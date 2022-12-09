10 cách cực hiệu quả để nhận biết chàng trai ấy liệu có đang thích bạn trong “âm thầm” hay không?

Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn phải lòng ai đó mà không dám bày tỏ. Bạn sợ rằng người ấy không thích mình, nếu bày tỏ thì sẽ đánh mất đi mối quan hệ đó. Đó cũng là lý do rất nhiều bạn trẻ mất đi người mình thương chỉ vì sự rụt rè, nhút nhát cũng như lòng tự trọng của người con gái.

Tình yêu là một trong những cảm xúc không thể che giấu được. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể dựa vào các dấu hiệu sau để nhận biết người con trai đó có đang thích mình hay không.

Ngôn ngữ cơ thể được xem là một trong những dấu hiệu đầu tiên mà bạn cần lưu ý để biết chàng trai ấy có đang để ý đến bạn hay không. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu phụ nữ có đến 52 cử chỉ để tiết lộ mình đang thích ai đó thì các đấng mày râu chỉ có 10. Vì vậy, việc quan sát cử chỉ của đàn ông với người mà họ thích sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Do vậy, không cần phải chờ đợi người đó đến bày tỏ tình cảm với bạn, chỉ cần nhìn vào dấu hiệu nhận biết con trai đang thích mình dưới đây là đã có thể biết tình ý của đối phương dành cho bạn như thế nào.

Bạn có thể để ý đến một số dấu hiệu như: Người ấy nhìn bạn trong một thời gian rất lâu, dù ở bất cứ đâu cũng luôn hướng về phía bạn, tư thế ngồi mở rộng chân, còn tay thì luôn chỉnh sửa trang phục hoặc đặt lên hông…Đó chính là những dấu hiệu của ngôn ngữ cơ thể, ám chỉ họ đang muốn gây sự chú ý với bạn đấy!

Ảnh minh họa: Internet

ÁNH MẮT CỦA ANH ẤY DÀNH CHO BẠN

Nhiều người vẫn nói rằng, muốn biết người con trai có thích mình hay không chẳng cần phải nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt. Đúng vậy, ánh mặt chính là dấu hiệu nhận con trai thích mình hay không. Hãy để ý xem chàng có nhìn bạn lâu không?

Bạn hãy thử nhìn lướt qua anh ấy khoảng 3-4 giây, sau đó nhìn ra hướng khác và nhìn lại. Nếu anh ấy vẫn đang nhìn bạn thì có nghĩa là chàng đã để ý đến bạn rồi đấy! Còn chàng chỉ nhìn bạn trong chốc lát thì có nghĩa ánh mắt của chành dành cho bạn chỉ là vô tình mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

LẮNG NGHE ĐIỀU ANH ẤY NÓI VỚI BẠN

Một chàng trai thích một cô gái sẽ luôn tìm đủ mọi cách để bắt chuyện, họ sẽ hỏi thăm bạn và tự nói về bản thân mình. Vì thế, hãy thử chủ động nói chuyện với chàng, đan xen với đó là hành động đưa tay qua lưng để xem phản ứng của chàng như thế nào? Nếu chàng tiến gần đến bạn, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt và bắt chuyện với bạn thì chúc mừng, có thể người con trai ấy cũng thích bạn đấy!

Ảnh minh họa: Internet

NHẬN RA MỌI SỰ THAY ĐỔI CỦA BẠN

Hôm nay bạn mặc một chiếc váy mới, màu son mới hay đơn giản là thay đổi kiểu tóc mới chàng đều nhận ra. Khi đó, chàng sẽ dành những lời khen ngợi dành cho bạn. Ngược lại, nếu nàng “ngó lơ” những thay đổi đó chứng tỏ chàng không quan tâm đến bạn.

SỰ VA CHẠM NHẸ TRÊN CƠ THỂ

Những va chạm nhẹ giữa bạn và anh ấy cũng là một dấu hiệu vô cùng quan trọng để biết người đó có thích mình không. Một số va chạm nhẹ mà anh ấy có thể làm với bạn như đặt tay lên vai mỗi khi nói chuyện đùa, chúc mừng bạn bằng một cái ốm hay đơn giản là sát chân với bạn không muốn rời đi…Để thử lòng chàng, bạn hãy chạm tay vào người anh ấy và nói vui đùa một cách thoải mái, nếu đáp lại thì có nghĩa chàng cũng đã “phải lòng” bạn rồi.

Ảnh minh họa: Internet

SO SÁNH CÁCH ANH ẤY ĐỐI XỬ GIỮA BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC

Với những người mình thích, chúng ta luôn có một cách đối xử hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh. Một chàng trai mà đối xử với bạn như bao cô gái khác thì có nghĩa là tình cảm họ dành cho bạn cũng không hơn không kém gì. Ngược lại, nếu bạn thấy anh ấy đối xử với bạn một cách đặc biệt, quan tâm bạn như khoác áo khi thấy bạn lạnh, quan tâm hỏi han khi bạn ốm…

BIẾT MỌI SỞ THÍCH CỦA BẠN

Chỉ khi họ thích bạn thì mới quan tâm đến sở thích của bạn. Đây cũng là dấu hiệu nhận biết con trai thích mình mà các chị em nên chú ý, bởi điều này rất dễ để nhận biết. Bạn thích ăn món gì, không thích ăn gì chàng đều biết. Hay đơn giản chỉ là những bài hát, ca sĩ mà bạn thích…Chàng sẽ dần thích tất cả các sở thích của bạn, dù trước đó chàng không thích hoặc không biết đến những cái đó.

THEO DÕI BẠN BÈ CỦA ANH ẤY

Những người bạn của anh ấy cũng thể tiết lộ cho bạn biết tình ý mà chàng dành cho bạn. Do đó, hãy để ý đến những người bạn của anh ấy. Mỗi khi xuất hiện, họ có thái độ hay cười nói gì không? Các biểu hiện này có thể nói đôi điều mà không biết đấy!

Ảnh minh họa: Internet

ANH ẤY BẮT CHƯỚC HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

Để trở nên thân thiết và quen thuộc với bạn, chàng sẽ bắt chước mọi hàng động của bạn từ thói quen cho đến sở thích, cử chỉ. Trước đây anh ấy không ăn, uống ở cửa hàng quen thuộc của bạn, bỗng dưng gần đây bạn thường xuyên thấy anh ấy ngồi trong đó. Có thể, chàng đã dần thích những sở thích của bạn rồi đấy.

THƯỜNG XUYÊN NHẮN TIN CHO BẠN

Dấu hiệu nhận biết con trai đang thích mình mà bạn cũng dễ dàng nhận thấy đó là anh ấy dành nhiều thời gian để nhắn tin với bạn. Mặc dù con trai có rất nhiều trò chơi trên mạng như chơi game, tán gẫu với bạn bè…nhưng chỉ cần nick bạn sáng lên là anh ấy sẽ liền nhắn tin ngay cho bạn.

Điều này cho thấy, chàng luôn chờ trực bạn online để nhắn tin trò chuyện với bạn. Nếu bạn thấy dấu hiệu này xuất hiện liên tục thì chúc mừng bạn, anh ấy đang để ý đến bạn đấy!

Trên đây là 10 dấu hiệu nhận biết con trai đang thích mình mà các bạn nữ nên tham khảo để biết tình ý của đối phương đối với mình như thế nào. Mặc dù không khẳng định 100%, thế nhưng nếu chiếm 6/10 dấu hiệu trên thì chứng tỏ chàng đang để ý đến bạn.