Tổng hợp các kiểu tóc ngắn cho bé gái siêu đáng yêu

Nuôi dạy con 17/04/2020 20:18

Nếu mẹ đang băn khoăn không biết kiểu tóc ngắn nào phù hợp cho bé yêu nhà mình, thì hãy cùng tìm hiểu ngay các kiểu tóc ngắn cho bé gái trong bài viết dưới đây.

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Đối với những bé có mái tóc dài luôn luôn tạo được nhiều kiểu tóc xinh xắn hơn, tuy nhiên những bé có mái tóc ngắn nếu mẹ khéo léo vẫn có thể tạo được cho bé nhiều kiểu tóc ngắn xinh và đáng yêu. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những kiểu tóc ngắn cho bé gái đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu, các mẹ có thể tham khảo và lựa chọn kiểu tóc phù hợp cho bé yêu của mình. 

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Tổng hợp các kiểu tóc ngắn cho bé gái siêu đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc ngắn cho bé gái đáng yêu

Đối với những bé có mái tóc ngắn, các mẹ có thể buộc hoặc búi nhẹ nhàng có thể tạo ra nhiều kiểu tóc xinh và đáng yêu cho bé mà không thực hiện các kiểu tóc phức tạp dễ khiến tóc bé bị gãy rụng và hư tổn. Dưới đây là một số kiểu tóc ngắn cho bé gái đáng yêu các mẹ có thể tham khảo.

Kiểu tóc ngắn ngang vai

Đối với những bé sở hữu khuôn mặt tròn và đầy đặn thì kiểu tóc ngắn ngang vai là lựa chọn thích hợp giúp bé trông đáng yêu và ngộ nghĩnh hơn. Mẹ có thể kết hợp kiểu tóc ngắn ngang vai và búi lửng hay búi đuôi gà cho bé sẽ rất dễ thương và đáng yêu. Với kiểu tóc này sẽ giúp bé toát lên vẻ ngây thơ và trong sáng.

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Đối với những bé sở hữu khuôn mặt tròn và đầy đặn thì kiểu tóc ngắn ngang vai là lựa chọn thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Với kiểu tóc ngắn ngang vai mẹ có thể phối hợp cho bé với nhiều trang phục và thời điểm khác nhau như đi chơi, đi dự tiệc cưới hoặc đi học,…sẽ rất ngộ nghĩnh và dễ thương.

Kiểu tóc ngắn làm xoăn

Kiểu tóc xoăn không quá xa lạ đối với các chị em phụ nữ. Đây là kiểu tóc được khá nhiều nàng lựa chọn khi làm đẹp cùng với mái tóc của mình. Đối với các bé gái kiểu tóc này cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Có rất nhiều mẹ chọn kiểu tóc xoăn cho bé yêu và cảm thấy rất hài lòng với kiểu tóc này. 

Một chút xoăn nhẹ nhàng trên tóc sẽ giúp bé trông thật ngây thơ và ngộ nghĩnh hơn. Tuy nhiên, để làm kiểu tóc xoăn này thì mái tóc của bé ít nhất cũng phải đến ngang vai mới có thể dễ dàng tạo xoăn.

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Có rất nhiều mẹ chọn kiểu tóc xoăn cho bé yêu và cảm thấy rất hài lòng với kiểu tóc này - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường bé có mái tóc thưa, đuôi tóc dài còn phần tóc hai bên ngắn thì đây là kiểu tóc khá phù hợp cho bé. Bé sẽ trông rất điệu đà và đáng yêu hơn. Ngoài ra, các mẹ có thể làm xoăn phần chân tóc rồi búi chỏm về phía cũng rất đẹp. 

Kiểu tóc đuôi gà mái lệch

Thêm một kiểu tóc nữa mà các mẹ có thể tạo kiểu  cho bé là kiểu tóc đuôi gà mái lệch. Rất đơn giản thôi, mẹ chỉ cần chải tóc cho bé thật suôn rồi buộc phần tóc trên đỉnh lệch sang trái hoặc sang phải tùy thích. Kết hợp thêm kiểu tóc mái thưa hoặc mái ngố nữa sẽ trông bé rất điệu đà và xinh đẹp.

Kiểu tóc ngắn ôm sát gương mặt

Đây là kiểu tóc phổ biến và cực kỳ đơn giản được nhiều mẹ lựa chọn cho bé yêu. Vì đây là kiểu tóc gọn gàng, không phải cầu kỳ khi tạo kiểu và cũng không mất nhiều thời gian nhưng vẫn giúp bé trông đáng yêu và dễ thương hơn.

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Kiểu tóc ngắn ôm sát gương mặt giúp bé trông đáng yêu và dễ thương hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm của kiểu tóc này có phần giống với kiểu tóc ngắn ngang vai, nhưng điểm nhấn của kiểu tóc ngắn ôm mặt này là phần chân tóc sẽ ôm sát vào khuôn mặt của bé và kết hợp cùng mái chéo tỉ lệ ⅓ hoặc mái ngang đều rất đẹp.

Kiểu tóc ngắn cho bé gái buộc vắt chéo

Đối với kiểu tóc ngắn cho bé gái buộc vắt chéo này cần mẹ có nhiều thời gian hơn. Mẹ cần chia tóc bé thành 4 phần đều nhau, 2 phần ở sau gáy và 2 phần phía trên đỉnh đầu rồi buộc thành chỏm. Sau đó bắt chéo hai bím tóc phía sau gáy tạo thành hai đường chéo rồi buộc chung với 2 bím tóc ở phía trên đỉnh đầu. Đây là kiểu tóc điệu đà phù hợp cho bé đi dự tiệc hoặc trong ngày sinh nhật để giúp bé trông rạng ngời và nổi bật hơn.

Kiểu tóc ngắn búi cao

Nếu bé có mái tóc ngắn và thưa, các mẹ có thể thử áp dụng kiểu tóc búi 2 chỏm cho bé cũng rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Kiểu tóc ngắn búi cao này rất gọn gàng và mát mẻ, thích hợp cho bé trong những ngày hè nóng nực. Với kiểu tóc này, bé có thể thoải mái vui chơi và hoạt động cũng như có thể phối hợp với váy đẹp cùng đi dự tiệc với bố mẹ.

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Kiểu tóc ngắn búi cao rất gọn gàng và mát mẻ, thích hợp cho bé trong những ngày hè nóng nực - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc ngắn tết cho bé gái

Tóc tết không chỉ đẹp và phổ biến đối với chị em phụ nữ mà còn rất phù hợp với các bé gái có mái tóc ngắn đáng yêu. Cách làm nhanh gọn và đơn giản nhất là tết tóc đuôi gà hai bên cho bé, mẹ có thể chọn kiểu tết tóc mái dễ thương, tết tóc mái lệch hoặc tết tóc đuôi sam giúp bé trông sành điệu hơn… Mẹ có thể thêm một chiếc nơ hay một chiếc kẹp nhỏ lên tóc nữa sẽ giúp bé trông phong cách và đáng yêu hơn.

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Cách làm nhanh gọn và đơn giản nhất là tết tóc đuôi gà hai bên cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, với mái tóc ngắn nhưng nếu khéo léo mẹ có thể tạo ra những kiểu tóc ngắn đẹp cho bé gái nhà mình vừa đơn giản vừa đáng yêu. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên về các kiểu tóc ngắn cho bé gái sẽ giúp các mẹ biết thêm nhiều kiểu tóc ngắn đáng yêu để thay đổi cho bé.

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