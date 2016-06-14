Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 50: Vevek "sốc" khi nghe tin Sanchi bị ngất ở công viên

Tại công viên ở Udaipur,

Sanchi đến công viên và nhìn thấy một người cha đang với con trai của mình. Cô nói chuyện với đứa con trong bụng cô rằng chỉ có cô sẽ ở bên cạnh con mà thôi. Cô nhớ lại những lời Vivek và nhớ lại tất cả những khoảnh khắc trong quá khứ Vivek nói với cô "tôi không thể sống mà không có em". Cô nhớ lại đêm tân hôn và Vivek tặng quà cho cô. Cô nhớ lại Vivek nghi ngời mối quan hệ của cô với ông chủ cô và gần đây là Vivek đưa đơn ly hôn cho cô ký và cô khóc. Đột nhiên cô cảm thấy đau ở bụng và té ngã trên ghế. Một số người vội vàng chạy về phía cô.

Tại Badi Haveli

Gehna nấu thức ăn. Nandu bắt đầu ho. Gehna bảo cậu ngồi phòng khách. Nandu nói rằng, con vẫn khỏe. Cô đi đến đại sảnh. Nandu bận rộn trong việc làm bài tập về nhà của mình và sau đó tự hỏi tại sao đến bây giờ mẹ cậu chưa trở lại? Cậu đứng dậy đi tìm cô và va sầm vào cô.

Gehna yêu cầu cậu ta lo học không nên canh chừng cô. Nandu nói rằng, con sẽ không để mẹ một mình.

Tại Kesar Bagh

Ira nói Daddu rằng, chúng ta sẽ đi thăm Vivek. Subhadra chế giễu. Suman và Vivek đến. Suman chào họ và nói, chúng tôi đến đón Sanchi về nhà chúng tôi. Họ ngồi xuống. Daddu hỏi Vivek về sức khỏe của anh. Vivek mình xin lỗi mọi người vì đã làm tổn thương họ. Con không tin được làm sao con có thể nghi ngờ về Sanchi. Con thật xấu hổ. sau đó con mới biết về việc Sanchi có thai ... Mọi người đều hạnh phúc khi biết điều này. Ira hỏi, Sanchi mang thai? Vivek nói vâng. Daddu nói, đây là một tin tốt! Mọi người chúc mừng nhau.

Suman hỏi, nghĩa là chị không biết việc Sanchi mang thai? Anandi nói, cháu sẽ mắng em ấy đã giấu mọi người. Suman nói với Ira gọi Sanchi ra vì bà muốn ôm cô ấy và chúc mừng. Shiv nói cô ấy không có ở nhà. Ira nói Sanchi đi đến ra ngoài.

Vivek gọi cho cô nhưng không trả lời. Lát sau từ máy Sanchi gọi lại, Vivek bắt máy và có một người đàn ông thông báo là chủ nhân chiếc điện thoại đã ngất xỉu trong công viên. Vivek thông báo cho tất cả mọi người. Họ rất sốc và vội vàng rời khỏi nhà.

Tại Badi Haveli

Nandu gọi Gehna và nói rằng mẹ đã không thông báo cho con trước khi đến đây? Gehna nói rằng, con đang bận rộn.

Niranjan cố gắng để nói chuyện với cậu. Nandu dường như không quan tâm. Cậu yêu cầu Gehna dạy cho cậu ta lịch sử và đưa cô vào bên trong.

Nhà LP Shrivastav

Một tên côn đồ đến nhà Shrivastav xin lỗi và nói rằng, tôi đã không thể tìm thấy Sona ở bất cứ nơi nào. Shrivastav yêu cầu ông ta ngồi bên cạnh ông. Ông phục vụ rượu cho tên thuộc hạ trong khi ông ta run rẩy vì sợ hãi. Shrivastav bảo ông cùng uống rượu. tên thuộc hạ nói rằng, tôi không thể cùng uống. Shrivastav yêu cầu anh ta uống mau. Ông uống nó và ho. Shrivastav nói, tao đã đau đớn khi mày không thể tìm thấy cô ta.

Tại Bệnh viện Udaipur

Họ đi đến bệnh viện và cảm ơn cặp vợ chồng già đã đưa Sanchi đến bệnh viện. Bác sĩ đến và thông báo với họ rằng Sanchi đã ổn rồi, nhưng cô đã mất đứa bé. Mọi người đều sửng sốt.

Tại Badi Haveli

Bọn côn đồ đến Haveli cải trang thành phóng viên và khẳng định để gặp Sona. Sona đi ra và nhìn thấy anh ta. Cô nói với Makhan Kaka rằng họ là bọn côn đồ. Bọn côn đồ tát Sona và cố gắng lôi cô đưa đi. Dadisa về đến và cản ông ta. Bà tát ông ta. Bọn côn đồ cố gắng đá Dadisa, vừa lúc Jagya về đến và đá lại ông ta té xuống đất. Mọi người đều căng thẳng.

