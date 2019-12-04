Chỉ cần gối đầu giường 3 lá bùa hộ mệnh này, vợ dù xấu xí, già nua vẫn khiến chồng say đắm, không dám ngoại tình

Phụ nữ yêu 04/12/2019 16:43

Vợ dù già nua, xấu xí đến mấy chỉ cần gối đầu giường 3 lá bùa hộ mệnh này thì không cần tìm cách giữ chồng vẫn khiến đàn ông say đắm một đời, gái lạ dâng tận miệng vẫn lắc đầu từ chối.

Dù yêu bằng mắt nhưng đàn ông vẫn rất xem trọng những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ mình yêu. Thế nên, chẳng cần cách giữ chồng cao siêu, chị em chỉ cần gối đầu giường 3 lá bùa hộ mệnh này dám chắc chồng cả đời không dám ngoại tình.

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Chỉ cần luôn giữ được phẩm giá thì dù già nua, xấu xí bạn vẫn khiến chồng say mê cả đời, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

Trân trọng bản thân

Phụ nữ đừng bao giờ khờ dại hi sinh tất cả cho đàn ông, cũng đừng vì đàn ông mà tự làm khổ mình. Vậy nên, thay vì ôm hết việc nhà vào người, ở nhà chồng nuôi thì phụ nữ hãy tranh đấu để làm chủ đời mình.

Rồi bạn sẽ thấy, phụ nữ hấp dẫn nhất không phải là khi sắc nước hương trời. Chỉ cần luôn giữ được phẩm giá thì dù già nua, xấu xí bạn vẫn khiến chồng say mê cả đời, nửa bước không rời.

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Là phụ nữ khôn ngoan, bạn cần biết cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vị tha, bao dung

Phụ nữ thông minh thừa tinh tế để hiểu rằng, chẳng đàn ông nào thích bị mang chuyện cũ, những lỗi lầm trong quá khứ ra đay nghiến. Tất nhiên, cũng không đàn ông nào lấy làm vui thú khi lần nào giận nhau vợ cũng chường bộ mặt nhăn nhó, khó chịu ra.

phụ nữ khôn ngoan, bạn cần biết cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Chỉ cần ứng xử lịch thiệp, tinh tế và để quá khứ ngủ yên chính là cách khiến bạn luôn đáng yêu, dễ mến trong mắt bạn đời.

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Kiến thức càng uyên bác, sâu rộng bạn càng mở rộng sự hiểu biết và luôn thú vị trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có chí tiến thủ, ham học hỏi

Tinh thần cầu tiến, khát vọng hoàn thiện bản thân chính là những phẩm chất ở người phụ nữ thông minh khiến đàn ông nể phục. Bởi lẽ, đàn ông không chỉ bị cuốn hút bởi nhan sắc, thân hình bốc lửa mà họ còn bị mê hoặc bởi người phụ nữ có trí tuệ.

Hãy nhớ, dù có lấy chồng, sinh con phụ nữ cũng đừng bao giờ quên câu nói “học, học nữa, học mãi”. Kiến thức càng uyên bác, sâu rộng bạn càng mở rộng sự hiểu biết và luôn thú vị trong mắt chồng.

Đây chính là lý do vì sao những người phụ nữ khôn ngoan chẳng cần áp dụng bất cứ tuyệt chiêu giữ chồng nào nhưng bạn đời vẫn mê mệt vợ như ngày đầu, quấn quýt không rời.

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Phụ nữ có đủ 4 phẩm chất này sẽ khiến đàn ông nghiêng mình nể phục, coi trọng cả đời

Là phụ nữ, không cần phải quá xuất chúng, chỉ cần nỗ lực để trở thành người phụ nữ khí chất bạn đã dư sức khiến đàn ông kiêng nể, xem trọng cả đời.

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