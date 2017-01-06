Mãn nhãn với dàn diễn viên trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử, đây là một tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng và có lượng fan rất lớn.

Bản điện ảnh của Tam sinh tam thế thập lý đào hoa do Dương Dương và Lưu Diệc Phi đóng chính cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ tạo hình cho tới khung cảnh.