Nữ thần may mắn Tuyên Huyên

Tuyên Huyên sinh năm 1970, cô từng tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Hoàng gia Luân Đôn. Sau khi tốt nghiệp, Tuyên Huyên trở về Hồng Kông; cảm thấy không thích hợp với chuyên ngành đã học, cô bắt đầu chuyển hướng sang làm nghệ thuật.

Nữ diễn t? vi ên khả ái này đã đem đến may mắn cho các nam diễn viên khi nhiều lần họ chạm tay đến ngôi vị Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thị Đế TVB.

Ban đầu Tuyên Huyên chỉ đóng vai nhỏ trên sân khấu kịch, sau đó cô được mời đóng quảng cáo cho một hãng bánh kẹo. Khi xuất hiện trên truyền hình, cô đã được đài TVB phát hiện và mời ký hợp đồng.

La Gia Lương

Tuyên Huyên từng đóng chung với nam diễn viên La Gia Lương qua các phim Huynh đệ song hành, Bước ngoặt cuộc đời, Thiên địa nam nhi...Nhờ nữ thần may mắn, La Gia Lương đã đạt giải Thị Đế TVB năm 1997 (phim Huynh đệ song hành) và năm 2002 (phim Bước ngoặt cuộc đời).



SCTV9 sẽ chiếu phim Bước ngoặt cuộc đời vào 22h00 hằng ngày từ 14/3/2016.

Tuyên Huyên cho biết, cô xem La Gia Lương ngoài là bạn thân, còn có một mối quan hệ khác: "Tôi là mẹ nuôi của con trai anh ấy. La Gia Lương vào ngành đã lâu, anh quan hệ rộng rãi và chín chắn, anh đã dạy cho tôi rất nhiều điều hay lẽ phải. Trong đối nhân xử thế, tôi thán phục Gia Lương ở tính ôn hòa. Quen anh ấy đã lâu, nhưng tôi chưa một lần bắt gặp anh to tiếng với ai ở hậu trường."

Hiện SCTV9 đang chiếu phim Huynh đệ song hành vào 18h00 hằng ngày từ 26/2/2016

Cổ Thiên Lạc

Cặp đôi đã hợp tác ăn ý qua các phim Chú chó thông minh, Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian...Từng có khoảng thời gian khán giả gán ghép cặp tình nhân này, nhưng Tuyên Huyên thẳng thắn chia sẻ: "Bởi vì tôi phân chia ranh giới rất rõ ràng, làm anh em của tôi, tôi chấp nhận! Trên căn bản, Thiên Lạc xem tôi là đàn ông".

Tuyên Huyên nói thêm: "Tôi và Cổ Thiên Lạc hợp tác qua nhiều bộ phim và chơi thân với nhau, nhưng giữa chúng tôi không hề xảy ra tình cảm yêu đương gì như tin đồn, vì anh ấy đâu có coi tôi là... con gái. Điểm giống nhau giữa tôi và Cổ Thiên Lạc là nghĩa khí, chúng tôi luôn chơi đẹp với bạn bè."

Người tình màn ảnh Tuyên Huyên đã đem lại giải thưởng Thị Đế TVB cho nam diễn viên Cổ Thiên Lạc vào năm 1999 với phim Hồ sơ trinh sát 4, năm 2001 với phim Cỗ máy thời gian.

Quách Tấn An

Tuyên Huyên đã hai lần đem lại giải thưởng Thị Đế TVB cho nam diễn viên Quách Tấn An qua phim Đôi đũa lệch năm 2003 và Chuyện tình chàng Vượng năm 2005. Vai diễn Đinh Thường Vượng khù khờ, ngốc nghếch nhưng chân tình của anh đã làm rung động trái tim khán giả. Đó cũng là giải thưởng đầu tay của Quách Tấn An sau nhiều năm cống hiến cho TVB.

SCTV9 sẽ chiếu phim "Đôi đũa lệch" vào 21h00 hằng ngày từ 5/3/2016.

"Bao năm vất vả ở trường quay, ngoài sự ủng hộ, yêu mến của các fan thì thu hoạch lớn nhất của tôi là tìm được những bạn diễn nam hợp tính với mình như La Gia Lương, Cổ Thiên Lạc, Vương Hỷ, Quách Tấn An", Tuyên Huyên tâm sự.

Âu Dương Chấn Hoa

Tuyên Huyên đã đem lại giải thưởng Thị Đế TVB cho Âu Dương Chấn Hoa khi đóng chung phim Bức màn bí mật năm 2000. Ngoài ra, cô còn cộng tác với Âu Dương Chấn Hoa trong phim Mỹ vị thiên vương, Cạm bẫy và luôn đạt tỷ suất xem đài cao.

Tuyên Huyên cho biết khi hợp tác với Âu Dương Chấn Hoa cảm thấy rất thoải mái, bởi vì đối phương sẽ không nhân cơ hội "sàm sỡ". Anh cũng trêu Tuyên Huyên là "bà chằn" trong giới giải trí vì tính thẳng thắn, dũng cảm của cô. Khi gặp chuyện bất công, bất bình thì Tuyên Huyên sẽ lên tiếng ngay.



SCTV9 sẽ chiếu phim Mỹ vị thiên vương vào 18h00 hằng ngày từ 22/3/2016.

Trần Cẩm Hồng

Mặc dù không đem lại giải thưởng Thị Đế TVB cho Trần Cẩm Hồng, nhưng nam diễn viên đã "củng cố" địa vị của mình trong lòng khán giả qua vai Cát Quốc Quang. Sau hai lần đóng chung phim Bà nhà tôi, nhân vật người đàn ông nhu nhược Quốc Quang của Trần Cẩm Hồng được đánh giá cao. Bộ phim cũng nằm trong top phim đạt rating cao của Hồng Kông.

SCTV9 sẽ chiếu phim Bà nhà tôi vào 21h00 hằng ngày từ 26/3/2016

Đón xem các bộ phim Huynh đệ song hành, Mỹ vị thiên vương, Bước ngoặt cuộc đời, Đôi đũa lệch, Bà nhà tôi do Tuyên Huyên thể hiện trên kênh SCTV9 trong tháng 3 này.