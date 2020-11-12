Phụ nữ khôn ngoan không chờ 3 điều này từ chồng, còn đàn bà dại trông ngóng mỗi ngày

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan không chờ chồng, đàn bà dại luôn đòi hỏi mỗi ngày khiến chồng không còn mặn nồng với vợ nữa.

Người đàn bà bản lĩnh luôn biết tự yêu thương bản thân, tự tìm niềm vui mỗi ngày cho mình. Vì họ không muốn tạo thêm áp lực cho chồng, cũng không muốn chồng có thêm gánh nặng. Nếu được, họ sẽ tự yêu thương bản thân thay vì chờ đợi chồng ban phát tình cảm. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ dành thời gian chăm sóc chồng để giữ lửa hôn nhân, tình cảm vợ chồng ngày càng nồng nhiệt hơn.

Người phụ nữ khôn ngoan không chờ chồng hỏi han, quan tâm mà sẽ tự chăm sóc chính mình. Họ không ép chồng phải hỏi han cảm xúc của vợ hôm nay thế nào. Cũng không càm ràm về việc chồng không hiểu mình.

Chờ chồng mua cho chiếc áo mới, đôi giày đẹp

Người bản lĩnh không vòi vĩnh chồng mua cho thứ này thứ kia. Họ tự biết kiếm tiền và mua những món đồ mình thích bằng chính thực lực của bản thân. Người khôn ngoan không đòi quà từ chồng, họ tự biết mua những món mình cần và không ngửa tay xin bất cứ ai.

Phụ nữ bản lĩnh tự mua món đồ mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà bản lĩnh, món đồ được mua từ chính đồng tiền mình làm ra mới có giá trị và không bị xem thường. Còn khi ngửa tay xin người khác sẽ đánh mất giá trị của bản thân khiến chồng ngày càng chán vợ.

Chờ chồng dẫn đi chơi, du lịch

Nếu chồng không rảnh, bạn có thể tự thưởng cho mình chuyến du lịch hoặc tự đi chơi một mình. Hoặc nếu có thời gian rảnh hãy tụ tập bạn bè, duy trì mối quan hệ của mình. Đừng bám riết lấy chồng mà khiến anh ấy dần chán ngán vợ, cũng đừng dính chồng như sam khiến anh ấy không có tự do.

Phụ nữ bản lĩnh sẽ tự lập không chờ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng hãy dành cho nhau không gian riêng. Bạn có cuộc sống, mối quan hệ riêng, chồng cũng cần phải có những điều đó, như vậy mới gọi là tôn trọng lẫn nhau. Suy cho cùng phụ nữ muốn hạnh phúc đừng trông chờ vào đàn ông quá nhiều, việc gì làm được cứ làm đừng trông mong ai.