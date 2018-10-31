2 cái giá đắt đỏ cho những kẻ ngoại tình

Phụ nữ yêu 31/10/2018 05:30

Ngoại tình như một căn bệnh có phòng cũng khó chữa trong nhiều ngôi nhà. Sau mỗi cuộc ngoại tình tội lỗi, luôn có 2 cái giá đắt đỏ mà người trong cuộc buộc phải trả đến cuối đời.

Gia đình đổ vỡ

Một gia đình có người ngoại tình luôn chứa nhiều nước mắt và tổn thương. Vì tình yêu thương nhau nên không khác nào tự làm nhau đau. Vì từng tin tưởng nhau, nên chính là đẩy nhau xuống đáy vực tuyệt vọng.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, đã ngoại tình chính là đang tự đạp đổ ngôi nhà của mình. Khi tình cảm vợ chồng không giữ được, thì mong muốn hay hy vọng cũng chết đi. Sự tôn trọng nhau bị phản bội dối lừa mai một. Những nền tảng ban đầu để bên nhau cả đời cũng khó giữ. Ngay cả khi nếu được tha thứ thì vết nứt cũng khó lành. Hay nếu không được tha thứ, ly hôn là điều phải xảy ra.

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Một gia đình có người ngoại tình luôn chứa nhiều nước mắt và tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Thế thì những đứa trẻ vô tội phải sống thế nào nếu cha một nơi mẹ một nơi. Những người cha người mẹ lúc này sẽ luôn khắc khoải, rằng phải chi ngày trước mình có thể thấy được những nỗi đau của con trẻ. Phải chi có thể biết một khi đánh mất gia đình, sẽ không còn thứ hy vọng nào trên đời này có ý nghĩa hơn nữa.

Gia đình muôn đời là nơi bắt nguồn hy vọng và hạnh phúc cho mỗi người. Một khi đổ vỡ, thì chính con người cũng không thể kiếm đâu đủ đầy và tươi sáng hạnh phúc và hy vọng hơn nơi này…

Danh dự nhân phẩm bị hủy hoại

Một người đàn ông ngoại tình thì cả đời đều mang tiếng là không có trách nhiệm và thủy chung. Vì một người đàn ông tốt phải là một người chồng tốt. Phản bội vợ con, để con cái bất hạnh, bạn đời của mình khổ đau thì trách nhiệm hay tình nghĩa còn gì? Huống hồ, với không ít người, gia đình chính là tự trọng, là sĩ diện của đàn ông. Bản thân đạp đổ gia đình vì ngoại tình, vì bội bạc thì khác nào tự hủy hoại tự tôn tự trọng của mình. Thế thì đàn ông lúc này còn lại gì ngoài danh dự đạo đức đều dần mục rửa.

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Bản thân đạp đổ gia đình vì ngoại tình, vì bội bạc thì khác nào tự hủy hoại tự tôn tự trọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ ngoại tình chính là cả đời đều hoen ố đức hạnh và nhân phẩm. Với đàn ông, thủy chung là tự trọng, và với phụ nữ, chung thủy là đức hạnh. Một người phụ nữ không giữ nổi lòng dạ dành cho gia đình chính là không có tư cách làm vợ, làm mẹ, làm một người phụ nữ đoan chính đức hạnh. Vì phụ nữ muôn đời là người giữ lửa trong gia đình, hy sinh vì chồng vì con. Phản bội chồng chính là đạp đổ bản ngã ngàn đời của người phụ nữ. Mà đã thế thì cơ hội tìm kiếm một mái ấm khác, cơ hội hạnh phúc về sau đều không còn…

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 Phản bội chồng chính là đạp đổ bản ngã ngàn đời của người phụ nữ trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, bất kì ai khi bước vào con đường ngoại tình đều biết đến 2 cái giá đắt đỏ này. Nhưng đa phần đều xem nhẹ, đều tin rằng mình đủ sức gánh vác. Để đến cùng, khi vỡ lẽ tội lỗi, lại không dám tin rằng đây là những điều mình phải trả giá. Vì khi đứng trước những hậu quả mình gây ra, cái giá mình phải trả, họ mới hiểu ngoại tình không phải chỉ trả giá vài lần, mà có khi là cả đời. Tiếc là, lúc ấy đã quá muộn.

Đàn ông hay phụ nữ, có suy nghĩ về ngoại tình hay đang ngoại tình cũng hãy nghĩ lại đi. Nghĩ 3 lần đi rồi hãy tiếp tục đi con đường tội lỗi này. Ở đời, vốn dĩ chỉ có hai điều là đáng giá nhất mà cũng dễ đánh mất nhất, chính là bản thân mình và gia đình. Bất chấp vì vài phút thăng hoa thể xác mà hủy hoại cả hai thứ quý giá đó liệu có đáng không?

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Từ khóa:   ngoại tình cái giá của ngoại tình hôn nhân

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