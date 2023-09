Mình biết mình để tâm, họ hạnh phúc, chưa chắc mình được hạnh phúc, họ không vui có khi mình lại mềm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu họ với bạn bè

Nhiều phụ nữ sau khi chia tay hay ly hôn thường có thói quen nói xấu người cũ. Họ nói chỉ là để bớt đau, bớt hận, bớt ấm ức. Nhưng thật ra, khi còn để tâm nhiều thì mới nói điều không tốt về nhau, thế thì cũng chỉ bạn thiệt. Huống hồ, hãy hiểu, người cũ chính là một phần quá khứ của bạn, từng là sự lựa chọn của bạn. Dù cả hai có một cái kết không vui nhưng đừng vì vậy mà khiến người khác có cơ hội nói xấu bạn và đối phương. Cách tốt nhất chính là không nói gì cả, hoặc chỉ nói những điều tốt đẹp đã có cùng nhau. Đó là cách ứng xử đẹp và khiến người khác tôn trọng bạn hơn.

Liên lạc khi say xỉn, buồn phiền

Phụ nữ buồn thì hay say, say rồi lại tìm đến người khiến mình buồn. Nhưng đây lại là điều không nên. Khi đã chia tay hay ly hôn, nếu có lúc phải liên lạc với người cũ thì nhất định phải trong trạng thái tốt đẹp nhất. Bạn say như thế, họ biết bạn buồn như thế, họ hiểu bạn còn cần họ, thì được gì? Có chăng bạn cũng chỉ khiến đối phương xem thường bạn hơn. Nếu bạn muốn say, cứ tắt nguồn điện thoại rồi say một trận ra trò rồi lại về nhà, lại ngủ thật ngon, mai sẽ khác. Đừng mượn cơn say để làm điều mình không nên làm, vì chắc chắn bạn sẽ hối hận ngay sau đó.