10 dấu hiệu chứng tỏ đàn ông đang chơi trò ‘mèo vờn chuột’ chứ không thật tâm yêu

Đây là những dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ đàn ông tệ bạc , yêu nhầm bạn sẽ phải chịu cuộc đời bất hạnh, lao đao không dứt.

Người đàn ông không yêu thật lòng sẽ có lúc cực kỳ nồng nhiệt với bạn. Nhưng lại có lúc vô cùng lạnh nhạt khiến bạn chịu nhiều tổn thương. Vì không yêu nên họ sẽ không muốn dành bất cứ sự ngọt ngào nào lâu dài cho bạn. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng chịu đựng kiểu đàn ông này.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn nhớ và giữ lời hứa với bạn. Còn người không yêu, anh ấy sẽ cho bạn “leo cây” thường xuyên. Một là vì anh ấy có nhiều mối quan hệ mới quan trọng hơn. Hai là vì anh ấy thật sự không muốn ở bên bạn.

Bạn luôn là người chủ động

Nếu bạn luôn là người chủ động, hãy buông bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn luôn là người chủ động trong mọi việc, hãy mau chóng buông bỏ mối quan hệ này. Vì trong một cuộc tình mà chỉ có một người cố gắng vun vén thôi là chưa đủ. Thế nên hãy tìm đường lui để bảo vệ bản thân.

Anh ấy không cho bạn biết bất cứ điều gì về mình

Người đàn ông bí ẩn như thế này thường sẽ không mang lại hạnh phúc cho bạn. Suốt ngày bạn phải loay hoay tìm cách khám phá con người thật của anh ấy nên vô cùng mệt mỏi. Hoặc cứ hoài nghi và suy nghĩ lung tung vì chàng không chịu bật mí bất cứ sở thích hay thói quen nào của mình.

Giữ bí mật mối quan hệ của cả hai

Khi yêu thật lòng đàn ông sẽ không ngại công khai mọi thứ với bạn. Còn khi không yêu, họ sẽ không để ai biết sự tồn tại của bạn cũng như mối quan hệ này. Người đàn bà khôn ngoan nên tinh tế nhận ra chàng có yêu mình hay không để còn tìm đường thoát.

Hành động và lời nói không trùng nhau

Đừng tin tưởng đàn ông hết mực mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Người nói câu trước đá câu sau là người không chung thủy. Họ có quá nhiều bí mật giấu giếm bạn nên sẽ soạn sẵn cho mình rất nhiều kịch bản. Nhưng họ không nhớ được kịch bản mình viết ra nên hành động và lời nói không đồng nhất.

Không ở bên khi bạn cần

Người đàn ông tử tế sẽ ở bên khi bạn cần. Dù bạn buồn hay vui, họ cũng ở bên cạnh san sẻ mọi thứ. Nhưng người chỉ xem bạn là trò đùa, họ sẽ không bao giờ ở bên cạnh những lúc bạn cần. Vì họ có nhiều mối quan hệ khác quan trọng hơn bạn.

Không muốn tính chuyện tương lai

Người đàn ông Sở Khanh thường không muốn tính chuyện tương lai với bạn. Họ chỉ thích vui chơi qua đường, xem bạn là một cuộc dạo chơi, chán rồi thì bỏ. Họ không muốn gắn bó nên sẽ không có bất cứ kế hoạch nào cho cả hai.

Yêu lâu nhưng chưa về ra mắt gia đình

Phụ nữ khôn ngoan nên biết yêu người đáng để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu chứng tỏ đàn ông không yêu bạn. Họ không thích công khai mối quan hệ cũng như cho bạn một danh phận đàng hoàng. Vì có thể bạn không phải là người cuối cùng trong cuộc đời họ mà chỉ là người lướt qua.

Thường tăm tia những người phụ nữ khác

Nếu thấy chàng có dấu hiệu này, phụ nữ thông minh nên tìm cách dứt khoát. Vì anh ấy có quá nhiều dục vọng, không thể vượt qua cám dỗ. Khi ở bên cạnh anh ấy, bạn sẽ không có được một ngày yên ổn và hạnh phúc. Thế nên hãy nhẹ nhàng tìm đường thoát cho mình.