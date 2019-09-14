2 người phụ nữ khiến đời đàn ông dù thành công cũng có lúc lụi tàn

Có một người phụ nữ trông thì ngọt ngào nhưng lại là chất độc với đàn ông. Chỉ cần cô ta bước đến, cuộc đời đàn ông dù có từng trên đỉnh cao cũng có ngày lụi tàn. Đó là nhân tình .

Đàn ông không có trách nhiệm với hôn nhân của mình, là bất hiếu với cha mẹ. Đàn ông phản bội vợ, là bất nghĩa vô tình. Đàn ông không nghĩ cho con, thì sẽ không được con tôn trọng. Trong mắt người khác, đàn ông đánh mất gia đình chính là không đáng tin cậy. Một người đàn ông mất nhân, lễ, trí, tín như thế thì dù đang ở đỉnh cao của danh vọng cũng có thể bị lọt xuống hố sâu ô nhục. Tất cả cũng chỉ vì một cô nhân tình xinh đẹp hay ngọt ngào.

Đôi khi, thứ đàn ông ngoại tình nghĩ bản thân đánh mất chỉ đơn giản là một gia đình, như nếu hết tình cảm thì ly hôn, đó là điều không thể tránh khỏi. Khi xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng, giá trị của hôn nhân, đàn ông sẽ nghĩ gia đình là điều ít giá trị nhất để đánh đổi. Nhưng thực tế, khi đàn ông ngoại tình, họ đánh mất nhiều hơn một gia đình.

Có thêm một người đàn bà khác ngoài vợ là thất bại lớn nhất trong đời đàn ông. Cô ta có thể khiến đàn ông từ người trọng tình trọng nghĩa, trở thành người vô tình vô nghĩa, khiến đàn ông đánh mất mọi uy nghiêm, tự trọng và bản ngã của bản thân. Đánh đổi những điều đó với những thăng xoa xác thịt, ham muốn mới mẻ có phải là quá rẻ mạt rồi không? Người đàn ông thông minh luôn biết câu trả lời.

Người phụ nữ là vợ nhưng lại không biết “làm vợ”

Không phải người vợ nào cũng là hậu phương vững chắc để đàn ông vươn vai thành công. Có những người vợ khiến đàn ông chỉ tụt dốc không phanh, không có ngày đứng lên được. Đó là người phụ nữ không biết “làm vợ”. Cảm giác chung của đàn ông khi lấy phải người vợ này là không hạnh phúc, không thấy mình giá trị, và không được thỏa mãn.

Đây là người vợ coi thường chồng, rõ hơn là coi thường mọi thứ thuộc về chồng, là vật chất, hay cuộc sống. Khi lấy người vợ này, đàn ông không bao giờ thấy bản thân giá trị. Họ không tìm được động lực từ bạn đời, dù là cảm thông cũng không thể có. Đàn ông có thể cưới một người vợ không xinh đẹp giỏi giang nhưng phải là người trân trọng họ ngay cả khi họ chưa có gì.

Đàn ông khôn ngoan không chọn vợ xem thường họ - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ ngông cuồng, không biết lý lẽ cũng chỉ khiến đời đàn ông vất vả, cơ cực hơn. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thấu hiểu, đàn ông hơn nhau ở người vợ tâm lý. Phụ nữ quá ngông cuồng, bất chấp lý lẽ chỉ khiến đàn ông mất mặt, thậm chí là mất danh dự. Đây là người vợ sẽ cướp đi hết vận may và tài lộc của đàn ông.

Và cuối cùng là người vợ luôn muốn điều khiển chồng. Đàn ông như những cánh chim, phải bay, phải dang đôi cánh rộng để tìm kiếm vùng trời mới. Nếu đàn ông để một người phụ nữ điều khiển, làm gì cũng phải theo ý cô ấy thì khó có thể thành công. Vị trí của phụ nữ là đồng hành cùng đàn ông, không phải để dẫn dắt hay điều khiển. Đàn ông cưới một người vợ thích điều khiển mình thì sẽ như cánh diều luôn bị dây kéo xuống đất, mãi mãi không bao giờ vươn lên được.

Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng thành công trong nhà sẽ quyết định thành công ngoài xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ làm vợ nên tôn trọng chồng, đàn ông lấy vợ nên trân quý vợ. Tôn trọng và trân quý là nền tảng của hôn nhân hạnh phúc. Hôn nhân bền vững là cội nguồn sức mạnh cho đàn ông thành công.

Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng thành công trong nhà sẽ quyết định thành công ngoài xã hội. Không giữ được hạnh phúc trong nhà thì vinh hoa phú quý ngoài kia có nhiều thì cũng vô nghĩa với đàn ông.