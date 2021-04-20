Triệu Lộ Tư hứng ‘gạch đá’ khi được fan khen là ‘tiểu Lưu Diệc Phi’ và hành động gây tranh cãi của người đẹp

Phim hay mỗi ngày 20/04/2021 18:30

Những câu chuyện liên quan đến Triệu Lộ Tư và Lưu Diệc Phi tiếp tục là chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung.

Sau thành công với vai diễn công chúa Lạc Yên trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Nhan sắc và diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá là vượt trội so với nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

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 Tạo hình và diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng

Cũng chính vì vậy, nhiều fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư khen thần tượng của mình là “tiểu Lưu Diệc Phi” hay “em gái của Lưu Diệc Phi”. Điều này khiến những người yêu mến “thần tiên tỷ tỷ” bất mãn, một số fan cứng của Lưu Diệc Phi đã có những lời lẽ không hay với Triệu Lộ Tư.

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 Một số fan hâm mộ đã dùng công nghệ AI để đổi mặt của Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư, điều này khiến fan của 'thần tiên tỷ tỷ' phẫn nộ

Mặc dù trẻ tuổi nhưng Triệu Lộ Tư cũng không dễ bị bắt nạt, thông qua văn phòng luật sự đại diện, nữ diễn viên họ Triệu đã kiện một người đăng thông tin bôi nhọ cô. Theo QQ, người này chính là fan cứng của Lưu Diệc Phi. Hiện tại sự việc “xé nhau” giữa fan hâm mộ của Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư vẫn diễn ra khá gay gắt.

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 Trước đây Triệu Lộ Tư cũng đã từng được ví von là 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh'
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 Fan của Lưu Diệc Phi vô cùng bất mãn và đã có những lời lẽ không hay hướng về Triệu Lộ Tư

Trước đây, Triệu Lộ Tư cũng được ví von là “tiểu Triệu Lệ Dĩnh”, một phần vì hai người đẹp cùng mang họ Triệu, một phần vì cả hai đều có những vai diễn dễ thương khá giống nhau. Chính vì vậy, sự so sánh này được nhiều người nhận định là khá tương đồng. Trong tương lai Triệu Lộ Tư sẽ đi theo con đường phát triển và sẽ thành công giống như Triệu Lệ Dĩnh. Vậy nhưng lần này với Lưu Diệc Phi, có vẻ như mọi chuyện không còn suôn sẻ như những gì fan hâm mộ Triệu Lộ Tư mong muốn nữa rồi.

Trường Ca Hành: Những con số cho thấy đóng góp của Địch Lệ Nhiệt Ba không bằng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi

Trường Ca Hành: Những con số cho thấy đóng góp của Địch Lệ Nhiệt Ba không bằng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi

Những con số biết nói đã chỉ ra rằng đóng góp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành còn kém hơn nữ phụ Triệu Lộ Tư.

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Từ khóa:   Trường Ca Hành Lưu Diệc Phi Triệu Lệ Dĩnh

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