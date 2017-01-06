Mãn nhãn với dàn diễn viên trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”

Bộ phim “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” bản truyền hình được xem là bom tấn cổ trang của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong năm nay.
Tam sinh tam thế thập lý đào hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử, đây là một tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng và có lượng fan rất lớn.
Bản điện ảnh của Tam sinh tam thế thập lý đào hoa do Dương Dương và Lưu Diệc Phi đóng chính cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ tạo hình cho tới khung cảnh.
Bản truyền hình của bộ phim này ban đầu không được đánh giá cao vì diễn viên được cho là không phù hợp với nhân vật trong nguyên tác nhưng dần dần nhà sản xuất tung ra một số hình ảnh phim cũng khiến fan hâm mộ yên tâm phần nào.
Tam sinh tam thế thập lý đào hoa được xem là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang đáng chú ý nhất của năm 2017, phim có sự tham gia diễn xuất của Dương Mịch, Triệu Hựu Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Vu Mông Lung….
Chuẩn bị cho ngày khởi chiếu, mới đây nhất đoàn làm phim đã tung một loạt hình ảnh khiến người xem ngây ngất bởi vẻ đẹp đầy chất tiên cảnh. Với sự đầu tư này, hy vọng Tam sinh tam thế thập lý đào hoa sẽ trở thành một bộ phim truyền hình đáng được mong đợi nhất trong năm.