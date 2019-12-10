Ưu điểm của việc nói thật chính là bạn chẳng bao giờ phải cố gắng ghi nhớ những gì mình đã nói. Lời nói dối sẽ khiến cả hai không còn tin tưởng vào nhau, luôn dè chừng đề phòng.

Muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc , ấm êm viên mãn, một người chồng sẵn lòng bao dung, yêu thương và che chở cho mình cả đời phụ nữ hãy khắc cốt ghi tâm 10 bí mật vô giá dưới đây.

Vợ chồng dù hợp nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những khác biệt. Những lúc như thế, thay vì bài xích hay lên án, mỉa mai đối phương, người vợ cần học cách tôn trọng những khác biệt, tôn trọng bạn đời.

Vậy nên, muốn chồng thương vợ, cả đời chung thủy, cả hai cần dành sự trung thực cho nhau để vợ chồng ngày càng hiểu nhau nhiều hơn.

Có như thế, cả hai mới tìm thấy tiếng nói chung, mới thấy hôn nhân không nhàm chán.

3. Cùng nhau đưa ra quyết định

Cuộc sống gia đình có rất nhiều vấn đề, rất nhiều việc cần làm, nhiều điều quan trọng cần đưa ra quyết định sau cùng.

Những lúc như thế, vợ chồng cần bàn bạc cụ thể, tôn trọng ý kiến cá nhân và cùng nhau đưa ra quyết định để đảm bảo cuộc hôn nhân bình đẳng.

Họ chẳng ngần ngại ôm hôn, nói lời yêu thương hay nũng nịu tựa đầu vào vai chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Chăm thân mật thể xác

Dù mới cưới hay đã kết hôn nhiều năm thì việc tiếp xúc thân mật thể xác là điều phụ nữ khôn ngoan làm mỗi ngày. Họ chẳng ngần ngại ôm hôn, nói lời yêu thương hay nũng nịu tựa đầu vào vai chồng.

Sự gần gũi, gắn kết ấy sẽ mang lại sự thân cận đặc biệt đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”.

5. Thẳng thắn

Nếu không hài lòng điều gì ở đối phương bạn đừng ngần ngại nói ra. Cũng vậy, nếu muốn bạn đời làm điều gì cho mình cũng hãy thẳng thắn cất lời.

Đừng bắt đối phương phải làm “thầy bói xem voi” đoán sai ý lại bị bạn quở trách, giận hờn, vô tình khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ.

6. Học cách tha thứ

Ai cũng phạm phải những sai lầm, thậm chí là sai lầm gây nên những nỗi đau cho một nửa của mình.

Nếu có thể thứ tha thì hãy thứ tha, nếu đã bỏ qua thì đừng bao giờ nhắc lại. Nếu không đừng trách vì sao chồng ngoại tình vì quá chán ngán người vợ cứ mang quá khứ ra đay nghiến mình.

Vì là người phụ nữ thông minh nên nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn nói chuyện ôn hòa, mềm mỏng với chồng - Ảnh minh họa: Internet

7. Không nói bậy, chửi thề khi cãi nhau

Chén bát còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống sẽ khó tránh khỏi những bất hòa. Tuy nhiên, nếu phụ nữ khờ dại luôn muốn giành phần hơn bằng cách gào lên thật to để lấn át đối phương thì người vợ khôn khéo không như thế.

Vì là người phụ nữ thông minh nên nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn nói chuyện ôn hòa, mềm mỏng với chồng. Họ không muốn đổ thêm dầu vào lửa, trong khi chỉ cần kiệm lời thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi, nhanh gọn.

8. Không tiết kiệm lời khen

Người vợ thông minh sẽ không bao giờ tiếc lời khen ngợi chồng mỗi khi đối phương đạt được một thành công, gặt hái được thành quả nào đấy. Thậm chí, chỉ cần chồng giúp đỡ mình một việc nho nhỏ nàng đã cảm ơn đối phương rối rít.

Những câu nói “anh thật đáng yêu”, “chồng em giỏi quá”, “em tự hào về anh lắm” chính là chất men say khiến đàn ông yêu vợ cả đời.

9. Chung thủy

Tất nhiên, muốn chồng chung thủy phụ nữ cũng phải một lòng một dạ với chồng. Hãy nhớ rằng, ngoại tình chính là sai lầm khiến cuộc hôn nhân dù hạnh phúc đến mấy cũng bị bóp chết trong nháy mắt.

10. Cân bằng cuộc sống hôn nhân và các mối quan hệ khác

Cuộc sống hôn nhân sẽ cướp đi của phụ nữ rất nhiều thời gian nhưng chị em đừng vì thế mà đánh mất cuộc đời riêng của chính mình.

Hãy cân bằng thời gian dành cho gia đình và những mối quan hệ khác, cho phép bản thân được có niềm vui riêng với bạn bè, đồng nghiệp. Có như thế, cả hai sẽ đều vui vẻ và tôn trọng không gian riêng của nhau, tình cảm vợ chồng nhờ thế sẽ ngày càng gắn kết, bền chặt.