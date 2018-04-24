10 điều sống chết cũng không làm với người cũ

Phụ nữ yêu 24/04/2018 05:30

Có những thứ phải vứt đi không thể nhặt lại, có những người phải quên, quên triệt để, xóa sạch sẽ, như người yêu cũ, như chồng cũ...

Theo dõi đối phương

Nhiều phụ nữ dù đã chia tay vẫn luôn dõi theo mọi thông tin của đối phương. Từ thông tin từ bạn bè chung của hai người, đến mạng xã hội. Nhưng một khi đã không chung đường, cuộc sống của người kia cũng không còn liên quan đến mình. Mình biết mình để tâm, họ hạnh phúc, chưa chắc mình được hạnh phúc, họ không vui có khi mình lại mềm lòng. Cách tốt nhất chính là xóa sạch mọi thứ của họ trong cuộc sống của mình.

Với trường hợp đó là chồng cũ của bạn, nhưng vẫn là cha của con bạn, bạn cũng chỉ nên giữ lại số điện thoại liên lạc để anh ta có trách nhiệm với con bạn. Ngoài ra, đừng để tâm hay cố gắng tìm hiểu điều gì về họ nữa. Vì bất cứ điều gì liên quan đến người cũ luôn có sức ảnh hưởng không hề nhẹ tới cuộc sống hiện tại của bạn.

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Mình biết mình để tâm, họ hạnh phúc, chưa chắc mình được hạnh phúc, họ không vui có khi mình lại mềm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu họ với bạn bè

Nhiều phụ nữ sau khi chia tay hay ly hôn thường có thói quen nói xấu người cũ. Họ nói chỉ là để bớt đau, bớt hận, bớt ấm ức. Nhưng thật ra, khi còn để tâm nhiều thì mới nói điều không tốt về nhau, thế thì cũng chỉ bạn thiệt. Huống hồ, hãy hiểu, người cũ chính là một phần quá khứ của bạn, từng là sự lựa chọn của bạn. Dù cả hai có một cái kết không vui nhưng đừng vì vậy mà khiến người khác có cơ hội nói xấu bạn và đối phương. Cách tốt nhất chính là không nói gì cả, hoặc chỉ nói những điều tốt đẹp đã có cùng nhau. Đó là cách ứng xử đẹp và khiến người khác tôn trọng bạn hơn.

Liên lạc khi say xỉn, buồn phiền

Phụ nữ buồn thì hay say, say rồi lại tìm đến người khiến mình buồn. Nhưng đây lại là điều không nên. Khi đã chia tay hay ly hôn, nếu có lúc phải liên lạc với người cũ thì nhất định phải trong trạng thái tốt đẹp nhất. Bạn say như thế, họ biết bạn buồn như thế, họ hiểu bạn còn cần họ, thì được gì? Có chăng bạn cũng chỉ khiến đối phương xem thường bạn hơn. Nếu bạn muốn say, cứ tắt nguồn điện thoại rồi say một trận ra trò rồi lại về nhà, lại ngủ thật ngon, mai sẽ khác. Đừng mượn cơn say để làm điều mình không nên làm, vì chắc chắn bạn sẽ hối hận ngay sau đó.

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Đừng mượn cơn say để làm điều mình không nên làm, vì chắc chắn bạn sẽ hối hận ngay sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Khóc lóc trước mặt anh ta

Đây là điều tuyệt đối không nên làm. Với người còn tình cảm với bạn, nước mắt là thứ vũ khí đáng sợ. Còn người đã rời bỏ bạn, khóc lóc là vô ích, nước mắt chỉ hạ thấp giá trị của bạn. Đừng xuất hiện trước mặt anh ta với dáng vẻ đau lòng, tình yêu không thể là thương hại, sự thương hại không níu kéo được tình yêu. Vì vậy, đừng bao giờ để họ thấy bạn khóc, hay buồn phiền vì họ.

Muốn làm bạn

Những kẻ đã từng yêu nhau, tuyệt đối không thể là bạn. Vì một là họ chưa từng yêu nhau, hai là họ vẫn còn muốn lại yêu nhau. Vì vậy, đừng bao giờ có suy nghĩ chia tay hay ly hôn rồi, cả hai vẫn còn có thể làm bạn. Điều tốt nhất có thể làm là đừng để cả hai ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau.

Tìm cách trả thù

Cách trả thù người từng rời bỏ bạn đi tốt nhất chính là sống hạnh phúc. Đừng trả thù bằng bất hạnh của người khác, cũng đừng nuôi suy nghĩ phải làm họ đau mới là công bằng. Trong tình yêu hay hôn nhân, không có công bằng như thế, chỉ có còn tình thì ở lại, còn nghĩa thì còn là vợ chồng. Đừng tìm cách trả thù bằng đau thương gây ra cho đối phương, vì khi họ bất hạnh, bạn cũng không thể hạnh phúc hơn. Tốt nhất vẫn là hãy tự tìm hạnh phúc của riêng mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Có suy nghĩ quay lại

Đã chia tay hay ly hôn rồi thì đừng mang suy nghĩ quay lại. Vì nếu bạn hạnh phúc, mọi thứ đã không đi đến bước phải rời xa nhau. Và ngay cả khi bạn quay lại, cả hai vẫn sẽ xa nhau bằng những gì đã từng xảy ra. Những gì đã cũ, đừng cố níu lại, thay vào đó hãy bắt đầu những điều tốt đẹp hơn.

Phụ nữ phải nhớ...

Đã chia tay rồi chính là trở thành người cũ, mà những gì đã cũ thì chỉ nên nhớ về, tuyệt đối không phải để tìm lại. Đừng quẩn quanh trong quá khứ, đừng nuôi suy nghĩ sẽ làm lại từ đầu với đối phương. Phụ nữ một khi đã ra đi thì dù có còn thương cũng phải giữ kiêu hãnh và lòng tự trọng của mình. Để nếu có gặp lại đối phương, bản thân cũng tự hào vì mình đã sống tốt hơn, phải khiến họ hối hận khi đánh mất mình.

Nét đẹp của đàn bà sau thương tổn càng khiến đàn ông hối hận…

Nét đẹp của đàn bà sau thương tổn càng khiến đàn ông hối hận…

Chị cắt phăng mái tóc dài thuở trước, vóc dáng săn chắc khỏe mạnh, nụ cười rạng ngời đầy tự tin. Chị không e dè, chị càng không tự ti, mỗi bước đi của chị như chỉ để khoe những gì mình có, như tự hào với chính mình. Anh chỉ đứng đó nhìn, nhìn mãi mà hóa dại hóa say.

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Từ khóa:   người yêu cũ chồng cũ tình cũ

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