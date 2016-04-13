Kanchan nói, chồng tôi đang lảng tránh tôi. Cô nhớ lại những lời hứa và lời thề. Kanchan nói họ hãy đi. Manish ngăn cản Kanchan và nói rằng em sẽ không đi một mình. Anh cũng sẽ đi với em. Manish nói, anh sẽ thực hiện tất cả các lời hứa mà anh đã hứa với em. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Mẹ Manish rất tức giận. Manish nói, con biết rằng chúng con có thể trở thành cha mẹ. Con không thể trừng phạt cô ấy. Anh rời đi với Kanchan, Dadisaa và Gehna. Mẹ Manish nói với cha anh rằng nó sẽ trở sớm quay lại.

Tập phim bắt đầu với cảnh Dadisaa cùng với Gehna đến nhà Manish để giải thích cho bà ta về việc đẻ thuê. Mẹ Manish không đồng ý và nói rằng chúng tôi đang chuẩn bị cho Manish tái hôn. Chúng tôi sẽ gửi các giấy tờ ly hôn. Gehna khóc và nói lỗi của em gái tôi là gì. Manish đứng im lặng. Gehna chắp tay và cầu xin anh ta chấp nhận Kanchan. Cô khóc thảm thiết. Mẹ Manish nói rằng, tôi đã sinh ra con trai tôi. Nó sẽ đồng ý với tôi. Kanchan đến và nói với Gehna: Chị và bà hãy đi đi. Hai người đã chịu đủ sỉ nhục vì em rồi, nhưng không được nữa. Không ai ở đây lắng nghe chúng ta cả.

Rakhi đến nhà Saachi. Saachi mở cửa và chào đón cô. Cô nói, Vivek sẽ về nhà sớm. Rakhi nói, em đến để gặp chị. Cô nói, em luôn luôn ghét chị, nhưng em nhận ra em đã sai. Mọi người đang trực tiếp hoặc gián tiếp chế nhạo em và em đã nhận ra những gì chị đã trải qua. Em đã gặp Saurabh trong tù và em cảm thấy xấu hổ vì em là em gái của anh ấy. Em rất tự hào về anh hai Vivek. Em đã âm thầm tham dự đám cưới của chị. Cô xin lỗi Saachi. Vivek đến và nói không cần như vậy. Anh mỉm cười và nói rằng chúng ta sẽ được hạnh phúc vì lúc này em gái chúng ta đang ở với chúng ta. Anh ôm Rakhi.

Các nhà cung cấp đến chỗ Dadisaa và nói lý do tại sao những Panch lại đưa cho những người nông dân thu hoạch / hạt, vv Dadisaa yêu cầu họ mua chúng với lãi từ chính quyền. Họ đồng ý. Dadisaa nói không sao, tôi sẽ nói chuyện với nông dân. Họ rời đi.

Anandi và Shiv về tới nhà và thấy các nhà báo đang chờ họ. Họ hỏi Shiv về Amol. Shiv đồng ý phỏng vấn và nói Amol không phải lo lắng ví anh sẽ tìm hắn ta càng sớm càng tốt. Tất cả những người ăn xin xem tin tức và nhận được báo động và bị sốc. Amol nói với cậu thiếu niên ăn xin Tinku rằng ba của cậu là một thanh tra. Tất cả những người ăn xin bắt thu dọn đồ đạc của họ. Họ bắt đầu chạy vì cảnh sát có thể đến bất cứ lúc nào. Tinku đi trốn với Amol.

Một người ăn mày quên con dao và quay lại lấy nó. Một người ăn xin nói những người khác đi tìm Amol và Tinku. Tinku hỏi Amol về địa chỉ nhà của cậu. Amol nói, mình quên mất rồi. Cậu nói số của Anandi. Amol nói Tinku đi. Tinku nói không. Tất cả những người ăn xin đến đó. Amol nói Tinku đi và thông báo cho cha mẹ cậu. Tinku đi trốn. Người phụ nữ ăn xin thấy Amol và nói rằng tôi sẽ trừng phạt Tinku.

Anandi gọi Shiv và hỏi về Amol. Shiv đảm bảo cô rằng Amol sẽ sớm được tìm thấy. Tinku đến bốt điện thoại công cộng và quay số Anandi nhưng nó đang bận. Tinku quyết định đi đến nhà Amol và nghĩ rằng nhà của các có thể dễ dàng được tìm thấy. Tất cả những người ăn xin đang ở trong xe. Người phụ nữ ăn mày nói với một chàng trai rằng họ sẽ đi đến Jaipur sau 1 tiếng rưỡi. Bà ta cho biết, ông sẽ xin ở đó. Amol nghĩ mẹ và ba phải đến đây trong vòng một giờ.

Lê Thủy - cô dâu 8 tuổi

Tập 36b

Link youtube: https://m.youtube.com/watch?v=e40CAZGDcpI

Tập phim bắt đầu khi bà nội gọi điện cho Anandi và hỏi về vụ Amol bị bắt cóc. Anandi bảo mọi người đang tìm kiếm cậu bé. Bà nội động viên cô phải thật mạnh mẽ trong lúc này. Anandi khóc và nói: Bây giờ cháu sợ lắm bà ơi. Chúng cháu vẫn đang tìm kiếm Amol, bà hãy cầu nguyện để cháu mau chóng tìm ra thằng bé được không? Bà nội bảo: Bà sẽ tới đền thờ cầu nguyện. Sumitra rất căng thẳng.

