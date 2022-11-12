4 bộ phim Hoa Ngữ nữ chính yêu kẻ thù vừa ngọt ngào vừa ngược đến đau lòng khán giả

Phim hay mỗi ngày 12/11/2022 02:35

Mấy năm trở lại đây, thể loại phim ngược tâm của màn ảnh Hoa Ngữ vẫn rất được hoan nghênh, hơn nữa còn có không ít phim hot. Tuy nhiên mỗi lần xem những bộ phim thế này đều khiến khán giả khóc hết nước mắt thế nhưng vẫn không thể dứt ra được.

Nhìn chung các bộ phim ngược tâm Hoa Ngữ hầu như đều có một điểm chung là nam hay nữ chính đều mang trong mình một mối thù cần phải trả. Vì vậy mà trên con đường tình duyên của họ mới phải trải qua không ít gian nan, đau khổ. Cùng điểm lại 4 bộ phim ngược tâm mà nữ chính rời vào hoàn cảnh yêu phải kẻ thù vô cùng đau xót này nhé.

1. Tiểu Nữ Hoa Bất Khí

Đây là bộ phim do Trương Bân BânLâm Y Thần đóng chính. Tuy rằng Lâm Y Thần đã vào nghề rất nhiều năm nhưng khi đảm nhận nữ chính trong phim này vẫn mang đến cho người xem cảm giác của thiếu nữ, hơn nữa còn tạo nên được sự ăn ý rất tốt với Trương Bân Bân khi cả hai đóng cặp với nhau.

4 bộ phim Hoa Ngữ nữ chính yêu kẻ thù vừa ngọt ngào vừa ngược đến đau lòng khán giả - Ảnh 1

Trong bộ phim này, phụ thân của nam chính là người đã giết cha của nữ chính nhưng nữ chính lại rơi vào lưới tình với nam chính. Xem bộ phim này đúng là khán giả đã phải trải qua những khoảnh khắc từ hài hước, ngọt ngào đến đau lòng theo hai nhân vật.

4 bộ phim Hoa Ngữ nữ chính yêu kẻ thù vừa ngọt ngào vừa ngược đến đau lòng khán giả - Ảnh 2

2. Hương Mật Tựa Khói Sương

Tin rằng nhiều người đã không còn xa lạ với bộ phim truyền hình cổ trang cực hot này. Đây cũng chính là bộ phim đã giúp Dương Tử nổi như cồn cùng với Đặng Luân, La Vân Hi. Trong phim cũng tạo nên tình huống nữ chính và nam chính có mối thù giết cha, tất cả bởi những gì mà phụ thân của nam chính gây ra.

4 bộ phim Hoa Ngữ nữ chính yêu kẻ thù vừa ngọt ngào vừa ngược đến đau lòng khán giả - Ảnh 3

Chính bởi nhiều hiểu lầm, khúc mắc đan xen mà con đường tình duyên của nam nữ chính phải trải qua hết thảy sinh ly tử biệt, trải qua cả 3 kiếp mới có thể đến được với nhau. Có thể nói đây là một bộ phim đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, cũng may phim vẫn mang đến cho người xem một kết thúc viên mãn.

3. Cẩm Y Chi Hạ

Không ngoa khi nói "Cẩm Y Chi Hạ" chính là bộ phim đã cứu vớt sự nghiệp của Nhậm Gia Luân, giúp sự nghiệp anh thăng hoa lần nữa. Tuy rằng bị đắp chiếu 2 năm nhưng ngay khi lên sóng đã rất được khán giả yêu mến. Ngoại trừ việc kịch bản bám sát nguyên tác thì việc tuyển chọn diễn viên cũng cực kỳ phù hợp từ chính đến phụ.

4 bộ phim Hoa Ngữ nữ chính yêu kẻ thù vừa ngọt ngào vừa ngược đến đau lòng khán giả - Ảnh 4

Hơn nữa, cặp đôi Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đã phối hợp ăn ý khắc họa được nhân vật một cách chân thật cho người xem. Ngoài những giây phút hài hước của đôi oan gia ngõ hẹp thì con đường vượt qua mối thù gia tộc của nam nữ chính cũng đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

4. Đông Cung

Nhắc đến những bộ phim nữ chính yêu kẻ thù thì làm sao có thể bỏ qua "Đông Cung". Dù sao thì nam chính cũng là người diệt toàn tộc của nữ chính, anh còn được gọi là nam chính xấu xa nhất trong lịch sử phim truyền hình.

4 bộ phim Hoa Ngữ nữ chính yêu kẻ thù vừa ngọt ngào vừa ngược đến đau lòng khán giả - Ảnh 5

Thế nhưng điều này lại chẳng ngăn cản được người xem theo dõi bộ phim này. Tuy đồng cảm với số phận bi thảm của nữ chính nhưng mà vẫn muốn nữ chính cùng nam chính ở bên nhau, dù cho ngược tâm đến đau lòng thì vẫn không thể dứt khỏi bộ phim này.

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