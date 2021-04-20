Sau thành công với vai diễn công chúa Lạc Yên trong Trường Ca Hành , Triệu Lộ Tư nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Nhan sắc và diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá là vượt trội so với nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tạo hình và diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng

Cũng chính vì vậy, nhiều fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư khen thần tượng của mình là “tiểu Lưu Diệc Phi” hay “em gái của Lưu Diệc Phi”. Điều này khiến những người yêu mến “thần tiên tỷ tỷ” bất mãn, một số fan cứng của Lưu Diệc Phi đã có những lời lẽ không hay với Triệu Lộ Tư.

Một số fan hâm mộ đã dùng công nghệ AI để đổi mặt của Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư, điều này khiến fan của 'thần tiên tỷ tỷ' phẫn nộ

Mặc dù trẻ tuổi nhưng Triệu Lộ Tư cũng không dễ bị bắt nạt, thông qua văn phòng luật sự đại diện, nữ diễn viên họ Triệu đã kiện một người đăng thông tin bôi nhọ cô. Theo QQ, người này chính là fan cứng của Lưu Diệc Phi. Hiện tại sự việc “xé nhau” giữa fan hâm mộ của Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư vẫn diễn ra khá gay gắt.