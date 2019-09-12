10 sai lầm kinh điển của đàn ông khi làm chồng, không nhận ra ắt có ngày hối hận!

Chất keo gắn kết một cuộc hôn nhân bền chặt nhất chính là sự thấu hiểu, đồng cảm. Tuy nhiên, đàn ông lại thường tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì lắng nghe tâm tư tình cảm của phụ nữ. Đàn ông nghĩ cách hành xử của bản thân như thế là nhanh gọn, nhưng thật ra điều phụ nữ cần chỉ là được lắng nghe và thấu hiểu.

Sai lầm của đàn ông là mua sắm những thứ tốn kém như nhà hoặc xe nhưng lại không bàn bạc trước với bạn đời. Nhiều chuyên gia cho biết đây là nguyên nhân xếp thứ hai khiến phụ nữ chán nản và muốn ly hôn với chồng. Nhưng sự thật là đàn ông lại rất hay làm điều này. Bởi nhiều người chồng thường quá đề cao vị thế của mình trong gia đình.

Vì thế, nếu có lúc vợ của bạn nói rằng cô ấy không được bạn quan tâm, thì hãy hiểu rằng bạn phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Thay vì nghĩ rằng mình không làm gì sai, hãy hiểu rằng bạn chỉ cần dành thời gian cho vợ, và lắng nghe mọi điều cô ấy muốn chia sẻ.

Đàn ông làm điều này chính là không tôn trọng vợ. Một khi đã là vợ chồng thì mọi quyết định đều nên chia sẻ và thống nhất với nhau, đặc biệt là vấn đề tài chính, chi tiêu lại càng phải hỏi qua ý kiến của nhau.

3. Không biết cách lấy lòng vợ

Đàn ông thường nghĩ kết hôn rồi thì không cần phải lấy lòng vợ nữa. Đây cũng là một sai lầm lớn của đàn ông trong hôn nhân. Bạn không cần phải mua những món đồ quá đắt đỏ, xa xỉ thì mới khiến vợ vui. Phụ nữ thích những món quà nho nhỏ hay hành động giúp cô ấy chăm sóc gia đình. Và quan trọng là chồng đừng bao giờ quên ngày sinh nhật của vợ. Dù đã bên nhau 10 hay 20 năm thì ngày này đều đặc biệt với vợ. Và điều cô ấy cần trong ngày hôm đó là thời gian và sự yêu chiều của bạn.

4. Ích kỷ trong chuyện giường chiếu

Trong chuyện ấy, nhiều người đàn ông không để tâm đến cảm nhận và mong muốn của vợ, mà chỉ quan tâm đến cực khoái của bản thân. Đa phần đàn ông đến tuổi trung niên mới biết là phải làm hài lòng vợ, còn đàn ông trẻ tuổi thường chỉ ích kỷ cho cảm giác của mình.

Khi làm vợ thỏa mãn trong chuyện ấy sẽ cho đàn ông những trải nghiệm mới mẻ. Cảm giác chinh phục được bạn đời vừa giúp đàn ông thấy thỏa mãn, vừa cho cả hai cảm giác khó rời.

Đàn ông sai lầm khi ích kỷ trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

5. Không xin lỗi khi mắc sai lầm

Tranh cãi trong hôn nhân là điều bình thường. Nhưng cãi thế nào để làm hôn nhân đổ vỡ thì phải có nguyên tắc và giới hạn. Nguyên tắc luôn đúng trong những lần cãi vã vợ chồng là cả hai phải biết nói xin lỗi khi mắc sai lầm. Và đàn ông thường không làm được việc này.

Một lời xin lỗi của đàn ông khi đặt cái tôi của mình xuống sẽ khiến vợ chồng thấu hiểu và gần gũi nhau hơn. Ngược lại, khi đàn ông không biết xin lỗi sẽ dần khiến bạn đời thấy thất vọng và chán nản.

6. Không biết cách lắng nghe

Đàn ông lắng nghe vợ không chỉ là gật đầu trước những lời thở than của vợ, mà nên cho vợ lời khuyên hay động viên. Phụ nữ muốn cảm giác có người đồng hành khi gặp mỏi mệt, khó khăn.

Vì thế, nếu không muốn có ngày vợ nói chuyện với người đàn ông khác, bạn nên thật sự lắng nghe vợ nói, chia sẻ với vợ nhiều hơn.

7. Liên tục lặp lại lỗi sai

Nhiều đàn ông nghĩ rằng được tha thứ và tái phạm sai lầm không phải là điều gì to tát. Nhưng đây cũng là sai lầm của đàn ông. Phụ nữ có thể tha thứ, nhưng họ không bao giờ quên. Và nếu bạn tiếp tục sai, họ sẽ có lúc không bao giờ cho bạn cơ hội sửa sai lần nào nữa. Giới hạn của phụ nữ chỉ ở một lần tha thứ ban đầu, đừng cố thử thách bao dung của họ.

Sai lầm của đàn ông là liên tục lặp lỗi sai - Ảnh minh họa: Internet

8. Che đậy cảm xúc

Khi đàn ông che đậy cảm xúc với vợ sẽ khiến cô ấy thấy xa lạ, nảy sinh cảm giác bất an. Dù rằng đàn ông luôn được dạy phải giấu đi cảm giác của bản thân nhưng hãy cởi mở với người bạn đời của mình. Cô ấy cần được biết bạn đang thế nào, như để đảm bảo cảm giác an toàn trong hôn nhân.

9. Không dành thời gian cho vợ

Phụ nữ luôn coi trọng gia đình và dành thời gian cho chồng con. Và điều phụ nữ mong muốn chỉ là chồng có thể dành chút thời gian cho gia đình, để cô ấy thấy thoải mái hơn. Bởi thế, việc đàn ông dành thời gian cho vợ cũng là cách giúp vợ đỡ căng thẳng, vì cảm thấy được quan tâm hơn. Nhiều đàn ông đến khi hôn nhân đổ vỡ rồi mới nhận ra sai lầm này của mình.

10. Thể hiện quyền lực quá mức

Đàn ông khi kết hôn thường muốn bày tỏ quyền lực của mình trong gia đình. Dù vậy, bạn đừng nên trở nên quá quyền lực với bạn đời. Điều này sẽ khiến phụ nữ thấy xa cách và dần khiến hôn nhân tan vỡ. Đàn ông thể hiện quyền lực trong gia đình là điều cần thiết, nhưng nên tiết chế để vợ chồng thấu hiểu, cảm thông và gắn bó với nhau.