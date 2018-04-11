Đàn ông ngoại tình luôn có 2 suy nghĩ thường trực về vợ. Nhưng đôi khi chính 2 suy nghĩ này lại khiến họ mất vợ con một đời không hay…

“Cô ấy không thể bỏ mình” Tôi có anh bạn đồng nghiệp. Anh đi làm ở Sài Gòn, vợ lại ở Đồng Nai, cứ cuối tuần anh sẽ về với vợ. Nghe anh kể về vợ khen hết lời, thấy anh đi đâu cũng mua quà về tặng vợ, chẳng ai nghĩ anh ngoại tình. Anh có vài cô bồ, cũng không xinh hơn vợ anh, đảm đang cũng không thể bằng. Theo lời anh, chỉ vì anh cô đơn, ngoại tình cũng như thú vui giải trí khi không gần vợ. Tôi hỏi anh, thế nếu có ngày vợ anh biết thì phải thế nào? Anh cười xòa: “Cô ấy không thể bỏ đâu”. Ấy vậy mà, vợ anh mới là người đòi ly hôn. Vợ anh bất ngờ lên thăm anh, bắt tại trận anh và nhân tình ngay trong căn trọ. Vợ anh chẳng đánh ghen gì cho lớn, chỉ quăng thẳng hai từ “ly hôn”, cứ vậy mà về quê. Khỏi phải nói, cả tuần liền sau đó anh nghỉ làm, ở lì dưới quê xin vợ tha lỗi. Tiếc là, anh xem thường vợ quá rồi, cô ấy không cho anh thêm bất kì cơ hội nào khác. Tiếc là, anh xem thường vợ quá rồi, cô ấy không cho anh thêm bất kì cơ hội nào khác. - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông như anh bạn đồng nghiệp của tôi không ít. Cứ xa vợ hay thậm chí ở cạnh vợ cũng vẫn ngoại tình thả ga, vì nghĩ có thế nào vợ đảm đang hiền dịu của mình cũng không thể bỏ mình. Vì nghĩ đàn bà thương nhiều thì thể nào đàn bà chả lụy, vì tin bỏ mình rồi vợ cũng không sống nổi. Không may thay, phụ nữ đâu phải cứ hiền lành khi yêu thì lúc bị phản bội đều cam chịu yếu đuối. Cũng đâu phải chị vợ nào cũng nghĩ như đàn ông, nghĩ rằng mình không thể bỏ chồng. Đến khi bị vợ bỏ rồi lại không tin nổi, lại trách vợ không nghĩa tình. Thế lúc ái ân với nhân tình có nghĩ đến hy sinh của vợ, lúc nghĩ ngoại tình là thú vui có biết cho lòng dạ vợ khi phát hiện?

Thế lúc ái ân với nhân tình có nghĩ đến hy sinh của vợ, lúc nghĩ ngoại tình là thú vui có biết cho lòng dạ vợ khi phát hiện? - Ảnh minh họa: Internet “Cô ấy không phát hiện đâu” Đàn ông ngoại tình ngỡ mình che giấu quá khôn ngoan, thật ra cũng vì người phụ nữ bên cạnh giả ngu khờ quá giỏi. Nhiều khi lại nghĩ, đàn ông khôn ngoan hơn đàn bà thật nhưng lại quá xem thường người phụ nữ của đời mình. Cứ nghĩ tính toán chi li, cứ toan đủ điều bội bạc, vậy mà cũng không qua được linh cảm lòng dạ của đàn bà. Nhiều chị vợ biết rõ là chồng ngoại tình đó, không phải cam chịu, mà là đợi để xem chồng bản lĩnh của chồng đến đâu, hư hỏng của chồng còn đến ngưỡng nào. Họ khéo léo nhắc chồng, họ cố gắng vun vén thêm cho gia đình, họ im lìm cho chồng cơ hội. Vậy mà đàn ông khi đó thì cứ nghĩ, à, cô ấy không phát hiện đâu. Cứ vậy mà càng đi xa ngôi nhà của chính mình, đàn ông lạc đường chẳng hay. Đến khi quay lại, vợ con đều không còn, lúc đó hối hận thì được gì?

Đến khi quay lại, vợ con đều không còn, lúc đó hối hận thì được gì? - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình, thứ các anh nên sợ không phải là có lúc vợ phát hiện mình ngoại tình. Các anh nên nghĩ được điều đáng sợ nhất chính là vợ biết đó nhưng các anh lại không hay. Vợ phát hiện không đáng sợ, vì lắm lúc cô ấy đã biết từ trước, chỉ là vờ không thấy, giả ngu xem các anh thế nào. Vợ đáng sợ nhất chính là khi đã phát hiện từ lâu nhưng đến một lúc không còn cho các anh cơ hội nào nữa. Lúc đó các anh có van xin, có hối lỗi đều vô ích. Phụ nữ đã vô tình rồi thì đàn ông chỉ có vô phương! Đàn ông ngoại tình, khuyên các anh một lời thật lòng rằng, đừng xem thường vợ mình. Vợ là người bên các anh bao năm tháng, là người hiểu cặn kẽ lòng dạ, từng biểu hiện cử chỉ của anh, nhìn qua cô ấy cũng đã biết. Anh lừa được cô ấy hôm nay, chắc gì lừa được cả đời? Huống hồ, đừng vịn vào yêu thương và giả vờ như không của cô ấy mà cứ bội bạc. Đừng đem lòng tham của bản thân thắng thua với đàn bà. Khôn khéo cách nào, giỏi giấu diếm ra sao, kẻ bội bạc sau cùng vẫn là kẻ đáng thương nhất…

Đàn bà 30: Không ở đỉnh cao rực rỡ nhất, cũng thuộc về nơi xứng đáng nhất Đàn bà 30, xin đừng nghĩ mình là đóa hoa tàn. Dù không là đóa hoa rực rỡ nhất thì cũng hãy là đóa hoa người ta không thể không ngoái nhìn, không thể không hít hà hương thơm.

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