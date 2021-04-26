Chồng Thảo (Đinh Mạnh Phúc) tâm sự với vợ, làm ăn chân chính như vợ chồng cô mãi vẫn không thể khá lên được nên anh quyết định dùng mánh khóe, cho thuốc mê vào các chai nước sâm mà vợ bán. Đối tượng của 2 vợ chồng thảo là những người ở xa để không bị phát hiện. Theo lý lẽ của chồng Thảo thì đây chính là “lấy của người giàu chia cho người nghèo”. Khi nghe ý kiến của chồng, an đầu Thảo còn ngăn cản nhưng khi thấy có tiền, Thảo quên luôn lương tâm của mình.

Vợ chồng Thảo ( Ngô Phương Anh ) từ quê lên thành phố, cuộc sống nhiều khó khăn, với công việc bán nước sâm cả hai vợ chồng đứng từ sáng tới chiều vẫn chẳng bán được bao nhiêu. Dù thử bán nhiều thứ nhưng vẫn không đủ xoay sở với cuộc sống.

Ban đầu Thảo còn ngăn cản nhưng khi thấy có tiền, Thảo quên luôn lương tâm của mình

Bằng việc cướp tiền của người khác, gia đình Thảo đã có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Thảo bàn với chồng làm thêm vài vụ đủ lo cho con rồi nghỉ nhưng chưa kịp thay đổi thì xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Cụ thể, trong một lần mải nghe điện thoại, Thảo không để ý cậu con trai (bé Shin) đang vẽ lên những chai nước sâm mà cô đã đánh dấu trước đó. Vì vậy, khi chồng chuẩn bị đi ra ngoài và mang theo chai nước sâm để uống thì cả hai không hề hay biết. Hậu quả sau khi uống chai nước sâm có thuốc mê, khiến cho chồng Thảo gặp tai nạn và được người đi đường giúp đỡ đưa tới bệnh viện kịp thời.

Sau khi uống chai nước sâm có thuốc mê, chồng Thảo gặp tai nạn và được người đi đường giúp đỡ đưa tới bệnh viện kịp thời

Hóa ra, Lan (Mộc Giàu) - người giúp đỡ đưa chồng Thảo vào viện lại từng là nạn nhân bị hai vợ chồng hại, xấu hổ và ăn năn, Thảo thừa nhận hết mọi việc và gửi lời xin lỗi Lan. Cô hứa sẽ hoàn lương, làm ăn chân chính. Đúng như lời hứa, sau khi xuất viện, gia đình Thảo được Lan hướng dẫn cách bán hàng bằng công nghệ, vậy là ngoài ngoài việc bày bán truyền thống, nay rảnh rỗi Thảo cùng chồng, con còn tiến hành livestream bán hàng. Điều này phần nào đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình cô.

Xóm Đụng Chuyện hiện được phát sóng vào lúc 12g30 Chủ Nhật hàng tuần, trên kênh HTV7.