Sau cuộc ‘ân ái’, đàn ông yêu thật lòng sẽ rót vào tai vợ những điều thầm kín này

Phụ nữ yêu 11/11/2020 06:00

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ nói cho vợ nghe hết những bí mật của mình sau mỗi cuộc “ân ái”, phụ nữ khôn ngoan nên biết để nhận ra tình cảm của chồng.

Dưới đây là những điều đàn ông tử tế chỉ nói với người họ yêu thật lòng sau mỗi “cuộc yêu”, còn không yêu, họ sẽ chẳng nói năng hay hành động gì.

“Em thật tuyệt”

dan ong yeu that long 1
Đàn ông yêu thật lòng thường sẽ khen ngợi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ khen ngợi vợ sau mỗi cuộc “ân ái”. Đây là cách họ chứng tỏ vợ quan trọng như thế nào trong lòng mình. Họ biết sau mỗi cuộc yêu, phụ nữ luôn cảm thấy trống trải và muốn được chồng quan tâm. Thế nên họ luôn dành những lời ngọt ngào, có cánh cho người phụ nữ mình yêu thương nhất. Với họ đây là câu nói khiến vợ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

“Em là người xinh đẹp nhất”

dan ong yeu that long 2
Họ luôn dành cho vợ những lời ngọt ngào nhất - Ảnh minh họa: Internet

Khen vợ sau mỗi cuộc yêu là “thần dược” giúp giữ lửa hôn nhân. Điều này chứng minh dù cơ thể vợ có nhiều vết rạn sau sinh, đàn ông cũng cảm thấy vợ là người xinh đẹp nhất. Họ luôn tôn trọng từng bộ phận trên cơ thể của vợ. Với họ, vợ vui là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.

“Ngày mai anh có hẹn với bạn bè, em có thể đi cùng anh không?”

dan ong yeu that long 3
Phụ nữ nên biết trân trọng người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lời đề nghị cho thấy anh ấy tôn trọng bạn. Anh ấy tôn trọng hôn nhân và luôn mới giới thiệu bạn với bạn bè. Hoặc không có bất cứ bí mật hay mối quan hệ mờ ám nào muốn giấu giếm vợ. Nếu chồng nói câu này, bạn hãy biết rằng anh ấy yêu bạn đến cuồng nhiệt và muốn cho cả thế giới biết mình đã có một người phụ nữ tuyệt vời ở bên cạnh.

“Em đi tắm đi, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em”

dan ong yeu that long 4
Người tử tế sẽ yêu thương vợ hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này thể hiện sự quan tâm và yêu thương vợ hết mực của đàn ông. Họ biết vợ mệt nên sẽ chăm sóc vợ từng chút một và dành những điều ngọt ngào nhất cho người phụ nữ của mình. Nếu chồng nói câu này, bạn nên biết trân trọng mối quan hệ của mình và đừng bao giờ buông tay đánh mất.

“Lấy em là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh”

Ít người đàn ông nào nói được câu này mỗi khi đã thỏa mãn. Nhưng nếu chồng bạn thốt ra lời đó, hãy biết anh ấy đã yêu bạn đến phát nghiện. Anh ấy muốn được ở bên bạn suốt đời suốt kiếp nên sẽ dùng hết tâm sức giữ mối quan hệ này.

Phụ nữ dù xinh đẹp, giỏi giang đến mấy nhưng không thỏa mãn 4 nhu cầu này của chồng, hôn nhân ắt lục đục, rất dễ đứng trước bờ vực ly hôn

Phụ nữ dù xinh đẹp, giỏi giang đến mấy nhưng không thỏa mãn 4 nhu cầu này của chồng, hôn nhân ắt lục đục, rất dễ đứng trước bờ vực ly hôn

Nhiều người từng than thở rằng: "Tại sao vợ đẹp, con khôn đàn ông vẫn ngoại tình?". Nhưng chỉ đẹp thôi chưa đủ, người vợ khôn ngoan, nắm giữ được trái tim đàn ông phải thỏa mãn được cả 4 nhu cầu này của chồng!

Xem thêm
Từ khóa:   giữ lửa hôn nhân đàn ông tử tế những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này