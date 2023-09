Trẻ sơ sinh lâu ngày không đi ngoài có sao không?

Dấu hiệu trẻ sơ sinh không đi ngoài do sinh lý: Đối với nguyên nhân này, dấu hiệu nhận biết là các bé thường sẽ không đi ngoài trong nhiều ngày nhưng trẻ vẫn xì hơi được và vẫn ăn ngủ bình thường. Khi đi ngoài trẻ vẫn rặn bình thường và có thể thấy phân trẻ sệt không bị cứng. Vì vậy, nếu thấy trẻ sơ sinh không đi ngoài vài ngày nhưng vẫn phát triển tốt thì các mẹ không cần quá lo lắng.

Dấu hiệu trẻ sơ sinh không ị nhiều ngày do bị táo bón: Khi trẻ sơ sinh không đi ngoài nhiều ngày do táo bón, mẹ sẽ thấy bé có các biểu hiện kèm theo như bụng chướng to, xì hơi nặng mùi, trẻ rặn khó khăn, phân khô cứng và sờ bụng dưới thấy có cục cứng,....Lúc này các mẹ nên điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng hợp lý để khắc phục tình trạng táo bón ở trẻ.