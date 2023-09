Trẻ sơ sinh đi ngoài ra nước vàng bất thường có sao không?

Trẻ mới sinh 1 đến 2 ngày đầu sẽ thải ra phân su - Ảnh minh họa: Internet

Phân biệt các trường hợp khi trẻ đi ngoài

Tùy vào việc trẻ bú sữa mẹ, uống sữa công thức hay bước sang giai đoạn ăn dặm thì màu phân sẽ thay đổi khác nhau. Điển hình là các trường hợp sau:

Đối với trẻ bú mẹ: Trẻ bú mẹ trong 2 đến 3 ngày sẽ thải ra phân có màu vàng tươi, vàng sáng, phân lỏng, đôi khi phân vón cục và hơi sần.

Trẻ bú mẹ phân có màu vàng tươi, vàng sáng, phân lỏng, đôi khi phân vón cục và hơi sần - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ uống sữa công thức: Khi uống sữa công thức, phân của trẻ thường có màu vàng nâu, nhạt, phân lớn, mùi nồng và trẻ dễ bị táo bón.

Phân của trẻ uống sữa công thức thường có màu vàng nâu, nhạt, phân lớn, mùi nồng và trẻ dễ bị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh đi ngoài ra nước vàng có sao không?

Việc trẻ sơ sinh đi ngoài ra nước khiến không ít các mẹ lo lắng, nhưng mẹ cần bình tĩnh để tìm hiểu rõ nguyên.

Nếu trẻ bú mẹ hoàn toàn mà một ngày đi ngoài ra nước vài lần nhưng trẻ vẫn ngủ, vẫn chơi và vẫn bú mẹ bình thường thì không cần lo lắng, đó không phải là tiêu chảy.

Còn nếu trẻ uống sữa mẹ kết hợp với sữa công thức hoặc chỉ dùng sữa công thức, nguy cơ khiến trẻ đi ngoài ra nước do tiêu chảy là rất cao. Nếu quan sát thấy trẻ sơ sinh đi ngoài ra nước màu vàng nhiều lần trong ngày thì nên đưa trẻ đến bác sĩ để có hướng chữa trị kịp thời.

Các bệnh ảnh hưởng đến việc đi ngoài của trẻ

Có thể nói trẻ sơ sinh rất hay gặp vấn đề trong khâu đi ngoài do cơ thể bé chưa hoàn thiện, hoặc cũng có thể do chế độ sữa hay do lạm dụng sữa công thức,… Các căn bệnh sau đây cũng là nguyên nhân khiến việc đi ngoài của bé trở nên bất thường, trong đó có thể kể đến như:

Tiêu chảy

Khi thấy trẻ có các dấu hiệu như: Đi ngoài nhiều lần so với bình thường, đi ngoài ra nước, phân lỏng, phân có thể tràn ra khỏi bỉm hoặc tã lót, đôi khi có lẫn máu trong phân,… Lúc này bé đã bị tiêu chảy, đặc biệt là các bé dùng sữa công thức, tiêu chảy có thể do trẻ bị nhiễm trùng, phản ứng với sữa công thức hoặc phản ứng với thuốc,…

Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, trẻ đi ngoài ra nước hoặc phân lỏng nhiều hơn 6 lần mỗi ngày, mẹ phải đưa trẻ đến bác sĩ ngay để kịp thời xử lý.

Táo bón

Biểu hiện của bệnh này là trẻ khó đi cầu, phân cứng, chướng bụng, có máu trong phân, đôi khi dẫn đến nứt hậu môn, chảy máu hậu môn khi rặn phân hoặc tiêu chảy cũng có thể là tình trạng của táo bón nặng.

Nhận định màu phân khi đi ngoài của trẻ và những lưu ý

Trẻ đi ngoài ra nước màu vàng không phải là trường hợp bất thường duy nhất, bên cạnh đó khi trẻ đi ngoài mà phân có các màu sau đây thì các mẹ cần hết sức lưu ý:

Phân màu xanh lá

Khi phân của trẻ màu có xanh lá, chứng tỏ trẻ đang hấp thụ quá nhiều đường lactose. Điều này có thể do trẻ chỉ bú lượng sữa đầu mà không bú lượng sữa cuối, các mẹ cần cho bé bú hết một bên ngực rồi mới chuyển qua bên còn lại.

Hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của các loại sữa công thức mà bé dùng, tác dụng của thuốc hoặc dạ dày của bé có vấn đề,… Nếu trong vòng 1 ngày mà tình trạng đi ngoài phân xanh của trẻ không có xu hướng giảm thì nên đưa trẻ đến bệnh viện.

Khi trẻ đi ngoài phân màu xanh lá thì rất có thể dạ dày của bé có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Phân có màu nhạt

Khi trẻ đi ngoài phân có màu nhạt, rất có thể trẻ bị nhiễm trùng, gan có vấn đề hoặc là biểu hiện của bệnh vàng da.

Phân có lẫn máu

Đây là tình trạng nghiêm trọng, trẻ có thể bị táo bón, ruột kích thích, dị ứng hoặc nhiễm trùng ruột. Lúc này nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để chữa trị kịp thời.

Cần chú ý màu sắc của phân để phát hiện trường hợp bất thường ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Việc đi ngoài của trẻ sơ sinh luôn khiến các bà mẹ đau đầu, đặc biệt là khi bé dùng sữa công thức vì khi đó nguy cơ nhiễm trùng sẽ cao hơn. Trong mọi trường hợp, các mẹ nên bình tĩnh để xác định rõ nguyên nhân, có thể trẻ đi ngoài có màu khác thường không nghiêm trọng như mẹ nghĩ.

Mong rằng qua những chia sẻ về vấn đề “Trẻ sơ sinh đi ngoài ra nước vàng hoặc có màu bất thường có sao không?” có thể giúp ích cho các mẹ trong quá trình chăm sóc con tốt hơn.