chuyên gia nghiên cứu, nam giới thường dễ bị kích thích bởi những chiếc váy ren mỏng. Đây là kinh nghiệm phòng the cho phụ nữ  giúp dễ dàng kích thích lên ham muốn của chàng. Lựa chọn một chiếc váy ngủ thật sexy để có những cuộc hoan ái mãnh liệt nhé các nàng.

Trong cuộc yêu, quan trọng nhất vẫn là 2 người đồng cảm xúc và hiểu nhau. Đó mới là tâm trạng khiến cả hai có một cuộc yêu tuyệt vời và yêu nhau hơn. Giao tiếp không chỉ bằng lời mà còn là bằng ánh mắt và những cử chỉ ân cần, dịu dàng. Điều này giúp cả hai đều cảm nhận được tâm lý của nhau và có những hành động âu yếm phù hợp.

Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn

Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn

Để tăng gia vị cho cuộc ân ái trong đêm tân hôn, hãy thêm vào những gợi cảm hoặc rên rỉ và hét to tên anh ấy.

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Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy chuyện vợ chồng

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