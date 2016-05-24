Lý Nhã Kỳ "ngọt ngào" tạm biệt LHP Cannes 2016

Phim hay mỗi ngày 24/05/2016 08:10

Người đẹp Việt chọn style nhẹ nhàng, sang trọng từ make-up đến trang phục nhưng vẫn toát lên thần thái quyền quý, cuốn hút trong lễ bế mạc LHP Cannes 2016.

Khác style quyền quý với vương miện đội đầu ngày hôm qua, người đẹp Việt chọn bộ cánh ren xanh thêu hoa nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, cuốn hút. Trên thảm đỏ ngày bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 69, Lý Nhã Kỳ "bừng sáng" như thường lệ và luôn là tâm điểm chú ý của quan khách cũng như truyền thông quốc tế.

Lý Nhã Kỳ diện đầm xanh mướt 2

Lý Nhã Kỳ diện đầm xanh mướt 1

Lý Nhã Kỳ diện đầm xanh mướt 3

Lý Nhã Kỳ diện đầm xanh mướt 0

Lời chào từ biệt cùng cái kết ngọt ngào của kiều nữ Việt trên thảm đỏ
LHP Cannes lần thứ 69. 

Lý Nhã Kỳ diện đầm xanh mướt 2

 

Lý Nhã Kỳ diện đầm xanh mướt 1

Người đẹp Việt chọn style nhẹ nhàng, sang trọng từ make-up đến trang phục
nhưng vẫn toát lên thần thái quyền quý, cuốn hút

Lý Nhã Kỳ diện đầm xanh mướt 0

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trên trang tạp chí nổi tiếng thế giới - Getty Images

 

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ

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