Trẻ sơ sinh lâu ngày không đi ngoài có sao không?

Trẻ sơ sinh lâu ngày không đi ngoài khiến các mẹ cảm thấy lo lắng và không biết phải làm sao. Đặc biệt đối với trẻ sơ sinh được từ 2 đến 3 tháng tuổi thường có nhiều sự thay đổi trong thói quen đi ngoài. Bài viết hôm nay sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn tình trạng bé không đi ngoài nhiều ngày để có hướng khắc phục tình trạng này.

Đối với trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi thì nguồn thức ăn chủ yếu là sữa mẹ. Trẻ dưới 2 tháng tuổi thì thường có tần suất đi ngoài từ 5 đến 8 lần trong một ngày. Tuy nhiên, khi trẻ bắt đầu phát triển lớn hơn thì tình trạng đi ngoài cũng sẽ thay đổi theo. Trẻ sơ sinh không đi ngoài trong nhiều ngày hoặc hơn một tuần là vấn đề khiến các bậc cha mẹ lo lắng rất nhiều. Sau đây là một số nguyên nhân có thể gây nên tình trạng này mà các mẹ cần biết:

Tình trạng trẻ sơ sinh không đi ngoài nhiều ngày có thể là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý hoặc do các bệnh lý ở đường tiêu hoá gây ra. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh không đi ngoài trong vài ngày cũng có thể chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường ở trẻ.

Sữa mẹ rất dễ tiêu hóa nên trẻ thường hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng từ sữa mẹ khi bú và không để lại nhiều bã. Do đó, phải đợi đến nhiều ngày thì lượng bã này mới tăng lên và làm căng ruột khiến trẻ đi ngoài.

Hệ tiêu hóa còn con kém của trẻ sơ sinh thường rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thành phần có trong các sản phẩm làm từ sữa bò hoặc sữa công thức. Điều này có thể là nguyên nhân khiến trẻ đi ngoài ít hơn và không thường xuyên.

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý là nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh không đi ngoài nhiều ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống không hợp lý quá nhiều đạm và thiếu chất xơ chính là nguyên nhân gây nên hiện tượng trẻ ít đi ngoài khi đang trong độ tuổi ăn dặm.

Một số trẻ bú mẹ kém hoặc bú sữa đầy đủ cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ ít đi ngoài hơn so với bình thường.

Dấu hiệu trẻ sơ sinh không đi ngoài nhiều ngày

Dấu hiệu trẻ sơ sinh không đi ngoài nhiều ngày - Ảnh minh họa: Internet

Để có phương pháp điều trị phù hợp và cải thiện tình trạng trẻ sơ sinh không đi ngoài, các mẹ cần phân biệt được đây là tình trạng sinh lý bình thường của trẻ hay là bệnh lý.

Dấu hiệu trẻ sơ sinh không đi ngoài do sinh lý: Đối với nguyên nhân này, dấu hiệu nhận biết là các bé thường sẽ không đi ngoài trong nhiều ngày nhưng trẻ vẫn xì hơi được và vẫn ăn ngủ bình thường. Khi đi ngoài trẻ vẫn rặn bình thường và có thể thấy phân trẻ sệt không bị cứng. Vì vậy, nếu thấy trẻ sơ sinh không đi ngoài vài ngày nhưng vẫn phát triển tốt thì các mẹ không cần quá lo lắng.

Dấu hiệu trẻ sơ sinh không ị nhiều ngày do bị táo bón: Khi trẻ sơ sinh không đi ngoài nhiều ngày do táo bón, mẹ sẽ thấy bé có các biểu hiện kèm theo như bụng chướng to, xì hơi nặng mùi, trẻ rặn khó khăn, phân khô cứng và sờ bụng dưới thấy có cục cứng,....Lúc này các mẹ nên điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng hợp lý để khắc phục tình trạng táo bón ở trẻ.

Nếu thấy trẻ sơ sinh không đi ngoài vài ngày nhưng vẫn phát triển tốt thì các mẹ không cần quá lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh nhiều ngày không đi ngoài do bệnh lý: Khi trẻ sơ sinh không đi ngoài trong nhiều ngày do các bệnh lý như lồng ruột hoặc tắc ruột thì trẻ thường sẽ có các dấu hiệu như khó chịu, hay quấy khóc, không xì hơi được, bụng trẻ căng to hoặc nôn ói nhiều,...Khi thấy trẻ không đi ngoài nhiều ngày và kèm theo những dấu hiệu trên thì các mẹ nên nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện ngay để được điều trị kịp thời.

Trẻ sơ sinh không đi ngoài quá 3 ngày có sao không?

Tần suất đi ngoài trong ngày ở mỗi trẻ sơ sinh thường sẽ khác nhau. Thông thường, nếu trẻ sơ sinh 3 ngày không đi ngoài nhưng sau đó có thể đi ngoài được, phân mềm và bé vẫn phát triển khỏe mạnh thì các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm không cần lo lắng. Vì có thể do bé chưa muốn đi ngoài mà thôi.

Đối với một số trẻ đi ngoài khó khăn, mẹ có thể tác động một vài kích thích nhỏ để bé đi ngoài bằng cách dùng tăm bông thấm một ít dầu ăn rồi nhẹ nhàng đưa vào hậu môn của bé khoảng 1cm, thực hiện đưa ra đưa vào nhẹ nhàng như vậy 2 ngày một lần sẽ giúp trẻ đi ngoài dễ dàng hơn.

Tần suất đi ngoài trong ngày ở mỗi trẻ sơ sinh thường sẽ khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu trẻ sơ sinh không đi ngoài quá 3 ngày hoặc thậm chí là hơn một tuần kèm theo các dấu hiệu như phân cứng vo tròn, đau bụng, rặn đau đỏ mặt và có máu lẫn trong phân thì mẹ nên nhanh chóng đưa bé đi khám bác sĩ. Bởi đây có thể là biểu hiện trẻ bị táo bón hoặc mắc phải một số bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa.

Như vậy, tình trạng trẻ sơ sinh lâu ngày không đi ngoài là hiện tượng sinh lý thường gặp ở hầu hết trẻ. Tuy nhiên, nếu tình trạng trẻ không đi ngoài lâu ngày do các bệnh lý như lồng ruột hoặc tắc ruột thì mẹ nên nhanh chóng đưa bé đến gặp bác sĩ để hướng điều trị kịp thời.