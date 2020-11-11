Sau cuộc ‘ân ái’, đàn ông yêu thật lòng sẽ rót vào tai vợ những điều thầm kín này

Dưới đây là những điều đàn ông tử tế chỉ nói với người họ yêu thật lòng sau mỗi “cuộc yêu”, còn không yêu, họ sẽ chẳng nói năng hay hành động gì.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ khen ngợi vợ sau mỗi cuộc “ân ái”. Đây là cách họ chứng tỏ vợ quan trọng như thế nào trong lòng mình. Họ biết sau mỗi cuộc yêu, phụ nữ luôn cảm thấy trống trải và muốn được chồng quan tâm. Thế nên họ luôn dành những lời ngọt ngào, có cánh cho người phụ nữ mình yêu thương nhất. Với họ đây là câu nói khiến vợ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Họ luôn dành cho vợ những lời ngọt ngào nhất - Ảnh minh họa: Internet

Khen vợ sau mỗi cuộc yêu là “thần dược” giúp giữ lửa hôn nhân. Điều này chứng minh dù cơ thể vợ có nhiều vết rạn sau sinh, đàn ông cũng cảm thấy vợ là người xinh đẹp nhất. Họ luôn tôn trọng từng bộ phận trên cơ thể của vợ. Với họ, vợ vui là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.

“Ngày mai anh có hẹn với bạn bè, em có thể đi cùng anh không?”

Phụ nữ nên biết trân trọng người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lời đề nghị cho thấy anh ấy tôn trọng bạn. Anh ấy tôn trọng hôn nhân và luôn mới giới thiệu bạn với bạn bè. Hoặc không có bất cứ bí mật hay mối quan hệ mờ ám nào muốn giấu giếm vợ. Nếu chồng nói câu này, bạn hãy biết rằng anh ấy yêu bạn đến cuồng nhiệt và muốn cho cả thế giới biết mình đã có một người phụ nữ tuyệt vời ở bên cạnh.

“Em đi tắm đi, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em”

Người tử tế sẽ yêu thương vợ hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này thể hiện sự quan tâm và yêu thương vợ hết mực của đàn ông. Họ biết vợ mệt nên sẽ chăm sóc vợ từng chút một và dành những điều ngọt ngào nhất cho người phụ nữ của mình. Nếu chồng nói câu này, bạn nên biết trân trọng mối quan hệ của mình và đừng bao giờ buông tay đánh mất.

“Lấy em là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh”

Ít người đàn ông nào nói được câu này mỗi khi đã thỏa mãn. Nhưng nếu chồng bạn thốt ra lời đó, hãy biết anh ấy đã yêu bạn đến phát nghiện. Anh ấy muốn được ở bên bạn suốt đời suốt kiếp nên sẽ dùng hết tâm sức giữ mối quan hệ này.