Những câu chuyện liên quan đến Triệu Lộ Tư và Lưu Diệc Phi tiếp tục là chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung.
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Sau thành công với vai diễn công chúa Lạc Yên trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Nhan sắc và diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá là vượt trội so với nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.
Cũng chính vì vậy, nhiều fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư khen thần tượng của mình là “tiểu Lưu Diệc Phi” hay “em gái của Lưu Diệc Phi”. Điều này khiến những người yêu mến “thần tiên tỷ tỷ” bất mãn, một số fan cứng của Lưu Diệc Phi đã có những lời lẽ không hay với Triệu Lộ Tư.
Mặc dù trẻ tuổi nhưng Triệu Lộ Tư cũng không dễ bị bắt nạt, thông qua văn phòng luật sự đại diện, nữ diễn viên họ Triệu đã kiện một người đăng thông tin bôi nhọ cô. Theo QQ, người này chính là fan cứng của Lưu Diệc Phi. Hiện tại sự việc “xé nhau” giữa fan hâm mộ của Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư vẫn diễn ra khá gay gắt.
Trước đây, Triệu Lộ Tư cũng được ví von là “tiểu Triệu Lệ Dĩnh”, một phần vì hai người đẹp cùng mang họ Triệu, một phần vì cả hai đều có những vai diễn dễ thương khá giống nhau. Chính vì vậy, sự so sánh này được nhiều người nhận định là khá tương đồng. Trong tương lai Triệu Lộ Tư sẽ đi theo con đường phát triển và sẽ thành công giống như Triệu Lệ Dĩnh. Vậy nhưng lần này với Lưu Diệc Phi, có vẻ như mọi chuyện không còn suôn sẻ như những gì fan hâm mộ Triệu Lộ Tư mong muốn nữa rồi.