Tại Badi Haveli

Dadisa tát bọn côn đồ do Shrivastav sai đến. Và ông ta cố gắng đá Dadisa nhưng Jagya về đúng lúc cứu Dadisa. Jagya cùng với Niranjan đánh đập cả hai tên. Sau khi bắt họ, Jagya nói Niranjan gọi cảnh sát. Anh muốn biết người đứng đằng sau cuộc tấn công này là ai. Niranjan gọi cảnh sát

Tại bệnh viện

Vivek nói lời xin lỗi đến Sanchi và cả hai ôm nhau khóc.

Tại Kesar Bagh

Anoop đến phòng Daddu và đưa cho ông một số thiết bị cần phải có khi trong nhà có người bệnh tim. Anoo khoe, con đã mua máy đắt tiền nhất và tốt cho ba. Daddu không mặn mà nhưng phải cầm lấy. Anoop nói với Daddu, ông có điều muốn nói. Daddu nói, ba còn gì để có thể đáp ứng cho con? Anoop nói, con không có văn phòng làm việc và khách hàng phải đến gặp con tại nhà, nếu ba cho phép con sử dụng phòng khách thì sau này sẽ không có ai quấy rầy khách hàng của con khi đến nhà. Daddu đồng ý và nói với ông rằng, con có thể sự dụng nó. Anoop cảm thấy hạnh phúc.

Tại Badi Haveli

Nandu và Mannu đang yêu cầu Ganga để cho họ chơi bóng bên ngoài nhà. Ganga bảo họ chơi trong nhà.

Nandu nói, bọn anh không thể chơi bóng trong nhà vì sợ làm vỡ đồ trong nhà, Dadisa sẽ nổi giận. Ganga yêu cầu họ chơi một cái gì đó khác sau đó. Jagya đến và hỏi chuyện gì đã xảy ra? Nandu nói với anh, Bhabhisaa không cho họ chơi bóng ở ngoài trời. Jagya hỏi Ganga, tại sao?

Ganga nói, Nếu người của Shrivastav vẫn còn quanh quẩn bên ngoài nhà và mấy đứa nhỏ thì sao? Jagya bảo Mannu và Nandu chờ đợi anh xuống rồi sau đó họ sẽ cùng nhau chơi cricket.

Nandu và Mannu đi cùng với Jagya và anh nói với Ganga, anh biết lo lắng của em là hợp lý nhưng anh đảm bảo với em những gì xảy ra hôm nay sẽ không xảy ra một lần nữa vì anh đã nói chuyện với cảnh sát về việc này và họ đã bắt đầu điều tra về nó. Haveli sẽ được an toàn.

Ganga nói, những gì em đã biết về LPS qua Kusum thật là một nỗi sợ hãi đã ở trong trái tim em. Kusum nói đúng, người đàn ông đó không phải là con người mà là ma quỷ. Ông ta có thể làm bất cứ điều gì ông muốn.

Jagya nói rằng, ông không thể làm tất cả những gì ông muốn, LPS trông mạnh mẽ bởi vì ông ta có tiền, có bọn côn đồ ủng hộ chính trị mạnh mẽ với ông ta, nhưng nếu em nhìn ông ấy một cách hợp lý, em sẽ hiểu rằng ông ta là một kẻ hèn nhát và ức hiếp người dân yếu ớt.

Ganga nói, em biết nhưng em không sợ cho bản thân mình nhưng lo cho gia đình em và cho các con em.

Jagya tiếp sức mạnh cho Ganga, chúng ta sẽ ổn thôi, chúng ta đứng về phía công lý với không có gì mạnh mẽ hơn nhiều so với sự thật. Anh hứa anh sẽ giải quyết vấn đề này sớm và em biết anh không chỉ nói suông. Anh sẽ cho Kusum công lý. Ganga nói, em biết anh sẽ làm được, em tin tưởng anh hoàn toàn. Sau đó Jagya nói đùa với Ganga, liệu anh có được phép đi chơi với mấy đứa trẻ không? Nếu em nói không bọn trẻ sẽ cười anh. Ganga cười và nói có anh có thể. Jagya rời đi Ganga cảm thấy nhẹ nhỏm.

