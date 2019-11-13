Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng rạng rỡ đến chúc mừng Lương Mạnh Hải ra mắt phim đầu tay

Bộ phim "Hoa Hậu Giang Hồ" vừa có buổi công chiếu ra mắt khán giả và báo chí tại TP.HCM. Sự kiện đã quy tụ dàn sao "khủng" đến chia vui với đạo diễn Lương Mạnh Hải cùng ê kíp.

Trong các khách mời tham dự buổi công chiếu, không thể không kể đến những tên tuổi “siêu hot” như Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Minh Hằng… Họ đều là những người đẹp có mối quan hệ thân thiết với Lương Mạnh Hải và không bỏ lỡ sự kiện ra mắt bộ phim đầu tay của anh. Thảm đỏ của Hoa Hậu Giang Hồ còn gây chú ý với những cái tên như siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Anh Thư, ca sĩ Hiền Hồ, Mai Tiến Dũng, Trang Pháp, Jay Quân – Chúng Huyền Thanh, các nghệ sĩ gạo cội như Hữu Châu, Kiều Trinh... Dàn diễn viên trong phim 'Hoa Hậu Giang Hồ' Sự xuất hiện của dàn diễn viên bao gồm những hoa hậu, người mẫu của phim cũng khiến khán giả nức lòng. Minh Tú cùng Cao Thiên Trang, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngọc Anh, Quỳnh Anh… đều vô cùng lộng lẫy và quyến rũ trên thảm đỏ. Tuy nhiên, người chiếm trọn spotlight lại chính là Hải Triều trong trang phục kiêu sa không kém gì các chị em. Hải Triều cùng với Tiko Tiến Công vào vai 2 nhân vật có vai trò quan trọng trong phim. Còn đạo diễn Lương Mạnh Hải vẫn ghi điểm tuyệt đối với phong cách trẻ trung và tươi tắn vốn có mình.

Chia sẻ cảm xúc khi Hoa Hậu Giang Hồ có buổi công chiếu đầu tiên, Lương Mạnh Hải cho biết anh thực sự xúc động khi đứng trên sân khấu và nhìn thấy sự có mặt của đông đủ khách mời. Anh mong mọi người sẽ yêu mến phim và các nhân vật trong phim như chính anh yêu mến họ. Còn Minh Tú lại thành thực thổ lộ rằng cô rất run – còn hơn cả lúc đi thi hoa hậu – bởi đây là vai diễn điện ảnh đầu của cô. Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng đến chúc mừng Lương Mạnh Hải Là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài hậu trường các cuộc thi hoa hậu, Hoa Hậu Giang Hồ khiến khán giả thích thú khi liên tiếp phơi bày những chiêu trò đấu đá của các người đẹp trong cuộc chiến giành vương miện. Bên cạnh đó, phim còn mang đến một câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình. Hoa Hậu Giang Hồ đã nhận được những đánh giá tích cực của các khách mời sau buổi chiếu đầu tiên khi đưa khán giả qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: từ bất ngờ, hồi hộp cho đến giải trí, xúc động.

Minh Hằng cũng góp mặt trong sự kiện Chia sẻ rằng bộ phim đã dẫn mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nghệ sĩ gạo cội Hữu Châu còn dành lời khen tặng đặc biệt cho Minh Tú: “Diễn xuất của Tú rất thuyết phục và lôi kéo, khiến tôi tập trung vào từng tình tiết của phim”. Cùng chung quan điểm là nữ diễn viên Kiều Trinh. Cô cho biết bộ phim khác xa những tưởng tượng ban đầu của cô, từ những tình tiết đấu đá đến câu chuyện tình cảm gia đình, và cũng chúc mừng Minh Tú đã làm tròn vai diễn đầu tiên. Nữ ca sĩ Phương Thanh thì tỏ ra bất ngờ với diễn xuất của dàn diễn viên lần đầu lấn sân điện ảnh: “Thanh không nghĩ các người mẫu lại đóng phim tốt đến vậy”. Còn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – người anh, người đồng nghiệp thân thiết của Lương Mạnh Hải – chia sẻ rằng anh cảm thấy thực sự tự hào vì Lương Mạnh Hải đã làm ra một bộ phim khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Hoa Hậu Giang Hồ sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 15/11/2019.

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