Tinku hỏi người dân xung quanh về địa chỉ nhà ngài thanh tra. Một bưu tá chỉ cho cậu nhưng Tinku không nhớ được. Cậu đến trước bốt điện thoại công cộng, sau đó lấy ra một xu rupee và nhớ lại lời của Amol (Amol viết số điện thoại của ba mẹ vào tay Tinku). Cậu cầu xin thần linh rồi đi vào trong bốt điện thoại, nhưng khi nhìn vào lòng bàn tay của mình thì thấy dãy số đã bị xóa. Cậu cố gắng nhẩm lại số điện thoại rồi bấm gọi cho Anandi. Cậu thông báo cho cô rằng Amol đã bị một phụ nữ ăn mày tên là Amma bắt cóc, chính là người hôm trước đã ép buộc lũ trẻ đi ăn xin. Anandi nhớ lại lúc bà ta đe dọa cô. Cô nói với Tinku rằng cô sẽ sớm tới đó.

Bà nội đi tới đền thờ và cầu nguyện cho Amol. Một người phụ nữ đi tới và nói: Bà đã giải quyết vấn đề cho chúng tôi. Bà ấy kể về thỏa thuận với nhà cung cấp cho nông sản của họ. Bà nội có vẻ căng thẳng.

Anandi đang ngồi trong xe với Alok. Cô gọi cho Shiv và thông báo với anh về cuộc gọi của Tinku. Shiv bảo anh sẽ đến đó ngay. Anandi cùng Alok tới chỗ Tinku và đưa tấm ảnh của Amol ra. Tinku kể với họ về Amma. Alok bảo cậu lên xe và đưa họ tới chỗ bà ta.

Amma lấy 5 lakhs rupee từ một người nào đó và yêu cầu tất cả mọi người ngồi trong xe. Trước khi trở vào trong, bà ta nói: tôi sẽ quay lại sau một lúc nữa. Amol cầu nguyện ba mẹ sẽ tới cứu cậu kịp thời.

Amma đào bới mặt đất và lấy ra những món đồ trang sức đã được giấu trong đó, khi trở ra định bỏ trốn thì xe của Anandi tới kịp. Amol nhìn thấy và hét lên: Mẹ, mẹ ơi. Amma bịt miệng cậu bé lại rồi ra lệnh cho tài xế lập tức đi ngay. Tinku chỉ cho Anandi xe của Amma, cô thông báo cho Shiv chi tiết về chiếc xe. Hai xe rượt đuổi nhau rất quyết liệt. Mọi chuyện tưởng đã bế tắc nhưng may mắn là Shiv đi ngược chiều và chặn được đầu xe của Amma. Cảnh sát bắt giữ Amma cùng những người khác. Shiv bế Amol ra khỏi xe, Anandi ôm cậu bé và khóc. Gia đình lại được đoàn tụ.

Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

An-Sh đưa Tinku tới ashram. Tinku cảm ơn hai người vì đã cứu cậu, sau đó cảm ơn Amol và đưa tay ra ngỏ ý muốn làm bạn. Amol bắt tay cậu rồi mỉm cười.

Nhà Shekhar rất hạnh phúc khi thấy Amol trở về. Meena bảo rằng mọi người đều rất sợ hãi. Amol nói: Lúc đầu cháu cũng rất sợ, nhưng sau đó cháu nhớ lại lời dặn của mẹ và nhìn thấy ba trên TV, cho nên cháu biết rằng ba mẹ sẽ tìm thấy cháu. Mọi người mỉm cười. Ông nội bảo: Sau này thằng bé sẽ tham gia vào quân đội và làm cho chúng ta tự hào. Anandi gọi điện cho bà nội và nói rằng họ đã cứu được Amol. Bà nội vui mừng và cảm ơn thần Devi. Bà thông báo cho mọi người trong nhà, ai cũng rất vui. Basant bảo bây giờ họ đã có thể yên tâm rồi.

Bà nội nói với Basant, Bhairon và Jagdish rằng bà đã căng thẳng kể từ sáng nay. Bà kể cho họ về những nhà cung cấp và thỏa thuận với người nông dân. Basant nói: điều này là không đúng, người nông dân sẽ bị thua lỗ mất. Bà nội bảo, những nhà cung cấp đó đều đã gian lận.

Sanchi nói với Vivek rằng nếu ở vị trí của Anandi, có thể cô đã lo lắng đến phát điên và khen ngợi Shiv. Cô bảo Amol thật may mắn khi có ba mẹ là AnSh. Vivek đồng ý. Sanchi đưa tay vuốt tóc, Vivek liền giữ tay cô và bảo cứ xõa tóc như vậy.

Anandi đang chải đầu cho Amol. Amol bảo: Người phụ nữ đó đã lên kế hoạch để ép con đi ăn xin cho bà ta. Bà ta trả thù vì chúng ta đã cứu Sonu và các bạn khác. Shiv bảo cậu bé hãy quên những chuyện này đi. Amol nói tiếp: Ngày hôm nay con rất vui. Ba mẹ đã cứu được Tinku và những đứa trẻ khác. Các bạn ấy sẽ được tới trường và được đi học. AnSh mỉm cười trìu mến với cậu bé.