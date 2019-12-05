"Mắt biếc" tung trailer đậm chất ngôn tình, hé lộ biến cố giữa cặp đôi Ngạn và Hà Lan

"Mắt biếc" vừa có buổi gặp gỡ đặc biệt với báo giới chiều ngày 4/12 để ra mắt trailer chính thức của bộ phim. Đây là lần đầu tiên việc công bố trailer được tổ chức như một sự kiện trang trọng, kèm theo lời tri ân tới báo giới và khán giả.

Trailer chính thức của Mắt biếc chịu áp lực nặng nề vì phải vượt qua được sự thành công quá lớn của teaser trailer trước đó. Công bố ngày 11/9, teaser trailer Mắt biếc đã đạt được gần 16 triệu lượt người xem trên Facebook và hơn 3,5 triệu lượt xem trên Youtube. Đây là số lượng lượt xem chưa từng có trong lịch sử Việt Nam cho bất kỳ teaser trailer nào. Nhiều người lo ngại rằng liệu trailer chính thức của Mắt biếc còn có gì mới khi teaser trailer 11/9 đã quá đẹp và tràn đầy cảm xúc. Một cảnh quay trong phim 'Mắt biếc' “Phù thủy” Victor Vũ chứng tỏ mình “còn dư bài” khi tung ra trailer chính thức của “Mắt biếc” dài hơn 2 phút, đẹp thơ mộng, tràn đầy cảm xúc mà câu chuyện thì lại éo le, mãnh liệt và sâu sắc hơn. Nếu như teaser trailer chỉ tập trung vào mối tình đơn phương da diết của Ngạn với Hà Lan thì ở trailer chính thức, khán giả thấy chàng si tình ấy hóa ra có tới 2 người con gái thiết tha theo đuổi, còn Hà Lan thì bơ vơ vì Dũng đã cưới vợ.

Nếu teaser trailer đánh thức trong tim người xem hồi ức ngọt ngào, da diết về mối tình đầu thì trailer chính thức lại xoáy vào lòng câu hỏi liệu mối tình ngây thơ ấy có tồn tại được sau mấy chục năm thăng trầm và những người đến sau cũng đẹp, cũng tốt chẳng kém gì? Vẫn không gian lãng mạn tuyệt đẹp ấy, nhưng “Mắt biếc” trong trailer chính thức “giờ đã biết buồn đau” khi xuất hiện hàng loạt những biến cố và thay đổi bất ngờ. Dàn diễn viên trả lời báo chí Sự xuất hiện của cô gái Trà Long và những cảnh quay ngọt ngào thân thiết giữa Trà Long với Ngạn khiến người xem vô cùng tò mò. Cuối cùng, Ngạn sẽ chọn Trà Long hay vẫn khăng khăng với “tình đầu, một thời cứ ngỡ một đời”? Liệu cái kết thật buồn của Mắt biếc trong truyện khi lên phim có thay đổi gì không?

Diễn viên đóng trong phim 'Mắt biếc' Một điểm nhấn đặc biệt khiến trailer chính thức “ăn điểm” nữa là âm nhạc. Vẫn sử dụng bài hát của Phan Mạnh Quỳnh khiến người xem muốn “rụng tim” khi cất lên, nhưng lần này lại là một ca khúc mới toanh, được viết riêng cho “Mắt biếc”. “Có phải em đi là giấc mơ đi? Ký ức riêng tôi ở lại…” Những lời hát mang thương nhớ, chạm tới phần sâu thẳm nhất trong trái tim. Hình thumb trailer 'Mắt biếc' Phim sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 20/12/2019.

Bị chỉ trích vì đi làm sau 10 ngày sinh mổ, MC Phương Mai lên tiếng Không như những bà mẹ bỉm sữa khác ở cữ trong 3 tháng, Phương Mai vẫn thoải mái ra phố gặp bạn bè, thậm chí tranh thủ “hẹn hò” ăn trưa cùng ông xã chỉ sau vài ngày lần vượt cạn sinh con trai đầu lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-biec-tung-trailer-dam-chat-ngon-tinh-he-lo-bien-co-giua-cap-doi-ngan-va-ha-lan-345700.html