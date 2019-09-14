2 người phụ nữ khiến đời đàn ông dù thành công cũng có lúc lụi tàn

Phụ nữ yêu 14/09/2019 05:14

Có 2 người phụ nữ đàn ông khôn ngoan luôn tránh xa, để bảo toàn một đời công thành danh toại. Người đầu tiên là nhân tình, và người thứ hai là...

Đàn ông khôn ngoan hãy tránh xa 2 người phụ nữ này nếu không muốn có ngày thân bại danh liệt...

Nhân tình

Có một người phụ nữ trông thì ngọt ngào nhưng lại là chất độc với đàn ông. Chỉ cần cô ta bước đến, cuộc đời đàn ông dù có từng trên đỉnh cao cũng có ngày lụi tàn. Đó là nhân tình.

Đôi khi, thứ đàn ông ngoại tình nghĩ bản thân đánh mất chỉ đơn giản là một gia đình, như nếu hết tình cảm thì ly hôn, đó là điều không thể tránh khỏi. Khi xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng, giá trị của hôn nhân, đàn ông sẽ nghĩ gia đình là điều ít giá trị nhất để đánh đổi. Nhưng thực tế, khi đàn ông ngoại tình, họ đánh mất nhiều hơn một gia đình.

dan ong khon ngoan 3
Đàn ông khôn ngoan không bao giờ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không có trách nhiệm với hôn nhân của mình, là bất hiếu với cha mẹ. Đàn ông phản bội vợ, là bất nghĩa vô tình. Đàn ông không nghĩ cho con, thì sẽ không được con tôn trọng. Trong mắt người khác, đàn ông đánh mất gia đình chính là không đáng tin cậy. Một người đàn ông mất nhân, lễ, trí, tín như thế thì dù đang ở đỉnh cao của danh vọng cũng có thể bị lọt xuống hố sâu ô nhục. Tất cả cũng chỉ vì một cô nhân tình xinh đẹp hay ngọt ngào.

Có thêm một người đàn bà khác ngoài vợ là thất bại lớn nhất trong đời đàn ông. Cô ta có thể khiến đàn ông từ người trọng tình trọng nghĩa, trở thành người vô tình vô nghĩa, khiến đàn ông đánh mất mọi uy nghiêm, tự trọng và bản ngã của bản thân. Đánh đổi những điều đó với những thăng xoa xác thịt, ham muốn mới mẻ có phải là quá rẻ mạt rồi không? Người đàn ông thông minh luôn biết câu trả lời.

Người phụ nữ là vợ nhưng lại không biết “làm vợ”

Không phải người vợ nào cũng là hậu phương vững chắc để đàn ông vươn vai thành công. Có những người vợ khiến đàn ông chỉ tụt dốc không phanh, không có ngày đứng lên được. Đó là người phụ nữ không biết “làm vợ”. Cảm giác chung của đàn ông khi lấy phải người vợ này là không hạnh phúc, không thấy mình giá trị, và không được thỏa mãn.

Đây là người vợ coi thường chồng, rõ hơn là coi thường mọi thứ thuộc về chồng, là vật chất, hay cuộc sống. Khi lấy người vợ này, đàn ông không bao giờ thấy bản thân giá trị. Họ không tìm được động lực từ bạn đời, dù là cảm thông cũng không thể có. Đàn ông có thể cưới một người vợ không xinh đẹp giỏi giang nhưng phải là người trân trọng họ ngay cả khi họ chưa có gì.

dan ong khon ngoan 2
Đàn ông khôn ngoan không chọn vợ xem thường họ - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ ngông cuồng, không biết lý lẽ cũng chỉ khiến đời đàn ông vất vả, cơ cực hơn. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thấu hiểu, đàn ông hơn nhau ở người vợ tâm lý. Phụ nữ quá ngông cuồng,  bất chấp lý lẽ chỉ khiến đàn ông mất mặt, thậm chí là mất danh dự. Đây là người vợ sẽ cướp đi hết vận may và tài lộc của đàn ông.

Và cuối cùng là người vợ luôn muốn điều khiển chồng. Đàn ông như những cánh chim, phải bay, phải dang đôi cánh rộng để tìm kiếm vùng trời mới. Nếu đàn ông để một người phụ nữ điều khiển, làm gì cũng phải theo ý cô ấy thì khó có thể thành công. Vị trí của phụ nữ là đồng hành cùng đàn ông, không phải để dẫn dắt hay điều khiển. Đàn ông cưới một người vợ thích điều khiển mình thì sẽ như cánh diều luôn bị dây kéo xuống đất, mãi mãi không bao giờ vươn lên được.

dan ong khon ngoan 1
Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng thành công trong nhà sẽ quyết định thành công ngoài xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ làm vợ nên tôn trọng chồng, đàn ông lấy vợ nên trân quý vợ. Tôn trọng và trân quý là nền tảng của hôn nhân hạnh phúc. Hôn nhân bền vững là cội nguồn sức mạnh cho đàn ông thành công.

Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng thành công trong nhà sẽ quyết định thành công ngoài xã hội. Không giữ được hạnh phúc trong nhà thì vinh hoa phú quý ngoài kia có nhiều thì cũng vô nghĩa với đàn ông.

Những giai đoạn đàn ông dễ 'sinh hư' mà phụ nữ cần phải biết

Những giai đoạn đàn ông dễ 'sinh hư' mà phụ nữ cần phải biết

Một số giai đoạn được cho là "nhạy cảm" dễ khiến đàn ông ngoại tình, bởi khi đó người vợ sẽ lơ là và không quản thúc chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thông minh nhân tình hôn nhân bền vững

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 59 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này