Tại tổ chức Bhali,

Anandi tuyển nhân viên mới cho tổ chức phi chính phủ của mình và phỏng vấn họ. Một phụ nữ bị bệnh và ho. Chanda nói với Anandi phụ nữ này trông có vẻ bị bệnh, tôi nghĩ rằng cô ấy không thể làm việc ở đây, tôi có nên yêu cầu cô ấy đi về. Anandi nói để cô ấy vào. Người phụ nữ bước đến cho cuộc phỏng vấn.

Anandi hỏi cô về giáo dục và kinh nghiệm làm việc của mình. Người phụ nữ nói với cô, tôi không được giáo dục và tôi chưa từng làm việc ở đâu nhưng tôi thực sự cần công việc này. Nếu cô sẽ cho tôi công việc này, nó sẽ được giúp đỡ rất nhiều cho tôi. Người phụ nữ đang ho nặng. Anandi nhìn Chanda, Chanda ra cử chỉ với Anandi là không.

Người phụ nữ cầu xin Anandi, hãy cho tôi một cơ hội, tôi không thể làm công việc văn phòng nhưng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Anandi đồng ý để cho cô ấy một cơ hội và yêu cầu cô ta sáng mai đến làm việc. Người phụ nữ rất hạnh phúc và cám ơn Anandi và ra về. Anandi sau đó phỏng vấn nữ khác.

Sau buổi phỏng vấn, Anandi thấy Chanda chìm trong suy nghĩ, Anandi nói với cô ấy tôi biết những gì cô đang suy nghĩ và tôi biết cô đang bối rối tại sao tôi lại nhận người phụ nữ đó. Anandi giải thích cho Chanda đôi khi sức khỏe và khả năng là một yếu tố quyết định, nhưng niềm hy vọng và sự tự tin cũng quan trọng và tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt của người phụ nữ đó. Nếu tôi đã không cho cô ta một cơ hội, cô sẽ bị thất vọng. Đôi khi chúng ta nên lắng nghe bằng trái tim và hành động trên hết là cái tâm. Chanda hiểu và nói, cô đã đưa ra một quyết định điều đúng!

Tại Kesar Bagh

Subhadra hỏi Daddu, anh có chắc là anh muốn điều này, anh sẽ không có vấn đề? Daddu nói không. Amol đi đến cùng với Anandi & Shiv. Amol sẽ ngủ trong phòng của Daddu. Anandi & Shiv hỏi Daddu, ông sẽ không có bất kỳ vấn đề trong này? Daddu nói không. Amol cho Daddu xem tranh vẽ của mình. Nhìn thấy họ hạnh phúc với nhau, Anandi & Shiv hài lòng và để lại Amol và Daddu vui vẻ cùng nhau tô màu.

Tại nhà LP Shrivastav

LP Shrivastav đang ngủ, Jagya & Sona / Kusum cùng với phóng viên đi vào phòng của LPS. Người làm cố gắng ngăn chặn họ vì LPS đang ngủ. Jagya nói với ông ta, đã đến giờ ông phải dậy và đi ra khỏi giấc mơ của mình. LPS hét lên, ai đang lớn tiếng trong phòng của tôi? Và bị sốc khi nhìn thấy Jagya với phương tiện truyền thông. LPS hỏi, chuyện gì thế này?

Các phóng viên hỏi LPS, ông có thừa nhận người phụ nữ đang đứng trước mặt ông là vợ của ông và cũng có một đứa con với cô ấy? Có đúng là ông đã đẩy cô ấy vào động mại dâm vì lợi ích cá nhân chính trị của riêng ông ?

LPS nói, đầu tiên bạn trả lời tôi là các bạn vào trong phòng ngủ của một người và hỏi ông ấy như thế này? Nếu các bạn không hỏi được thì các bạn phải chết, nên các bạn không thể chờ đợi?

Jagya nói, Kusum đã chờ đợi từng ấy năm để có được công lý, bất cứ khi nào cô ấy cố gắng để ngủ thì ông đến như một cơn ác mộng trong giấc mơ của cô ấy và cô ấy tỉnh dậy. Shrivastav yêu cầu họ ngồi uống trà / bữa ăn sáng. Các phóng viên hỏi, ý ông nói ông không có mối quan hệ với Kusum, cô ấy không phải là vợ của ông?

LPS nói tôi có cảm tình với cô ấy, nhưng tôi không phải là người vĩ đại để tự trét bùn trên khuôn mặt mình. Cô ấy không phải là vợ của tôi, tôi chưa bao giờ kết hôn với cô ấy, tôi không có mối quan hệ với cô ấy. Kusum bị sốc và đưa ra ảnh đám cưới của họ. Cô hỏi Shrivastav, ông nói chưa bao giờ kết hôn với tôi vậy cái này là gì? Ông không nhận ra tôi nhưng ông nhận ra chính mình chứ? Shrivastav bị sốc.