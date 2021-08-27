15 biểu hiện hình thể chứng tỏ đàn ông đã thích bạn lắm rồi nhưng vẫn không nói ra

Phụ nữ yêu 27/08/2021 05:49

Một người có cảm tình đặc biệt với bạn luôn có những biểu hiện hình thể. Nếu đàn ông thích bạn lắm rồi mà chưa chịu nói ra sẽ có những 15 biểu hiện này.

Nếu đàn ông thích bạn lắm rồi mà chưa chịu nói ra sẽ có những 15 biểu hiện này.

Nhướn lông mày

Khi có cảm tình đặc biệt với một người, con người thường vô thức nhướn lông mày lên mà không nhận ra. Khi đàn ông yêu thích bạn thì sẽ thích mọi thứ thuộc về bạn. Chỉ cần nhìn thấy bạn, anh ấy sẽ cảm thấy có hứng thú với dáng hình, giọng nói của bạn, từ đó thích nhìn thấy bạn, thích nghe mọi thứ bạn nói.

Đổ mồ hôi tay

Đây là biểu hiện của cơ thể khi đàn ông thấy hồi hộp, lo lắng khi gặp được bạn. Vì anh ấy có cảm tình với bạn nên cứ lo được lo mất, sợ làm gì sai khiến bạn không thích, sợ không gây ấn tượng với bạn. Khi đàn ông có tình cảm với bạn, họ luôn hồi hộp, lo lắng nhiều như thế.

Vô thức dựa về phía bạn

15 biểu hiện hình thể chứng tỏ đàn ông đã thích bạn lắm rồi nhưng vẫn không nói ra - Ảnh 1
Cơ thể đàn ông có xu hướng dựa về phía bạn là dấu hiệu anh ấy vô thức muốn gần gũi với bạn hơn - Ảnh minh họa: Internet 

Cơ thể đàn ông có xu hướng dựa về phía bạn là dấu hiệu anh ấy vô thức muốn gần gũi với bạn hơn. Nếu cả hai đang đi cả hai ở nơi đông người ồn ào nhưng anh ấy vẫn hướng về phía bạn thì chứng tỏ anh ấy muốn nghe bạn rõ hơn, luôn để ý tới bạn.

Nắm tay thật chặt

Cái nắm tay thật chặt của đàn ông nói lên rằng anh ấy muốn có mối quan hệ lâu dài với bạn. Anh ấy muốn đi cùng bạn tới mọi nơi, muốn bảo vệ và “đánh dấu chủ quyền” bạn là của anh ấy.

Ngồi dạng chân

Đây là ngôn ngữ cơ thể nói lên rằng đàn ông tin tưởng bạn. Đàn ông có tư thế thoải mái này trong trạng thái thiếu cảnh giác với người khác. Vì anh ấy hoàn toàn tin tưởng bạn, thấy an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh bạn.

Hít thở sâu

15 biểu hiện hình thể chứng tỏ đàn ông đã thích bạn lắm rồi nhưng vẫn không nói ra - Ảnh 2
Chỉ khi có cảm tình với một người, đàn ông mới có biểu hiện cơ thể thế này - Ảnh minh họa: Internet 

Mỗi khi ở cạnh nhau, bạn có nghe thấy anh ấy hít thở sâu? Đây là dấu hiệu đàn ông thấy hồi hộp trước sức hút của bạn. Chỉ khi có cảm tình với một người, đàn ông mới có biểu hiện cơ thể thế này.

Nhìn vào mắt bạn

Đàn ông luôn muốn nhìn vào mắt người mà anh ấy để ý. Đàn ông can đảm sẽ không ngại nhìn bạn lâu hơn, muốn để bạn biết anh ấy đang có hứng thú với bạn. Đàn ông nhút nhát sẽ nhìn bạn kín đáo hơn.

Sờ vào cà vạt

Đàn ông thường sờ vào cà vạt khi cảm thấy hồi hộp. Vì ở bên cạnh người phụ nữ mình thích nhưng chưa thể nói ra nên anh ấy cần phải chạm hoặc nắm cái gì đó để thấy thoải mái hơn.

Nụ cười chân thành

15 biểu hiện hình thể chứng tỏ đàn ông đã thích bạn lắm rồi nhưng vẫn không nói ra - Ảnh 3
Đàn ông càng cười thoải mái khi ở bên cạnh bạn thì càng chứng minh anh ấy thích bạn thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường có nụ cười xã giao, điềm đạm khi giao tiếp, làm việc. Khi ở cạnh người phụ nữ mình yêu thích, đàn ông sẽ cười thoải mái, thành thật hơn. Họ sẽ cười tươi hết cỡ, thoải mái lộ cả hàm rằng. Đàn ông càng cười thoải mái khi ở bên cạnh bạn thì càng chứng minh anh ấy thích bạn thật sự.

Giọng nói thay đổi

Giọng nói của đàn ông sẽ trở nên ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn khi ở cạnh người phụ nữ mình thích. Giọng điệu trong lời nói của anh ấy cũng sẽ chậm hơn, vừa để bạn nghe thấy rõ hơn, vừa tận hưởng cảm giác thư giãn, thoải mái.

Thích đi cạnh bạn

Khi đàn ông thích bạn, anh ấy thường muốn đi cạnh bạn. Anh ấy muốn đi cùng bạn đến bất kì đâu, trò chuyện cùng bạn, lắng nghe bạn nói.

Tôn trọng vật dụng, đồ đạc của bạn

Một khi đàn ông yêu thích bạn, họ sẽ tôn trọng với mọi thứ thuộc về bạn, kể cả những món đồ nhỏ nhất. Anh ấy sẵn sàng cầm giúp bạn túi xách, áo khoác. Điều này thể hiện anh ấy quý trọng bạn, quan tâm đến những gì thuộc về bạn.

Những cái chạm tay

Chỉ khi có tình cảm với nhau thì những đụng chạm mới trở nên đặc biệt. Khi có những cái chạm tay tình cờ, chứng tỏ anh ấy có tình cảm tốt với bạn.

Không dùng điện thoại khi bên bạn

Khi đàn ông thích bạn, anh ấy sẽ luôn tập trung sức chú ý vào bạn, không quan tâm đến điện thoại. Anh ấy muốn thể hiện sự tôn trọng với bạn, cũng là vì bạn quá đặc biệt nên không thể rời mắt.

Thường hé môi

Đôi môi là nơi vô thức thể hiện cảm xúc của mỗi người. Đàn ông khi có tình cảm với bạn sẽ thường hé môi mỗi khi nhìn thấy bạn. Đôi khi, chính anh ấy cũng không nhận ra ngôn ngữ cơ thể đặc biệt này của mình.

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