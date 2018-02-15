10 lý do vì sao đàn ông không thể sống thiếu phụ nữ

Phụ nữ yêu 15/02/2018 10:03

Trong cuộc sống của đàn ông không thể thiếu vắng bóng hình của phụ nữ. Vậy lý do thực chất là gì? Hãy cùng khám phá nhé!

1. Được chăm sóc và nuôi dưỡng

Đàn ông cũng là con người và họ luôn có nhu cầu được nuôi dưỡng và chăm sóc. Đó là điều hiển nhiên! Đàn ông có thể kiếm tiền mang về nhà nhưng cũng tìm kiếm sự chăm sóc từ người phụ nữ mà mình yêu thương. Họ có thể phụ thuộc vào phụ nữ về các mặt như tình cảm và được bộc lộ qua nhu cầu được chăm sóc, chỉ có điều cách bộc lộ của họ khác biệt nên khó nhận biết hơn mà thôi.

2. Có người đồng hành

Đàn ông sợ cô đơn hơn so với những gì họ bộc lộ ra ngoài – đó là điều chính xác. Họ luôn cần có người bạn để lắng nghe họ tâm sự và phụ nữ chính là người đồng hành tuyệt vời nhất. Phụ nữ luôn là người không chỉ nghe mà còn cảm nhận và chia sẻ một cách tốt nhất, thậm chí sẵn sàng cho đi mà không kì vọng nhận lại nhiều.

3. Được hỗ trợ về cảm xúc

Thực ra đàn ông giàu cảm xúc hơn bạn nghĩ đấy. Cảm xúc của người đàn ông cũng mạnh mẽ và phong phú không kém gì một người phụ nữ nào cả. Bất cứ khi nào họ cảm thấy bị kích động, họ sẽ muốn tìm một ai đó để chia sẻ. Đây có lẽ không phải là thói quen của đàn ông nhưng khi không thể kìm nén thì họ sẽ mong muốn sự giúp đỡ của người mẹ hoặc bạn đời.

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Đàn ông cũng có nhu cầu được chia sẻ cảm xúc - Ảnh: Internet

4. Thỏa mãn nhu cầu tình dục

Không chỉ tình cảm mà đời sống tình dục cũng là lý do lý giải tại sao đàn ông không thể sống thiếu phụ nữ.

5. Duy trì nòi giống

Đó là một điều thực tế. Đàn ông không thể sinh con mà không có phụ nữ được và chuyện chăm sóc con cái nếu thiếu vắng phụ nữ sẽ rất khó khăn. Điều này đối với người phụ nữ cũng chẳng dễ dàng gì nhưng bản thân người phụ nữ đã có những phẩm chất trời ban của một người làm mẹ rồi.

6. Giúp đàn ông quản lý tài chính

Khi thời đại đã thay đổi, phụ nữ cũng đã có những công việc, địa vị và mức lương cao trong xã hội. Vì thế sẽ giúp gia tăng tài chính gia đình. Đồng thời, phụ nữ còn có khả năng quản lý kinh tế tốt.

7. Cảm thấy bản thân mình tốt hơn

Có thể bạn thấy lạ nhưng thực chất là đàn ông nhìn vào phụ nữ để thấy mình tốt hơn từng ngày. Thực ra, bộ mặt của người đàn ông là gia đình và người phụ nữ của họ. Do đó họ luôn cố gắng và nỗ lực từng ngày để mang lại cuộc sống tốt hơn cho tổ ấm của mình.

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Đàn ông nhìn vào người phụ nữ của mình để thấy bản thân tốt hơn - Ảnh: Internet

8. Chứng minh sự nam tính của mình

Có một người phụ nữ để chở che và mạnh mẽ đi bên cạnh cô ấy sẽ là cơ hội giúp người đàn ông chứng minh sự nam tính của mình. Và đồng thời, không ai có thể cảm nhận rõ rệt nhất sự nam tính của đàn ông bằng người phụ nữ mà anh ấy yêu.

9. Là nguồn sức mạnh

Đàn ông bản thân họ đã có sức mạnh trong mình nhưng họ cần phụ nữ như là chất xúc tác thúc đẩy sự quyết tâm đó. Họ tìm đến phụ nữ như tìm đến nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, khi ấy đàn ông có cảm xúc cùng sự quyết tâm mạnh mẽ mới có thể biến thành hành động.

10. Tin ai đó ngoài bản thân mình

Đàn ông đa nghi? Đàn ông cần ai đó để tâm sự, sẻ chia mà không bị phán xét. Vì thế mà họ muốn có một ai đó để tin tưởng trước khi phá vỡ được vẻ ngoài cứng rắn và bộc lộ sự yếu mềm bên trong.

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