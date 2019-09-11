Kiểu đàn ông nên tránh xa nhất: 'Lớn xác' nhưng không trưởng thành

Phụ nữ yêu 11/09/2019 05:13

Đàn ông không chịu trưởng thành không chỉ vô tâm, vô trách nhiệm mà còn có thể tổn thương người khác. Đây là một trong những kiểu đàn ông nên tránh xa nếu phụ nữ không muốn khổ cả đời.

Đàn ông trưởng thành hay chưa không thể nhìn ở tuổi tác hay vóc dáng của họ. Có những người đàn ông lớn xác nhưng lại cư xử như một đứa trẻ, vô tư tới mức vô tâm, vô tình đâm ra tàn nhẫn với người bạn đời của mình.

Đây là dấu hiệu của người đàn ông chưa chịu trưởng thành – một trong những kiểu đàn ông nên tránh xa nhất!

Luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ

Đứa trẻ nào cũng thích sự chú ý, càng chưa trưởng thành lại càng ham mê được chú ý. Đàn ông một khi chưa chịu lớn  thì cũng có bản tính này. Họ chỉ trọng mình nhất, xem mình là trung tâm của vũ trụ, muốn được người khác để ý, chú tâm trước.

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Đàn ông ích kỷ là kiểu đàn ông nên tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Vì có bản tính trẻ con nên đây là kiểu đàn ông ích kỷ. Vì chưa có sự vững vàng, thấu hiểu của một người đàn ông trưởng thành nên họ chỉ nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chuyện gì cũng không thể nghĩ cho người khác. Chính vì vậy, nếu chọn người đàn ông này làm chồng, phụ nữ ắt phải để tâm đến họ nhiều, hơn là được họ quan tâm, chăm sóc.

Không có ý chí cầu tiến, kiên nhẫn với mục tiêu lâu dài

Một người đàn ông trưởng thành sẽ luôn có ý chí cầu tiến, để hoàn thiện mình, để vươn lên trong công việc. Họ luôn có những mục tiêu dài hạn để nỗ lực, không ngừng cố gắng. Lấy được người đàn ông thế này, phụ nữ không lo nghèo khó, vì đàn ông có ý chí cầu tiến chắc chắn sẽ có lúc thành công.

Ngược lại, đàn ông chưa trưởng thành lại thích an phận với những gì đang có. Họ không có mục tiêu cho tương lai, hay dù có cũng không cố gắng phấn đấu. Chọn kiểu đàn ông này, phụ nữ sẽ có nhiều bất an, đôi khi là vất vả khi phải tự gánh vác gia đình một mình. Vì đàn ông không biết lo cho chính mình thì sẽ không có trách nhiệm với gia đình.

Thích đổ lỗi

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Đàn ông một khi chưa đủ bản lĩnh nhận sai, chịu trách nhiệm trước lỗi sai thì chưa đủ vững vàng để phụ nữ có thể dựa dẫm vào - Ảnh minh họa: Internet

Một đứa trẻ luôn rất sợ bị trách phạt, nhận sai nên sẽ có xu hướng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Đàn ông chưa trưởng thành cũng như thế. Thay vì tự nhận lỗi, tìm cách giải quyết những gì mình gây ra, họ lại đổ lỗi, ngụy biện cho lỗi sai của mình.

Đàn ông trưởng thành luôn có suy nghĩ bản thân là người duy nhất chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Khi có trách nhiệm với chính mình, họ mới có bản lĩnh làm việc lớn trong cả sự nghiệp và gia đình. Đàn ông một khi chưa đủ bản lĩnh nhận sai, chịu trách nhiệm trước lỗi sai thì chưa đủ vững vàng để phụ nữ có thể dựa dẫm vào.

Phụ thuộc vào người khác

Đàn ông chưa trưởng thành luôn phụ thuộc vào người khác. Có thể là về vật chất hay tinh thần, họ không có sự độc lập nhất định. Và vì không tự chủ, nên họ sẽ có thói quen dựa vào người khác, thay vì làm điểm tựa cho người khác. Phụ nữ chọn người đàn ông này sẽ thấy chông chênh, vì thiếu cảm giác an toàn.

Có tiền là xài, không coi trọng trách nhiệm với tiền bạc

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Kiểu đàn ông nên tránh xa nhất chính là có đồng nào tiêu sạch đồng đó, phụ nữ nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở một người đàn ông trưởng thành là họ kiểm soát tốt tiền bạc họ có. Thay vì chi tiêu quá đà, không suy nghĩ, họ sẽ cân nhắc việc gì cần thiết chi tiêu. Kiểu đàn ông này không phải là tính toán, mà là có trách nhiệm với chuyện tiền bạc. Đây cũng là hình mẫu người đàn ông trong gia đình, không để vợ phải khổ vì thiếu thốn.

Ngược lại, kiểu đàn ông nên tránh xa nhất chính là có đồng nào tiêu sạch đồng đó, phụ nữ nên cẩn thận. Vì lấy người đàn ông này, rất có thể phụ nữ sẽ phải chịu cảnh khốn khổ vì tiền bạc sau này.

4 'đặc quyền' của người phụ nữ quyến rũ vạn đàn ông mê

4 'đặc quyền' của người phụ nữ quyến rũ vạn đàn ông mê

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