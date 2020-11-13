Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan không nên làm khi đàn ông hết yêu, ai cũng nên biết để không khổ đau trong mối quan hệ này.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng níu kéo, đòi sống đòi chết để giữ chồng. Vì càng xuống nước, bạn càng đánh mất giá trị của mình. Thậm chí còn khiến chồng ngày càng chán nản nhiều hơn. Đàn ông cực kỳ không thích kiểu phụ nữ lụy tình. Họ không muốn ở bên cạnh người suốt ngày dùng cái chết để hù dọa và níu kéo mối quan hệ.

Người đàn ông không còn yêu sẽ nhẫn tâm đến tuyệt tình. Họ không muốn nhìn thấy mặt bạn, không muốn nghe giọng nói của bạn. Thế nên đừng bỏ hết tất cả để ở bên chồng với mục đích giữ lửa hôn nhân. Vì bạn càng muốn gần gũi chồng, anh ấy sẽ càng muốn đẩy bạn ra xa nhiều hơn. Anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi ở bên một người đã không còn tình cảm.

Khóc lóc van xin chồng phải quan tâm đến mình

Phụ nữ khôn không khóc lóc khi bị bỏ rơi - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã không còn yêu, đàn ông sẽ chẳng quan tâm đến bạn sống chết ra sao. Dù bạn có khóc đến cạn dòng nước mắt họ cũng chẳng ngó ngàng đến. Thậm chí còn khiến người đàn ông chán ghét đến tột cùng. Thế nên đàn bà đừng bao giờ khóc lóc khi chồng đã hết yêu. Hãy giữ chút lòng tự trọng còn sót lại của riêng mình.

Dùng sự im lặng để đối đãi với chồng

Đừng dùng sự im lặng để đối đãi với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã không còn chút tình cảm gì với nhau, hãy lên tiếng chấm dứt. Bạn đừng im lặng kẻo khiến bản thân mệt mỏi và làm khổ đối phương. Hãy chấm dứt mọi khổ đau bằng một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Khi đó bạn cũng sẽ biết bản thân mình nên làm gì để không phải chịu đựng tình cảnh như thế này.

Hay thở dài

Đừng thở dài vì sẽ mau già, ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như sức khỏe của bản thân. Nếu người kia không còn yêu mình nữa, hãy nhẹ nhàng buông tay để cả hai tìm hạnh phúc mới. Hãy giải thoát cho nhau để không còn phải chịu đựng sự giày vò này nữa.

Phụ nữ đừng thở dài kẻo ảnh hưởng sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ có hai việc không nên làm đó là ngược đãi bản thân và níu kéo một người không yêu mình. Đừng bao giờ có tư tưởng phải làm hết sức để giữ chân một ai đó. Vì hết yêu là hết yêu, có níu kéo cũng không thể hạnh phúc.