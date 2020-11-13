3 kiểu người nếu phụ nữ dốc hết tâm sức để yêu sẽ rước họa vào thân, cả đời sóng gió

Dưới đây là những kiểu đàn ông mà phụ nữ đừng hy sinh hết lòng vì càng tận tâm, bạn sẽ càng chịu nhiều thiệt thòi.

Nếu ở bên người như thế này, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng mệt mỏi. Họ dễ chán, nhanh thay lòng đổi dạ nên bạn sẽ không thể lường trước được họ sẽ bên bạn bao lâu. Thế nên đừng dồn hết tình cảm của mình cho một người như thế này, hãy tự yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Người đàn bà khôn ngoan đừng dốc hết tâm can yêu một người lăng nhăng. Vì khi vướng phải kiểu đàn ông này, bạn không chỉ khổ tâm mà còn mệt mỏi về thân xác. Ở bên người đào hoa, bạn sẽ hao tốn tâm trí, thời gian để tìm cách giữ họ. Họ đi đâu, làm gì bạn cũng lo lắng vì sợ mất, thậm chí còn ghen tuông vô cớ.

Chỉ xem trọng thiên hạ

Người xem trọng thiên hạ hơn sẽ khiến bạn tổn thương. Họ chỉ quan trọng cảm xúc của người khác mà không để tâm đến bạn buồn vui như thế nào. Khi dốc hết lòng dạ để yêu họ, chỉ có bản thân bạn là chịu nhiều thiệt thòi và thương tổn. Thế nên đàn bà bản lĩnh hãy buông bỏ kiểu đàn ông này. Đừng vướng vào kẻo cuộc đời gặp nhiều bất hạnh.

Đừng yêu người xem trọng thiên hạ hơn mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi yêu ai hãy sáng suốt và bình tĩnh, chừa con đường lui để tự bảo vệ mình. Cuộc đời phụ nữ hãy tìm cho mình một người đàn ông tử tế, không giàu cũng được nhưng phải là người chung thủy. Không cần có địa vị cao sang nhưng phải là người biết xem trọng cảm xúc của bạn.

Keo kiệt, ích kỷ

Hãy yêu và lấy người sẵn sàng chi tiền vì bạn chứ đừng vớ phải người tính toán từng đồng từng cắc. Việc chi tiền cho bạn nói lên được họ tôn trọng và yêu thương bạn nhiều như thế nào. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không toan tính với bạn bất cứ điều gì. Còn người không yêu bạn sẽ tính toán, ki bo từng đồng.

Đàn ông keo kiệt sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thông minh hãy yêu người phóng khoáng. Hãy lấy người sẵn sàng cho mình tất cả chứ không giấu giếm bất cứ thứ gì. Nên nhớ việc chọn chồng rất quan trọng, vì họ sẽ đồng hành với bạn suốt cuộc đời chứ không phải ngày một ngày hai. Thế nên phải tỉnh táo và đủ khôn ngoan để không chịu khổ.