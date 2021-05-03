Thiên thần hộ mệnh: Amee diễn như không diễn, Trúc Anh vô hồn trong vai diễn nội tâm giằng xé dữ dội?

Đường đua phim điện ảnh Việt mới đây có thêm sự góp mặt của Thiên thần hộ mệnh, một tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ đang được đông đảo khán giả mong đợi.

Bộ phim lấy chủ đề là những góc khuất phía sau của giới giải trí, trong đó, hiện tượng nuôi Kumathong tức búp bê ma hay Luk Thep – những thiên thần hộ mệnh để mưu cầu danh vọng của các ngôi sao đã được thể hiện một cách chân thật và rùng rợn qua bàn tay của đạo diễn Victor Vũ. Sau thành công của Mắt biếc, diễn viên trẻ Trúc Anh lại một lần nữa được Victor Vũ giao cho vai chính của phim Thiên thần hộ mệnh. Trong phim, Trúc Anh hóa thân thành cô sinh viên Mai Ly đam mê ca hát và ngày đêm khát khao trở thành ca sĩ nổi tiếng. Mai Ly sau đó có cơ hội tham gia vào nhóm hát bè của ca sĩ Lam Phương do Salim thủ vai. Vì quá ham mê nổi tiếng nên Mai Ly đã bỏ bê chuyện học hành, khiến cho người bạn thân của mình là Huyền do Amee thủ vai cảm thấy lo lắng và hết lời khuyên nhủ. Thế nhưng, vòng xoáy danh vọng đã cuốn Mai Ly ngày càng xa hơn. Cô dần trở nên thân thiết với Lam Phương, ngày ngày tiếp cận với đầy rẫy cám dỗ của sự nổi tiếng.

Bộ phim lấy chủ đề là những góc khuất phía sau của giới giải trí - Ảnh: Internet Mai Ly được Lam Phương tặng cho một con búp bê. Tin lời Lam Phương rằng con búp bê này sẽ mang lại may mắn, Mai Ly đã bỏ công chăm sóc cho nó. Không ngờ, kể từ đó sự nghiệp của cô cũng bắt đầu khởi sắc. Sau đó, Mai Ly trở thành ca sĩ nổi tiếng có lượng fan khủng và được cánh truyền thông săn đón. Lúc này, Mai Ly dần trở mặt, muốn hạ bệ Lam Phương nên cô đã không từ mọi thủ đoạn. Đến một ngày, Lam Phương bất ngờ tự tử. Nữ ca sĩ đang ở đỉnh cao danh vọng đã chọn tự sát trong bồn tắm, bên cạnh là một con búp bê. Nguyên nhân được đưa ra là do Lam Phương bị lộ clip nhạy cảm với ba người đàn ông. Mai Ly ngay lập tức rơi vào diện bị tình nghi và được cảnh sát tìm đến. Cô chính là người thân thiết với Lam Phương và cũng là người đã đi cùng Lam Phương vào ngày nữ ca sĩ tự sát. Mai Ly chính là người thân thiết với Lam Phương và cũng là người đã đi cùng Lam Phương vào ngày nữ ca sĩ tự sát - Ảnh: Internet Sau khi Lam Phương mất, Mai Ly thường xuyên nhìn thấy hình ảnh của người chị thân thiết hiện về. Cô còn đối mặt với nhiều hiện tượng ma quái khó lý giải. Mai Ly cố gắng tập trung vào sự nghiệp, cô tham gia một cuộc thi âm nhạc và gặp gỡ một người đàn bà vô cùng bí ẩn. Người đàn bà này cũng ôm một con búp bê giống hệt con búp bê mà Lam Phương khi còn sống vẫn hay ôm. Những câu chuyện rùng rợn, bí ẩn và sự dằn vặt bên trong Mai Ly cũng bắt đầu từ đây.

Những câu chuyện rùng rợn, bí ẩn và sự dằn vặt bên trong Mai Ly cũng bắt đầu từ đây - Ảnh: Internet Theo chia sẻ từ đạo diễn Victor Vũ, một phần bộ phim được xây dựng trên chính những câu chuyện anh mắt thấy tai nghe trong showbiz, khiến khán giả phải rùng mình khi biết được đằng sau sự hào nhoáng của các ngôi sao lại là những thủ đoạn, âm mưu sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được sự nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ hiện nay. Để tăng tính chân thật cho phim, đạo diễn Victor Vũ đã bỏ công tuyển chọn những búp bê ma thật từ Thái Lan để sử dụng trong phim. Tuy nhiên, theo đạo diễn Victor Vũ, những búp bê này chỉ là hình tượng đại diện cho thế lực tâm linh. Anh vẫn mong muốn hướng nội dung phim tới thông điệp là nhân văn và luật nhân quả trong cuộc sống. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được hé lộ trong đoạn trailer, diễn viên chính Trúc Anh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cô đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của mình kể từ khi tham gia Mắt biếc. Không giống như Hà Lan, khi vào vai Mai Ly trong Thiên thần hộ mệnh, Trúc Anh phải lột tả được sự giằng xé dữ dội trong con người mình. Có những cảnh rất khó như tự vật lộn với nỗi sự hãi để thực hiện âm mưu của mình, hay như phân cảnh nhập giọng của búp bê, Trúc Anh đều thể hiện vô cùng tốt. Tuy nhiên, ở nữ diễn viên trẻ này vẫn có một khuyết điểm chính là đôi mắt to với vẻ ngây thơ của mình. Nhân vật Mai Ly đôi lúc rất cần sự hoảng loạn, vô hồn, nhưng chính đôi mắt lại không giúp cô có thể lột tả được hết những điều này. Thiên thần hộ mệnh còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của Amee, nữ ca sĩ trẻ đình đám hiện nay. Bước ngang vào điện ảnh, Amee gây bất ngờ với người hâm mộ khi nhập vai quá xuất sắc. Nhiều người nhận xét cô diễn như không diễn. Hình tượng người bạn dễ thương, hết mình vì bạn bè, luôn ở bên để khuyên ngăn bạn bè không đụng tới cái xấu được Amee thể hiện vô cùng tròn trịa. Bên cạnh đó, hot girl Salim, một trong những hot girl Hà Nội nổi đình đám cũng được Victor Vũ lựa chọn cho vai diễn xinh đẹp, gợi cảm đúng chất cô nàng ở ngoài đời. Thiên thần hộ mệnh còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của Amee - Ảnh: Internet Từ đầu đến cuối, bộ phim được bao phủ với một màu sắc xanh trầm tối, tạo cảm giác lạnh lẽo, cô độc cho người xem. Với phần âm thanh rùng rợn, cảnh quay bất ngờ, Thiên thần hộ mệnh sẽ đưa người xem lạc vào một thế giới âm u, rợn người, nơi thế lực tâm linh được dùng để thực hiện âm mưu đen tối, trục danh lợi của giới showbiz.

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