Kim Se Jeong lộ ảnh mặc váy cưới ở Hẹn Hò Chốn Công Sở: Chim thủy tổ và bạch tuộc sẽ về chung một nhà?

Trong buổi đóng máy, Phía đoàn làm phim Hẹn Hò Chốn Công Sở cũng đã tung ra một số hình ảnh hậu trường . Hầu hết dàn diễn viên trong phim đều xuất hiện trong những bức ảnh đen trắng này. Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm nhất lúc này lại chính là hình ảnh bị lộ về cảnh Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) mặc váy cưới.

Hôm 21/3, bộ phim Hẹn Hò Chốn Công Sở do Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong diễn chính đã chính thức hoàn tất những cảnh quay cuối cùng và chính thức đóng máy. Bộ phim hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Hàn Quốc cũng như nhiều nơi trên thế giới vì nhờ dàn diễn viên có ngoại hình siêu đẹp và nội dung ngọt ngào, đáng yêu.

Theo đó, trong ảnh nữ diễn viên Kim Se Jeong đang diện một chiếc váy cưới trắng lấp lánh. Cô nàng để một kiểu tóc đơn giản với chiếc vương miện nhỏ trên đầu. Tuy không được nhìn chính diện mặt cô dâu nhưng có thể nhận thấy Kim Se Jeong đang cười rất vui vẻ. Ngồi bên cạnh Kim Se Jeong chính là nữ diễn viên Seol In Ah - người vào vai cô tiểu thư tài phiệt Young Seo, bạn thân của Ha Ri.

Ngay khi hình ảnh này xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Như vậy, khán giả đã có thể hoàn toàn tin tưởng vào một cái kết đẹp như mơ cho cặp đôi “chim thủy tổ” Kang Tae Moo và nàng “bạch tuộc” Shin Ha Ri ở tập cuối cùng, điều này có lẽ sẽ là điểm thú vị, làm tăng tính hấp dẫn của bộ phim đến từ xứ sở kim chi.

Bên cạnh đó, Young Seo và Cha Seung Hoon có kết thúc bằng một đám cưới như cặp chính hay không, điều này cũng đang được khán giả quan tâm theo dõi chú ý vì ở những tập hiện tại, cặp đôi phụ được cho là có tiến triển nhanh hơn cả cặp chính. Không những trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà Young Seo và Seung Hoon còn được cho là sẽ mặn nồng hơn ở những tập sau.

Được biết, Hẹn hò chốn công sở là bộ phim truyền hình Hàn Quốc dựa trên webtoon cùng tên của HaeHwa, phim khởi chiếu trên SBS TV từ ngày 28 tháng 2, 2022, phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần lúc 22:00 (giờ Hàn Quốc). Ngoài ra, phim cũng phát trực tuyến trên Netflix.