10 người hết 9 người đàn ông nói ngoại tình nhưng không bỏ vợ vì 3 điều này

Phụ nữ yêu 26/09/2020 05:00

Người đàn ông ngoại tình thường không bỏ được vợ vì những điều này, kẻ thứ ba đọc xong đừng mơ mộng nữa.

Dưới đây là những lý do đàn ông ngoại tình thường không bỏ vợ, nhân tình chỉ là chiếc áo khoác hờ, chán rồi thì không mặc nữa.

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Đàn ông ngoại tình thường không bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vợ là nhà, là nơi để về sau mọi giông tố

Người đàn ông tệ bạc nhưng họ vẫn phân biệt đâu là điều tốt cho mình. Nhiều người ngoại tình nhưng không bao giờ bỏ vợ vì họ biết vợ là nhà, nhân tình chỉ là túp lều tạm bợ. Ở bên nhân tình có thể vui nhưng ở bên vợ mới là bầu trời bình yên đúng nghĩa.

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Đàn ông ngoại tình rồi cũng về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, nhân tình chỉ là chiếc áo khoác hờ chán rồi thì không mặc nữa. Còn vợ là quần áo, không thể không mặc mỗi ngày. Thế nên dù có bất cứ chuyện gì, họ cũng sẽ chọn về nhà bên vợ con của mình. 

Vì con cái

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Họ sẽ không bỏ vợ vì con cái - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng hết tình thì còn nghĩa, còn con cái, không thể nói bỏ là bỏ được. Họ không thể nào bỏ vợ con để chạy theo một mảnh tình thoáng qua. Không thể nào từ bỏ mái ấm đúng nghĩa của mình chỉ vì cảm xúc nhất thời. Bên cạnh đó, họ cũng sợ con cái phải chịu cảnh gia đình ly tán, không có được mái ấm đủ đầy. Họ không muốn mình lớn lên phải oán trách và xem thường người cha của mình.

Vì sợ không tìm được ai hơn vợ

Có hơi ích kỷ nhưng điều này hoàn toàn chính xác. Đàn ông tham lam sợ bỏ vợ rồi thì cả đời này chẳng tìm được cô vợ biết ngoan ngoãn, nghe lời. Họ sợ đánh mất hạnh phúc này rồi không thể tìm lại được. 

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Đàn ông không bỏ vợ vì sợ không tìm được người thay thế tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên sau tất cả các cuộc vui, họ chọn cách quay về bên mái ấm của mình chứ không có tư tưởng bỏ vợ. Với họ, gia đình vẫn là nhất, còn nhân tình chỉ là tạm bợ, không có ý định gắn bó lâu dài. Do đó, những ai đang có ý định làm kẻ thứ ba hãy bỏ ngay đi, vì đàn ông ngoại tình rồi cũng tìm đường về bên vợ mà thôi.

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