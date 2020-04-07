Ngày hè nóng bức, học ngay 5 kiểu tóc cực xinh chỉ mất vài phút thực hiện nhưng vẫn sang xịn hết phần thiên hạ

Dù đi làm, đi học hay chỉ ở nhà, hội chị em cũng đừng lơ là trong việc chăm sóc bản thân. Thay vì để đầu tóc rối bời, bạn hãy thử những cách tạo kiểu tóc cực đơn giản dưới đây. Chỉ mất 1-2 phút thực hiện nhưng vẫn giúp chị em xinh đẹp hết nấc.

Đơn giản hơn tóc tết truyền thống, kiểu tóc tết basic này khá dễ thực hiện. Vì vậy, bạn đừng để xõa hay buộc thấp sơ sài mà hãy chia tóc làm 3 và bắt đầu tết đến hết chiều dài tóc. Kiểu tóc tết hơi rối nhẹ này vừa đáng yêu, dễ thương lại mang nét tiểu thư như những cô nàng hot girl xứ Hàn.

Nếu quá bận rộn, bạn có thể thử làm điệu cho mái tóc bằng băng đô. Món phụ kiện đầy màu sắc này sẽ cực hay ho để bạn F5 phong cách cho bản thân. Các cô nàng xinh đẹp xứ Trung cũng đang lăng xê mốt diện băng đô kiểu này đấy.

Để diện đẹp với những chiếc băng đô hot trend này, bạn nên búi tóc cao hoặc để tóc buông lơi tự nhiên.

Vẻ ngoài thu hút hơn chỉ với 1 chiếc băng đô họa tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tóc buộc nửa

Kiểu tóc này không chỉ giúp “hack tuổi” mà còn được đánh giá cao vì mang đến vẻ ngoài đáng yêu, nữ tính cho bất kì ai. Bạn có thể buộc hoặc búi nửa tóc, sau đó kéo một ít tóc nhẹ nhàng ra khỏi chiếc chun buộc tóc để trông tự nhiên cũng như giúp tóc bồng bềnh hơn.

Tóc búi hay buộc nửa đầu đều vô cùng xinh xắn - Ảnh minh họa: Internet

Tóc buộc đuôi ngựa vừa đến thấp

Tóc buộc đuôi ngựa thấp hay vừa đều mang đến cho bạn vẻ ngoài thanh lịch pha với một chút cá tính. Cách tạo kiểu tóc này cực dễ làm, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc chun buộc tóc là có thể áp dụng ngay.

Năng động với tóc buộc đuôi ngựa - Ảnh minh họa: Internet

Dùng kẹp càng cua

Những chiếc kẹp càng cua vô cùng hữu ích để bạn “xử đẹp” mái tóc trong vòng 1 nốt nhạc. Nhìn cách gái Hàn sử dụng món phụ kiện này, chắc chắn bạn sẽ muốn thử tạo vài kiểu tóc để trông tươi tắn hơn.